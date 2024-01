-¿Otra vez disgustado, JC? ¿España?

—Es que no gano para disgustos, Pa. Estos españoles…

—Diferenciemos, JC. Una cosa son los españoles y otra, bien diferente visto lo visto, sus dirigentes.

—Tienes razón, Pa. Esos dirigentes…

—¿Qué descalzaperros están organizando ahora?

—Es que estamos asistiendo a un espectáculo diario que se supera increíblemente, y los españoles reciben dosis cada día mayores de estupefacción. Los señores del gobierno tienen un gran problema de credibilidad, porque, vistas las contorsiones que les obliga a realizar su jefe, no son conscientes de que deben evitar hacer declaraciones que han de ser contradichas al día siguiente. Del «la amnistía es inconstitucional» pasaron a la «amnistía plenamente legal»; posteriormente, a «necesaria para la pacificación del país», «desde luego no incluirá los delitos de terrorismo en ningún caso, esa es nuestra línea roja» para devenir en pocos días en una genialidad propia de Groucho Marx: Diferenciamos entre «terrorismo que produzca o no violaciones graves de los derechos humanos».

—¡Por mí!… eso es casi insuperable.

—Quizá merezca la pena de detenerse en esto mínimamente: los clásicos dirían que se trata de Contradictio in terminis, los modernos que es una solemne estupidez. El terrorismo no puede diferenciarse entre duro y blando, respetuoso con los derechos humanos o violador de ellos. El terrorismo, señores del gobierno, es terrorismo, y jamás debe ser amparado por ley alguna en un estado de derecho de una democracia liberal.

—¿Sabes, JC? Ya estoy viendo a los aberzales solicitando algo parecido con respecto a sus andanzas… aquello de la kale borroca…

—No me extrañaría nada, Pa. Todo sabemos, y los señores del gobierno los primeros, que esta legislatura se ha convertido en una carrera desenfrenada de cesiones a los independentistas catalanes. He visto al señor Puigdemont en Waterloo con una lista tachando una a una cada concesión que sabe le va a otorgar este gobierno en los próximos cuatro años. Es vergonzoso que un gobierno subaste a un país entero, lo someta a un chantaje intolerable de aquellos que no quieren pertenecer a ese país, para mantenerse en el poder. ─¿No sería más digno salir a la palestra para decir que así no se puede gobernar y convocar nuevas elecciones? ¿No se lo agradecerían los votantes y los ciudadanos españoles?

—Probablemente Pa. Pero el orgullo y ese mantra que PS vende por doquier que cualquier cosa es preferible a un gobierno de la derecha transforma en utópica cualquier solución racional.

—El problema de credibilidad es absoluto, ya nada de lo que digan los señores del gobierno puede ser asumido por los ciudadanos como remotamente cierto, se trata de añagazas para mantenerse en un equilibrio inestable en un poder concesivo, en unas poltronas que van a arder bajo sus pies.

—Bajo sus culos, JC, sería más preciso.

—Así es. Y claro, tanta concesión a los independentistas, tanta benevolencia y flexibilidad en cuestiones capitales, ha convertido a estos señores en rígidos en lo fundamental: Once comunidades gobernadas por el partido popular han propuesto unificar la prueba de acceso a la universidad para que todos los españoles tengan las mismas oportunidades. Pero eso no, eso atenta no se sabe contra qué derecho ni contra qué código ético. Probablemente contra el catalán, que lo único que pretende es controlar todos los aspectos de la educación, expulsando al Estado central de cualquier decisión.

—En otras palabras, JC, lo que para unos es cariño y blandura para otros, españoles de todo tipo, es rigidez e inflexibilidad.

—Así es. Pero prepárense españoles: Si hoy los señores del gobierno dicen que es imposible un referéndum de autodeterminación en Cataluña… ¡vayan preparando las papeletas!