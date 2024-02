Esta semana escribía una acertadísima columna de opinión Mercedes Gallego con la que hay que estar total y absolutamente de acuerdo. Y es que resulta curioso que las múltiples reformas legales que se van aprobando se empeñen en fijar plazos en los procedimientos cuando estos en muchas ocasiones no se cumplen. Y no se hacen por muchas razones que tienen que ver con razones estructurales en cuanto a la necesidad de fijar cuál es la carga de trabajo que pueden soportar los órganos judiciales y la absoluta necesidad de realizar una apuesta por la justicia por los responsables públicos.

Si lanzamos la vista a la situación que existe en nuestro entorno de la UE desde luego, en los países más cercanos como Francia e Italia la proporción de juzgados y jueces por número de procedimientos judiciales tramitados es mucho mejor que la nuestra, porque la apuesta por una atribución de medios humanos y materiales a la Justicia forma parte de las exigencias que se le reclaman a todo Estado que se precie ser de derecho.

Llevamos muchos años con los denominados “planes de choque de la Justicia”, pero sin que se llegue a ver con calado una auténtica decisión de que sea una auténtica realidad que permita a los profesionales que trabajan en la justicia poder disponer de las mejores herramientas y de un centro de trabajo en condiciones. Y estos profesionales no son solo los que lo hacen dentro de la Administración Pública, sino que son también los abogados, procuradores, graduados sociales, etc, quienes también “tiran del carro” para que este servicio público para un país pueda hacer realidad lo que durante muchos años solo ha sido una vieja aspiración.

Cuando los ciudadanos acuden a la justicia lo hacen porque quieren una respuesta que resuelva el conflicto que se plantea ante los tribunales y ante ello quieren una justicia en sus tiempos. Ni excesivamente rápida ni lenta, sino en sus justos plazos. Los que al efecto marca la propia ley en cada procedimiento, pero que en muchas ocasiones no se cumplen por muchas razones y es preciso hacer un esfuerzo colectivo para que la respuesta de la justicia sea siempre en sus plazos prudenciales. Y hay que tener en cuenta que detrás de un expediente judicial, detrás de una carpeta con unos nombres en la portada está un deseo de alguien de resolver un problema que le atormenta y que acude a este servicio público a obtener una respuesta en plazos razonables. Puede que ese caso, además, sea el de su vida para esa persona.

Las Administraciones públicas deben asumir la obligación de que las leyes que se aprueban, como ahora ha ocurrido con el último Real Decreto Ley 6/2023 de medios telemáticos en los juicios y otras reformas, vayan acompañados de las dotaciones económicas para que sea realidad el contenido de las reformas legales que tienen buenas intenciones, pero que deben venir acompañadas de esos recursos económicos tan necesarios para que los operadores jurídicos puedan llevar a cabo su trabajo.

El auténtico Pacto de Estado por la justicia sigue siendo una necesidad y una aspiración, porque el dicho de que una justicia tardía no es justicia es una realidad incontestable. Y la confianza en la justicia es recuperable, porque hay muy buenos profesionales en la justicia que hacen hoy en día lo posible e imposible por hacer bien su trabajo, pero que cuando no está en tu mano dar la respuesta que se debería dar se entra en un marco de impotencia cuando no se puede dar la respuesta que merecen los ciudadanos.

En cualquier caso, si vemos el informe del CGPJ la justicia dato a dato del año 2022, ya que el 2023 está cerrándose vemos que ingresaron en todas las materias 6.685.301 asuntos de los que se resolvieron 6.460.255, lo que tampoco es mala cifra. 3.216.590 entraron en el orden penal y se resolvieron 3.167.861 y 2.809.693 entraron en el orden civil y se resolvieron 2.637.463. Con ello, las cifras no son tan malas. Pero es preciso que, además de incrementar dotaciones económicas para tener mejores medios, se apruebe el sistema de la mediación en materia civil y penal, sobre todo que es donde más registro de asunto hay para que los mediadores profesionales totalmente formados y preparados utilicen las técnicas de mediación y den solución a estos conflictos, porque no todos deben acudir a la justicia si el mecanismo de la mediación, u otros de resolución de conflictos al margen de la justicia, pueden evitar que todo tenga que entrar en los juzgados.

En fin, que ideas son y hay muchas. La cuestión es que alguien decida llevarlas a cabo.