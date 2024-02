Me viene de manera recurrente a la memoria la anécdota que el genial guionista Rafael Azcona refería de un viaje a Galicia. La Xunta desarrollaba por entonces conciertos de música clásica por las diferentes parroquias rurales. Su curiosidad intelectual le llevó a preguntar a un parroquiano a la salida de una de las sesiones, «qué le ha parecido». El personaje, sorprendido por la pregunta e impactado por el concierto, le miró aturdido y contestó «si le dijera la verdad… le mentiría». Profunda sabiduría en la contestación. Puro pellet conceptual.

Verdad y mentira. Conceptos que la filosofía no ha resuelto de manera determinante. Y tampoco la lengua.

La Real Academia define «verdad» como «conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente». Pero, claro, la mente forma parte del mundo ideal y las cosas forman parte del mundo real. Y no siempre realidad e idealidad coinciden. Keynes fue acusado a menudo de mentir. Requerido por ello contestó «yo cuando cambian las circunstancias cambio la idea y usted ¿qué hace?». Por tanto, las cosas no siempre se muestran conformes con la idea que se construye sobre ellas.

La cultura trans, por ejemplo, es una fantástica metáfora de la resbaladiza frontera que separa el territorio de la verdad y el de la mentira.

La última vez que fui a Nueva York compré a mi Yani un bolso de Louis Vuitton en la calle 4. Era falso. Pero, era igual que el original. Es más, me consta que estaba hecho en la misma fábrica, por la misma gente y con el mismo material. Me costó 48 dólares. Más arriba estaba el mismo bolso a 600. Mi tendero me dijo «es que aquel es verdadero». Sin embargo, era el mismo bolso. Lo que nos lleva a una primera conclusión clarificadora. La verdad es cara. La mentira es barata.

La Real Academia miente. Hay verdades embusteras.

El planeta miente. ¿Cómo se puede entender que en un enero invernal los terrícolas pueblen las playas a treinta grados? Dios hizo el invierno para pasar frío y el verano para pasar calor, y a aquel que no pasare frío en invierno y calor en verano el Señor le castigará.

Los periodistas mienten. Hacen preguntas aviesas e imposibles a los políticos, con la única intención de estamparles la respuesta en la cara cuando las cosas le muestren su inevitable disconformidad con la realidad.

Todo se enreda cuando la verdad y la mentira se convierten en el eje de la acción política.

¿Qué es la política si no el despliegue racional y estructurado de la mentira? La diplomacia, por ejemplo, nació como una gran maquinaria al servicio de la mentira. La esencia misma de la diplomacia es mentir al servicio de la convivencia entre estados. ¿Se imaginan ustedes a los cuerpos diplomáticos cantándose las verdades del barquero unos a otros? Sería demoledor. El mundo se tornaría insoportable. La verdad se convertiría en un arma de destrucción masiva. Un diplomático que fuera con la verdad por delante sería un irresponsable. Más, sería un terrorista inamnistiable.

La verdad debiera estar prohibida en política. En política hay que mentir mucho para decir la verdad.

Pedro Sánchez cometió un error imperdonable cuando dijo que no acometería una amnistía. Cometió el error de decir la verdad. Pero, quién es él para andar con esas verdades incontroladas en el tumultuoso torrente electoral. Las cosas, finalmente, le han negado su conformidad y han convertido su verdad en mentira. Y ésta es una debilidad que no ha perdonado Feijóo. El líder conservador ha decidido desarrollar su acción política denunciado la pasión del presidente por la mentira. Pero el moderado Feijóo llegó a la política española prometiendo mesura y templanza. Hoy, sin embargo, es una furia desatada promoviendo una «revolica» insoportable en la vida ciudadana. Dijo verdad. Sin embargo, la realidad le ha convertido en una mentira permanente en sí mismo.

También hay una verdad penal. Las sentencias no pueden basarse en lo justo, sino en lo legal. Y, como saben, legalidad y justicia no siempre coinciden. Por tanto, la Justicia es mentira. El juez García Castellón parte de una verdad constituida: subvertir el estado de derecho es terrorismo. Pero, ¿es subvertir el estado de derecho atacar a las fuerzas de seguridad con pedradas y botellazos?, ¿es subvertir el estado de derecho atacar al legislativo con autos judiciales? ¿Son terroristas los tsunamis que atacaban a los policías?, ¿es eso verdad? ¿Es terrorista el juez que enmaraña al legislativo?, ¿es eso mentira?

Vivimos tiempos en que nada parece ser lo que es. El lenguaje se pervierte. Las palabras conspiran contra ellas mismas y contra su significado. La realidad acaba siendo falsa. La verdad miente.

Espero que, a estas alturas, se hayan dado cuenta ustedes de que todo lo que les he dicho… es mentira.