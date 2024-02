Lo anunciaba con el entusiasmo que le caracteriza Sandra Golpe en el informativo de Antena 3 del lunes, ojo, el más visto, que promedia un 23% de cuota de pantalla (con la enorme oferta televisiva actual es impresionante saber que uno de cada cuatro espectadores se concentra en esta cadena a la hora de La ruleta y las noticias). Anunciaba con entusiasmo, decíamos, que vuelven las lluvias, y así daba paso a Roberto Brasero, un valor seguro de la cadena, de esos atrapa-espectadores que concita todas las miradas. Corroboraba Roberto que sí es verdad que vuelven las lluvias fuertes, pero que el fin de semana (que por cierto es el de Carnaval) llegarán muy diluidas al Mediterráneo, aunque en la zona de Valladolid, ciudad de los Goya, todavía descargarán con ganas.

Volvemos a lo de siempre. En Alicante no llueve ni cuando anuncian lluvia. Cuando cae alguna gota es para ensuciar las calles y el mobiliario urbano. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que fue cuando vi llover. Un amigo me cuenta que fue una noche de septiembre. Me lo perdí: estaría en el cine o durmiendo.

Pero el asunto es muy serio. Cuando el sábado Informe semanal dedicó un reportaje a la sequía que padecemos lo centró en Cataluña y Andalucía. Incluso cuando las borrascas entran por el Mediterráneo, suele descargar mucho en las dos Marinas, pero existe un arco que va desde Alicante hasta Murcia en el que estamos más secos que la mojama.

Aquí sólo se habla del turismo (en Fitur, Carlos Mazón se atrevió a pronosticar 30 millones de visitantes en la Comunidad Valenciana este año) pero nadie dice una palabra de la sequía. No creo que haya desaladoras capaces de paliar este desastre histórico.