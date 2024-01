Hay un concepto que ha emergido con la potencia incontenible de la moda intelectual. Un concepto que adquiere la irresistible fuerza de lo nuevo. Un concepto joven, el «talento senior». La capacidad imbatible de los cincuenta y cinco hacia arriba. Talento top en el hit de la Superliga del Talento de un planeta gobernado por los seniors.

Y no seré yo quien enmiende tan brillante fantasía. Ya en tercero de bachiller, en un colegio para curas, mi examen final de latín fue traducir unas páginas de De Senectute de Cicerón sin diccionario. Qué menor esfuerzo cabía rendir a la sabiduría senil.

Talento senior en la empresa, pelo gris en los supremos órganos judiciales, pesadas mochilas de experiencia en los ejecutivos. Y gerontocracia en el poder que, tras la breve ensoñación de que en la vieja Europa podían gobernar los juniors, volvemos a la jerarquía de lo viejo con un escuadrón senil de netanyahus, ayatolláhs, pútines, emires, talibanes. Todos ellos, un prodigio de sabiduría, prudencia y templanza en la gobernanza del planeta.

Y miren, si no, la cima del Imperio. Biden. Puro talento senior. O, quizás, talento gagá. Se le obnubila la mente, se le enturbian los conceptos, se le rebelan los escalones, le confunden la humanidad del mensaje demócrata y la inhumanidad de la masacre palestina. Y la alternativa de Trump, de indudable y reconocido talento. Talento tan intenso que la fuente de donde emana no reside en el corazón o en la mente. Su talento reside en la próstata.

Y no me digan que no daría juego escarbar en el talento «emérito».

Nada que ver con el talento junior. No está en el mapa. La generación mejor preparada de la historia de la humanidad. Con un bagaje instrumental que jamás soñó senior alguno. Poblando las listas del paro. Engrosando las filas del desencanto. Nutriendo la era de la desazón. Esa generación no tiene quien le escriba en un mundo senior. Sin poder aspirar a un empleo sin experiencia e imposibilitada a acceder a la experiencia sin un empleo. Jóvenes espectadores del mundo de sus padres que batió el récord de la exuberancia. Un mundo que les rechaza. Un mundo deslumbrante en el que sus recursos no les permiten sobrevivir y cuya factura desorbitada y aplazada, sorprendentemente, tendrán que pagar.

Jóvenes a los que se les ha hurtado su tiempo. Jóvenes arrojados del festín y del sistema. Nadie debe extrañarse de que se produzca una auténtica rebelión. Lógica respuesta a un mundo que los ha expulsado. Y la primera silenciosa y espeluznante rebelión la dirigen a la pirámide poblacional produciendo un vacío demográfico en la base, dibujando un biológico símil de aparato digestivo que se estrecha hasta estrangular el píloro. Un cuadro de patología social que amenaza con un reventón antropológico. Si se les ha hurtado su tiempo, ¿a quién puede extrañar que renuncien a perpetuar la especie?

Los medios se hacían eco de los datos en la provincia de Alicante. Ocho de cada diez jóvenes menores de 29 años vienen obligados a vivir con sus padres. Cuando se emancipan, dedican el 92% de sus ingresos al alquiler. Siete mil quinientos euros anuales de salario medio hasta los veinticinco años. Diez y seis mil hasta los treinta y cinco.

Ésta es la generación a la que hoy se le da la extraordinaria noticia del renacimiento del talento senior.

Y un ser como yo, senior pero sin talento, prefiere refugiarse en las mañanas ilicitanas de la glorieta. Allí anida un sanedrín de médicos, arquitectos, empresarios, economistas, ingenieros. Todos seniors. Manantial de talento largamente cultivado y ejercido. Todos campeones del sarcasmo. Crueles revisionistas de su propia historia. Adictos al refrescante oficio de reírse de sí mismos. Rastreadores impenitentes de errores propios, mis errores mi capital. Ácidos observadores del presente. Militantes recalcitrantes de la incredulidad. Un auténtico imserso de la sabiduría con café y panettone que no se cree que el llamado talento senior, que tanto ejercieron, pueda considerarse tal si no ha sido capaz de encontrar un lugar bajo el sol para el talento joven.