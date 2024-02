El pasado sábado día 3 de febrero hubo una manifestación contra la creación de la oficina "antiabortistas" que, con presupuesto municipal, se va a crear en Alicante,. Me enteré tarde, pero me enteré...

Y me "sorprendió, " mi "sorpresa", no por la manifestación (a la que hubiera asistido de haberlo sabido) pero sí por lo que la motivó, y me llevó a mis años de super juventud, y a mi primer reportaje de redacción periodística en la facultad de periodismo, que tuve además el privilegio de que lo publicaran en Cambio16.

Hoy lo he vuelto a leer, y me parece mentira que, después de las vidas que les costaron a tantas mujeres abortar, de las reivindicaciones y de lucha de aquella generación (rozando con la mía), hoy sigan algunas ideologías utilizando nuestro cuerpo con la excusa de ayudar a "la maternidad".

¿Cómo es posibles que los que parecen amar tanto a los humanos no nacidos, les importen tan poco los que sí, y la desprotección y utilización de la infancia continúe siendo en el mundo, y también en España una de las causas de denuncias reiteradas de la ONU?

Solo hay que conocer las estadísticas de niños maltratados y abusados sexualmente dentro de la propia familia, y las escasas condenas a padres, abuelos, tíos... Casi todos salvados por "equipos psicosociales" que aplican síndromes inexistentes, y conceptos prohibidos en la ley por ser acientíficos y un claro maltrato infantil, y las claras intenciones que existen en el sistema judicial contra las madres que piden auxilio y defienden a sus hijo/as. Pero no, al parecer eso no es suficientemente importante para el equipo municipal de Alicante, ni para su Concejalía de Igualdad.

No olvidaré jamás mi primer reportaje, ni las caras de esas mujeres "detenidas" por decidir sobre su cuerpo, y en especial el testimonio de Irune, que murió días después desangrada..., Porque cuando una mujer no quiere o no puede proseguir con un embarazo, no lo hace y punto...

Tengo tres hijos y una nieta, son lo más importante de mi vida, por ellos, y ellas y solo por ellos, y ellas daría mi vida. Lo elegí. Conscientemente y en circunstancias complicadas, pero ser madre fue mi decisión personal.

No pude estar en la manifestación contra la oficina antiabortista, que con la excusa, nuevamente de "ayudar" a las mujeres, vuelve a limitar nuestra libertad, y nuestros derechos.

De seguir así veo que comienzan a ser negocio los vuelos chárteres a Londres de los años 70 y 80. Las mujeres entonces viajaban menos, pero ese vuelo era el de ellas.

Las leyes cambiaron y todos se beneficiaron, también los que se oponían. Solo hay que repasar la historia reciente, por ejemplo, de los divorcios y matrimonios de aquellos del NO a todo.

Me gustaría sugerir una oficina contra "las violaciones pagadas". Me explico, una oficina que lograse el cierre de todos los establecimientos en los que se ejerce la prostitución, alardeando, algunos de ellos con la bandera de España, que es la de todos y todas, incluso de los que no la llevamos de pulsera.

Más presupuesto para igualdad, por supuesto, pero no contra nuestros derechos. Nacer mujer ya nos ha restado bastante a lo largo de la historia, y ahora no vamos a consentir más retrocesos.

Escuchen a las criaturas nacidas, apoyen de verdad a sus MADRES, y dignifiquen su oficio sin tanto eslogan de "unos" y de "otros", porque a la hora de la verdad, ellas, nosotras, todas, yo, SÍ estamos solas, y ya basta de utilizar a las víctimas.

En mi caso, además tremendamente decepcionada de que algunos y algunas vivan bien, por aquellas otras, muchas, que viven muy mal, o han sido asesinadas (y sus criaturas).

Me enteré tarde, pero me enteré.