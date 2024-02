Soy consciente que soy un viejales que únicamente escucha música de gente que, como dice mi hijo (y se equivoca poco: Elvis, Lennon, Bowie, Cobain, Prince, Freddie) está muerta. Así pues, no presto demasiada atención a la música actual. Sin embargo, al enterarme que un dúo alicantino, de Ondara, llamado Nebulossa, representará a España en Eurovisión, me entró curiosidad. Por si no conoces la letra, te paso un extracto: "Ya sé que soy sólo una zorra, que mi pasado te devora, ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, y esa zorra que tanto temías se fue empoderando y ahora es una zorra de postal, zorra, zorra, zorra". Guauuu, ni Joaquín Sabina ni Ariel Rot tienen unos textos tan increíbles. ¿Mi teoría? La letrista es Irene Montero, autora del mega hit "sola y borracha, quiero volver a casa"; la música, de Ione Belarra, que de perros y flautas sabe un montón; y la coreógrafa, indudablemente, Angela Rodríguez Pam. Y que conste que la letra de Chanel del año pasado ya era una bazofia.

En 1983, un grupo femenino, Las Vulpes, causaron un escándalo por una ¿canción? llamada "me gusta ser una zorra". Gobernaba el PSOE, y el fiscal general del Estado presentó una querella por escándalo público, que produjo el cierre del programa Caja de ritmos. ¿No hemos aprendido nada?

Amigo lector, mira el vídeo, porque fliparás. La cantante tendrá mi edad (único punto positivo: contra el edadismo en el trabajo), lleva el peinado y corset de Madonna, baila fatal, pero la acompañan dos bailarines barbudos, con tacones y en tanga, que se mueven provocativamente. Mi pregunta inocente es, si fueran dos guapísimas damiselas vestidas igual, ¿que pasaría? Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos: las feministas se pondrían en pie de guerra, porque, por culpa del machismo, se estaba cosificando y sexualizando a la mujer. Pero, curiosamente, si ese mismo baile lo hacen dos barbitas...... no pasa nada. ¿No podemos llevar la canción de un auténtico cantautor, con una buena puesta en escena, que tenga contenido, en vez de algo tan patético?¿Qué pensarán los músicos de verdad? ¿Os parece normal que RTVE lleve y fomente esta "música"? Porque ésto tú lo definirías como: ¿arte, música, cultura transgresora? Una mujer que se autodefine como zorra..... está claro que me he hecho muy mayor, no estoy en la onda, y no pertenezco a estos tiempos. Como aquella película de los hermanos Coen, "no es país para viejos". Ya que, alucina vecina, ha sido el público y el jurado quien les ha votado. ¿Pero qué clase de gente rara puede decir que ésto es lo mejor? Aunque no he visto a ningún otro de los candidatos, es imposible que llegue a este nivel de esperpento.¿Promocionarán esta canción, por cierto, en Emiratos Árabes?

No soy un moralista, pero creo que utilizar dinero público en un espectáculo pseudoprogresista tan bochornoso, y que no haya recursos para los enfermos de ELA, nos dice que algo estamos haciendo mal como sociedad. Al menos, Chikilicuatre era ridículo, pero también simpático y divertido. Desde luego, menos mal que en el extranjero poca gente habla castellano, porque, si se paran a escuchar detenidamente la letra, y el jurado tiene un poco de gusto, me da a mí que nos quedamos los últimos, el farolillo rojo. Después

de cuarenta años, se va a romper el maleficio, y conseguiremos “0 points" (ponedle acento francés). ¿O Portugal nos dará un puntito? El meneo de nalgas de los bailarines, dudo que nos lleve precisamente al podio. ¡Pero, ¡si usa la palabra "zorra" cuarenta veces! Afortunadamente, Eurovisión no le interesa prácticamente a nadie, porque vaya imagen de España que exportamos a Europa. Es lo malo de vivir en un país dónde lo anormal es aplaudido, y, lo normal, cuestionado. Vaya nivel, Maribel. Un país que nos dio El Quijote, ahora nos da Zorra, Zorra. Parafraseando a Fernando Ull Barbat, siento vergüenza ajena, y que nada tengo que ver con esta sociedad.¿Seré un rarito?¿Perteneceré a la fachosfera, de la que habla Pedro Sánchez?

Sugiero cambiar el nombre al festival que ganó ABBA en su dia, y, en vez de Eurovisión, denominarlo Eurorisa..... porque me río por no salir corriendo. Mamarrachada musical no es un género. Si fuera para un concurso de humor, lo comprendería. No confundamos libertad de expresión con hacer el imbécil con letras estúpidas. ¿O es que pensaban que se presentaban a Bodriovisión, o a un viejo club de carretera? Propongo recoger firmas para que ese cataclismo no nos haga ser el hazmerreír del viejo continente. ¿Pero cómo nos han podido colar este mojón, esta horterada de mal gusto?