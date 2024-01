Si esperabas una columna acerca del grupo rockero murciano, cuyo nombre da título al artículo, lo siento, amigo lector, porque voy a hablar del país nórdico, que tantas cosas buenas tiene, y otras no tanto. Eso sí, para nada, la espectacular climatología de la millor terreta del món.

En Suecia, los parlamentarios no tienen asesores propios, ni secretarias. Ellos solos se preparan las agendas, discursos, reuniones, y reservan sus billetes de tren. Hacen cola para almorzar en la cantina, o se llevan su propia comida desde casa, que calientan en la cocina comunitaria, dónde deben lavarse ellos mismos los platos y cubiertos. Sus oficinas tienen 15 metros cuadrados, dónde hay prensa en un mostrador, que deben devolver una vez leída. No tienen inmunidad parlamentaria. El Parlamento sólo tiene tres vehículos oficiales, que son usados por el Presidente y sus tres vicepresidentes exclusivamente para actos oficiales, no para ir y volver del trabajo. El único que tiene coche oficial permanente es el primer ministro, y, si algún ministro quiere pedirlo, debe alegar fuertes razones para necesitarlo. De hecho, los 349 diputados reciben una tarjeta anual para utilizar el transporte público. Y pensar que uno que yo sé va en coche oficial al ADDA. Tocayo....... con lo sano que es andar a buen ritmo.

El sueldo no pueden subirlo de motu propio, ya que hay un comité independiente, y es ligeramente superior al de un profesor de primaria. Desde luego, no hay pensiones eternas para ex parlamentarios. Cobrarán una pequeña prestación durante un año, como máximo, y catapúm chimpúm.

Los parlamentarios que no son de Estocolmo, pueden vivir en un apartamento de 46 metros cuadrados, que tienen un tamaño similar a las penitenciarias suecas. En España, los ministros tienen viviendas de 400 metros cuadrados, “igualito” que los nórdicos. No tienen lavadoras, ya que en estos edificios las lavanderías son comunitarias, y los diputados deben hacerse la colada, plancharse la ropa, limpiarse la casa, además de cocinar. Y, si un familiar del parlamentario, o su cónyuge, quiere vivir allí, tiene que pagar un alquiler. La guardería del Parlamento es gratuita, pero tienen que pagar la comida. Si duermen en un hotel durante un viaje, jamás son hoteles de lujo. ¿Alguien recuerda donde falleció Rita Barberá? Frente al Congreso, en un hotel de cinco estrellas.¿Somos mucho más ricos que los suecos? ¡Y yo, sin enterarme!

Los políticos regionales no tienen salario, salvo que estén en el Comité Ejecutivo. Los concejales no tienen ni siquiera despacho. Únicamente una pequeña gratificación por participar en las sesiones. Se considera un trabajo voluntario, que se hace en horas libres. El espíritu es representar a los ciudadanos, y conocer la realidad en la que viven.

Amigo lector, ¿se te ha quedado la cara helada? ¿No te parece «curioso» que determinados políticos hagan demagogia acerca del sueldo de los empresarios? Desde luego, aplaudo esa parte del discurso de aquel Pablo Iglesias (el “coletas”, que sólo tenía una coleta) de los primeros tiempos, que hablaba de la “casta”.

¿Significa eso que Suecia es un país idílico? Pues va a ser que no. Hace quince años escuché un discurso buenista de la jefa de policía de Estocolmo, Carin Götlab. En aquel momento el país no tenía apenas delincuencia, pero, en cuanto se desbordó la inmigración ilegal, empezaron los tiroteos semanales, y no sólo en zonas de bajos ingresos. ¿Quiénes integraban las bandas? Según el Consejo Nacional sueco para la prevención de la delincuencia, jóvenes nacidos de padres extranjeros. «La imagen de Suecia como uno de los países más seguros del mundo se está desmoronando», dijo la investigadora de dicho Consejo, Klara Hradrilova-Selin. Hasta el punto que el ejército sueco tendrá que apoyar a la policía para frenar el incremento de asesinatos.

Resulta que la jefa de policía era una profesora de primaria con carnet del partido. ¡Anda!, mira por donde, resulta que en España, el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, no tiene ninguna experiencia policial ni estudios en criminología. Otro puesto a dedo. Y es que, cómo cantaban nuestros amigos murcianos de Viva Suecia, «no hemos aprendido nada», ya que es, como dice otra canción de este grupo, «la voz del presidente».

Acabaré con una curiosidad, que me contó una clienta sueca. Resulta que allí, cuando sales a tomar un café con alguien, no pasa como en España, aquello de «hoy invito yo». Noooooo, cada uno se paga lo suyo. Incluso cuando vas a un restaurante, hacen cuentas de lo que ha consumido cada cuál. Me encantaría que aplicásemos esta teoría aquí, yo que apenas bebo y tengo que acabar pagando «a medias» las cuchucientas cervezas de los demás. Amiga, es mejor que digan: esta tía “es tacaña”, a que te exijan: invítame a “esta caña”.