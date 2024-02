¿Elecciones inevitables?

La solución pacífica y democrática del conflicto catalán, un proceso complejo en que pocos estuvieron a la altura de las circunstancias y que no puede ser imputado a una sola de las partes, requiere cierta altura de miras en los diversos actores que han intervenido y que tienen ahora en su mano la solución. La amnistía puede ser –todavía, por poco tiempo, cabe utilizar el tiempo presente- el digno colofón de un embarrancamiento histórico que no debe dificultar el progreso futuro de este país, pero esta solución, repleta de dificultades y con visibles enemigos enfrente, naufragará si Junts, la derecha nacionalista catalana pospujolista, no pone de su parte lo necesario para que el intento fructifique.

Junts, una formación letal para la modernización catalana, está adoptando actitudes y maneras arrogantes e insensibles que amenazan seriamente el proceso. Explota el hecho de que sus votos son necesarios para la gobernabilidad pero no ve que su presión tiene límites, pasados los cuales Sánchez convocará elecciones. Y habrá que explorar otras terapias en el Principado. Pensará Puigdemont que los partidos de la coalición gubernamental no querrán correr ese riesgo, pero se equivoca en su hipótesis: la misma ciudadanía que, en su momento y contra las encuestas, decidió que no quería ser gobernada por una coalición PP-VOX con Abascal en la vicepresidencia del Gobierno es perfectamente capaz de impedir ahora que el futuro gobierno progresista de este país esté a merced de Junts.