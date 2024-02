A principios del presente mes, en el despacho de casa, donde se ubica el ordenador, impresora, diverso material fungible, libros y otros, por mera casualidad cayó al suelo una caja de cartón grisácea oscura que almacenaba distintos recortes de prensa de mi etapa como concejal (2007/2015).

Desde ese último año no se había abierto para nada, es más, ni me acordaba de su existencia.

Una vez abierta me encontré con decenas de recortes de periódicos en cuyos textos, aparecía mi nombre -he de matizar- más bien mi apellido “Latour”, bien como Concejal en la oposición (2007/2011) o posteriormente como Concejal de Hacienda (2011/2015) una vez que el Partido Popular ganó por vez primera y con mayoría absoluta, las elecciones municipales en esta ciudad.

Muchos recuerdos volvieron a mi memoria, la inmensa mayoría gratificantes

Por ello, creo que es justo reconocer y agradecer la confianza que en su día depositó Mercedes Alonso en mí y estoy convencido que no la defraudé salvo quizá muy en la etapa final por un desencuentro en un “asuntillo”. En la convivencia diaria de las personas siempre hay cuestiones que se abordan desde distintos puntos de vista y siempre desde el respeto mutuo, se pueden y deben hablarse, en política debemos recordar que seguimos siendo personas.

Disentimos de esa actuación cuatro Concejales y bien pronto se nos colocó el apodo de “díscolos”.

A tres de ellos se les retiraron competencias e incluso a uno se le expulsó de su pertenencia a la Junta de Gobierno. A mí, no se me tocó, lo que me originó un gran problema; por un lado, mis compañeros “díscolos” pensarían que les dejaba solos y los ciudadanos pues más de lo mismo, llegué a pensar abandonar la política.

Consulté con mi familia, compañeros del Ayuntamiento, periodistas, amigos y me convencieron de que en primer lugar me debía a la ciudadanía que votó en su día, tanto a los que nos votaron como a los que no, ya que representaba a “todos” (entiéndase incluidos además de “os”, “as” y “es” para que nadie pueda sentirse excluido, aunque soy de la opinión que en cuestiones de igualdad valen más los hechos que las palabras).

Tras hablar con mis compañeros “díscolos”, decidí seguir al frente de la Hacienda Pública, desde entonces, de vez en cuando nos reunimos a comer dentro de un ambiente fenomenal,

El tiempo pasa y el sentido común sigue. Digo esto porque como sabréis, mi compañero “díscolo” de entonces Daniel McEvoy ha sido nombrado Secretario Autonómico de Educación, lo que indudablemente me llenó de satisfacción. Bien Carlos, un acierto.

¿Ha valido la pena, estar ocho años en política? Sinceramente sí. ¿He hecho algo distinto a tantos otros que pasaron por lo mismo? En principio y honestamente creo que sí, pues las decisiones que tomé en su momento siguen perdurando en el tiempo, sin olvidar que conté con un gran equipo de funcionarios. Sirva como botón de muestra, la implantación del trámite de “autorización de gasto”.

¿Qué significa? Pues un antes y un después en el control del gasto municipal, a partir de entonces, obligatoriamente cualquier factura debía llevar una previa autorización del gasto que se iba a acometer, siendo la Intervención Municipal la que avalaba la existencia del dinero para proceder a su pago, emitiendo un número de autorizado que tendría que reseñar el proveedor al presentar la factura.

Esta pequeña “tontería” minoró drásticamente las facturas que se guardaban en los cajones al no existir partida para su pago. También se redujo el tiempo de abono de las mismas pasando de los 180 días a tan solo 30, una gran seguridad y respaldo económico a los proveedores.

Ya más recientemente, distintos medios de comunicación publicaron que me habían ofrecido el puesto de Asesor de Recursos Humanos. Fue cierto, ya que por mi trayectoria podía reunir el perfil para asumir la tarea, pues, por una parte, con antelación a mi cargo de Concejal, había ostentado la Presidencia de la Junta de Personal del Ayuntamiento durante dos mandatos y por otra, tenía pleno conocimiento de lo que representaba el capítulo 1 “gastos de personal” gracias a mi etapa de responsable de Hacienda.

Me entrevisté en varias ocasiones con el concejal de RRHH, técnicos municipales, algún sindicalista e incluso con algún miembro de la oposición, pero la familia tira mucho y ante el nacimiento reciente de mi nieta y otro nieto que viene de camino, decidí dar prioridad a la familia. Además, creo que hay que dar paso a la gente joven.

Por supuesto, mi agradecimiento a Pablo Ruz por haber pensado en mi persona, él sabe que para cualquier cosa que necesite de mí me va a tener a su disposición.

No puedo acabar esta tribuna sin comentar que mantengo magníficas relaciones con todos los miembros de la Corporación, tanto de la actual como de las anteriores, pues opino que sea uno político o no, se piense igual o distinto, se tengan unas convicciones u otras, siempre debe primar el respeto y la educación en el trato mutuo.

Los ciudadanos en general no quieren ver pelearse a los políticos, sino que lo que necesitan es saber que son capaces de llegar acuerdos que resuelvan los problemas que les inquieta y preocupa, soluciones en definitiva que se dirijan a mejorar la calidad de vida de “todos”, “todas” y “todes”.