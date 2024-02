El Partido Socialista determinó en su día el establecimiento de las primarias como la forma más democrática y participativa de elegir a los dirigentes. Presumió de ello. Recriminó a otras formaciones políticas que no lo hicieran. Ahora el PSPV caminaba hacia unas primarias. Ferraz, de manera abrupta, ha llamado a capítulo a los candidatos y ha producido un pacto en favor de la candidata de su preferencia. Es obvio que no fue un acuerdo sua sponte. Fue una inducción a forciori. No se entiende bien. Nada que ver con la valía de Diana Morant, algo que no está en cuestión. Aunque no dice mucho de su confiabilidad que la candidata niegue esta determinación. ¿Alguien puede creerlo? ¿No es mejor asumir este hecho y explicar su decisión de asumir el designio?

La nueva secretaria general no tiene una tarea fácil. El PSPV fue el partido hegemónico en los primeros tiempos de la democracia. Recogió en su día, de manera holística, las aspiraciones de los valencianos ávidos de libertades, de los empresarios que aspiraban a nuevos horizontes económicos, de los trabajadores y profesionales necesitados de un marco de derechos laborales y posibilidades de promoción que no tuvieron en la dictadura. El PSPV esponjó todas esas aspiraciones en la C. Valenciana y las encauzó. Con el Govern de Joan Lerma se sentaron las bases del sistema valenciano del bienestar, los empresarios se produjeron en un marco económico que tomó oxígeno tras la autarquía y los trabajadores identificaron al PSPV como su partido. El PSPV fue el partido articulador de la Comunitat y el ganador de todos los procesos electorales desde 1977 hasta 1993. En 1995, y en el marco de un fuerte tsunami conservador, el PP tomó el relevo y ha ganado todas las elecciones en territorio valenciano con la excepción de 2019. Forjó a partir de ahí una larga hegemonía al calor de la etapa de mayor crecimiento económico conocido hasta entonces, la promoción de un modelo económico, tan explosivo como especulativo, basado en el sector inmobiliario y la creación de fecundos caladeros clientelares con la complicidad de intereses de múltiples grupos empresariales. Esta hegemonía decayó en 2015, cuando la dureza de la crisis tornó en insoportable la corrupción. Pero dejó un tejido social con una conducta electoral claramente de derechas. El esfuerzo del Botànic, muy valorable incluso con sus errores y problemas, no pudo resistir el siguiente embate conservador en unas elecciones que fueron enajenadas de su auténtico contenido autonómico. La tarea de Diana Morant es conseguir que la vuelta del Govern de Mazón signifique un paréntesis y no el retorno de una nueva y larga hegemonía. Todo ello frente a un PP que ha demostrado conocer muy bien su oficio. O sea, el objetivo habrá de ser armar una nueva mayoría social en torno al PSPV capaz de revertir el actual estado de cosas. Eso implica forjar un fuerte liderazgo capaz de conseguirlo. Liderazgo en política es un término complejo. Requiere un mensaje adecuado procedente de un diagnóstico correcto, una organización capaz de trasladarlo hasta el último rincón y, finalmente, una foto que lo represente e impulse. El PSPV hoy tiene una foto. Ahora deberá lanzar un mensaje robusto a la sociedad valenciana aquejada de altas tasas de desigualdad social, producto de un tejido económico que adolece de baja productividad -cinco por cien por debajo de la media española- debido a su extrema atomización empresarial y baja digitalización, lo que impacta en bajos salarios y baja renta per cápita -doce por cien por debajo de la media-. Desigualdad, línea roja para una opción socialdemócrata. Una situación que puede empeorar por la amenaza que supone para la política asistencial la precariedad financiera de la Generalitat y las dudas sobre las prioridades políticas de su gobierno. Y deberá templar al PSPV como herramienta política. Será imprescindible que el pacto de Diana Morant con los otros contendientes se consolide y no se convierta en la cronificación de tribus, algo a lo que es tan dado el socialismo valenciano. Recuperar aquel pacto virtuoso en el que el PSPV conformó a la Comunitat y la Comunitat conformó al PSPV. Aquel partido que tanto se parecía a la sociedad valenciana que conseguía que toda ella cupiese en él. Armar una mayoría social capaz de recuperar la hegemonía. Ésta es la diana a la que deberá apuntar la nueva secretaria general. Mensaje y partido. Tarea ingente. Tarea que no suele resolver un congreso al uso, que acostumbra a producir resoluciones de cartón piedra. Sólo un fuerte compromiso interno podrá identificar el mensaje y trasladarlo hasta el último rincón de una tierra necesitada de horizontes… y de un partido que se los abra.