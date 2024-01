Ronaldo Nazario (1976), futbolista brasileño.

En unos días entraremos de lleno en el Año del Dragón (de Madera, para más señas). Según el horóscopo chino, este es el signo más potente, que simboliza poder, fuerza y energía. Un tiempo que se considera perfecto para fijar nuevos objetivos, tomar decisiones importantes, buscar la prosperidad y aprovechar la energía de este mitológico animal con determinación y planificación estratégica. Aunque el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, nació bajo el influjo del Cerdo de Agua (1983), tiene ascendentes de dragón por parte de alguna rama familiar y sin duda aprovechará este año tal circunstancia para dar un gran salto hacia adelante en su misión de lograr el reconocimiento y el éxito, y todo lo mejor para Elche y sus vecinos (incluyendo, por supuesto, los de las pedanías). Eso, al menos, es lo que espera buena parte de la ciudadanía.

De momento, ya se ha hecho notar en su primera asistencia como alcalde a la feria turística Fitur (Madrid), donde no solo encandiló a un rendido auditorio hablando con su florida prosa de las excelencias naturales y patrimoniales de nuestro palmeral, sino que se llevó incluso al stand ilicitano un ejemplar, con sus dátiles y todo. Si todavía hay visitantes que no vienen al palmeral (vienen muchos, claro, aunque menos de los que debieran), que el palmeral vaya a los visitantes, para que vengan. En años anteriores se regalaban, con notable éxito, pinyols de dátil con instrucciones para su correcta plantación y cultivo, y algunos de los receptores comentaban entusiasmados en ediciones posteriores lo bien que iba creciendo (a su ritmo, evidentemente) la pequeña palmácea. Eso es hacer patria chica.

No desaprovechó el alcalde, atento a todo cuando acontece a su alrededor hasta varios kilómetros a la redonda, para acercarse junto con la Dama Viviente a saludar a Felipe VI durante el recorrido inaugural e invitar al monarca a Elche, en devolución de la visita que Ruz realizó a su majestad en la recepción oficial del día de la Hispanidad. Con más razón ahora que volvemos a ser Excelentísimo Ayuntamiento y que recuperamos el escudo nobiliario que corresponde históricamente a la ciudad, del siglo XVII para más señas. De momento el bipartito local todavía no tiene claro si restablecerá también el señorío de Elche. Quedamos a la espera.

Fitur ha constituido asimismo la presentación en sociedad de la nueva entente cordiale entre los ayuntamientos de Alicante y Elche, y sus respectivos alcaldes populares, Luis Barcala y Ruz. La puesta de largo se produjo tras un corto pero intenso noviazgo político-administrativo, con los respectivos intercambios de regalos, apoyo a propuestas comunes y ajenas, elogios recíprocos y algún que otro arrumaco. El regidor ilicitano hasta llegó a tocar el piano tras la última reunión en el consistorio alicantino, de tan imbuido que estaba del espíritu fraternal reinante en el encuentro. Detalle musical que ruborizó a Barcala, más recatado en sus manifestaciones externas de cariño. Es lo que tiene ser de la capital, que con tanto organismo público hay que guardar siempre las formas.

Los más veteranos albergamos nuestras dudas de que por fin este matrimonio intermunicipal de conveniencia vaya en serio, tras varios intentos baldíos a causa de la desidia por ambas partes cuando existía sintonía política entre los alcaldes (Pastor/Rodríguez-Lassaletta/Luna, González-Echávarri), o la indiferencia e incluso animadversión cuando no la había (Maciá-Alperi, Soler-Castedo, González-Barcala). Aunque conociendo a nuestro alcalde y el empeño que pone en sus iniciativas, es de esperar que haya avances más allá y acá de IFA (Fira Alacant ahora). Habrá que ver si la unión será en régimen de gananciales o, en aplicación del derecho foral valenciano, de separación de bienes. En todo caso, tendrá que estar muy atento Ruz a que se compartan equitativamente los beneficios, dada la potente fuerza centrípeta (cuando no directamente de succión) que caracteriza a la ciudad de Alicante cuando de inversiones públicas se trata.

Total, que ambos alcaldes anunciaron públicamente su compromiso en Ifema ante una nutrida representación de las dos ciudades y algunos curiosos que se detuvieron a ver si repartían camisetas del I Maratón Internacional Elche-Alicante, que se disputará entre ambas ciudades dentro de un año. Así Ruz y Barcala tendrán tiempo para entrenar y ponerse en forma para sumarse a la carrera y demostrar que el deporte no solo une personas, sino también a los pueblos (y sus pedanías). Y no ser menos que el ex alcalde socialista ilicitano Carlos González, que seguro que participará. El recorrido no está todavía perfilado, pero una de las opciones es seguir el trazado del proyecto ferroviario de la variante de Torrellano. Así la prueba deportiva tendría también su cariz reivindicativo para apremiar a Renfe y al Ministerio de Transportes a ejecutar el nuevo trazado electrificado de Cercanías, otro de los objetivos compartidos por los dos consistorios.

Fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato y la ignorancia para proteger a sus familias, aseguraron que, tras la presentación de la maratón y del congreso turístico que también están preparando al alimón, oyeron a los dos alcaldes hablar de los obstáculos y vicisitudes que atraviesan en la materialización de sus respectivos palacios de congresos. Esta es la transcripción que nos han pasado de la charla (salvo error, omisión o mala fe):

Ruz: Luis, ¿cómo va vuestro centro de congresos?

Barcala: Pues verás, Pablo, estamos a la espera de que la Autoridad Portuaria comunique a Puertos del Estado que requiera al ministerio para que apruebe que el Consell en consonancia autorice a la Diputación que informe al Ayuntamiento para que faculte a la Comandancia de Marina a los efectos de notificación a la Agencia Europea de Seguridad Marítima… ¿Y el tuyo, Pablo?

R: Más o menos lo mismo.

B: Pero al menos vosotros os ahorráis las gestiones marítimas, que no es poco.

R: Ya, pero tenemos al Icomos y las dichosas afecciones al palmeral histórico, aunque sea del cinturón de amortiguación y descompresión. Qué suerte tenéis de que vuestras palmeras no estén protegidas como las nuestras.

B: Bueno, nosotros tenemos que llevar cuidado con la afección patrimonial y paisajística al castillo de Santa Bárbara, que no es poco.

R: Pues que tengamos suerte y que las vírgenes de la Asunción y del Remedio nos asistan.

B: Pues nada, ya vamos quedando. Oye, en la próxima cita me traigo la guitarra y hacemos un dúo…

Pero hay más señales de que la unión Elche-Alicante ahora va en serio y no es postureo. El molt honorable president Carlos Mazón, quizás como una muestra más de agradecimiento tras haberle perdonado graciosamente la deuda de 43 millones por los terrenos de la UMH, ha decidido incorporar al alcalde ilicitano al consejo de administración del Puerto de Alicante. Todo un hito en la historia portuaria y la navegación marítima provincial y la fluvial por el Vinalopó. Estará atento no solo a favorecer el tránsito de mercancías de empresas ilicitanas (que, como la mayoría de cargamentos de la provincia, prefieren el Puerto de Valencia), sino también para captar visitas de cruceristas a la ciudad, una de las asignaturas pendientes del turismo local (de Elche). Ruz ya está pensando comprarse un velero, nada ostentoso, pero por lo menos que pueda navegar hasta Tabarca y volver. Y una gorra de capitán a juego. Y un sextante y una brújula, ya puestos. Ánimo y que el dragón de madera nos sea propicio.