Vaya hagiografía le dedicaron a Sergi Schaaff en Imprescindibles... ¿Tenemos derecho a pronunciarnos las voces discrepantes? Pienso que con respeto se puede disentir. Schaaff estuvo en el lugar oportuno en el momento adecuado, y como jefe de programas de TVE hizo lo que le correspondía. En compañía de Sergio Gil, a finales de los años 80, intentaron que el 50 % de la producción que TVE emitía en todo el territorio nacional procediese de Cataluña y el otro 50 % de Madrid. Casi lo consiguieron, cuando Tribunal popular, La luna y El tiempo es oro ocuparon el horario privilegiado de La 1.

Hasta que en 1990 llegaron las privadas y todo cambió. El propio Schaaff crearía más tarde una empresa familiar con la que continuaría produciendo para TVE su concurso emblemático, grabándolo en los estudios de la televisión pública.

Cuando las guionistas de Sergi Schaaff: la bestia televisiva se atrevieron a decir que él fue quien descubrió a Rosa Mª Sardá o La Trinca (casada con uno de sus tres miembros) fueron demasiado lejos. Los artistas eran los que eran, la televisión del momento era única, y evidentemente por la heroica primera televisión hablada en catalán pasaron todos los nombres de la época. ¿Dónde si no? Una aparición en la subasta del Un, dos, tres hizo más por La Trinca o Tricicle a nivel nacional que todas las de circuito catalán.

Lo que me parece injusto es que se sobrevaloren tanto sus concursos. Nunca fui capaz de terminar Si lo sé no vengo, Valor y coraje ni Saber y ganar. Será una apreciación personal, pero me da que los señores mayores empeñados en dejarse pelo largo poseen una alta autoestima: Javier Pradera, Umbral, Antonio Mercero, el primer matemático de Cifras y letras… Me intimidan. Concursé con Schaaff varias veces, pero sin feeling.