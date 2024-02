En los últimos días ha aparecido en los medios de comunicación la noticia de la marcha del Prof. Fernando Maestre, Investigador distinguido y Catedrático de la UA, a la Universidad de Kaust en Arabía Saudí, a través de una excedencia por motivos de investigación, tal y como permite la Ley de la Ciencia. Dicha ley autoriza a los investigadores a solicitar excedencias para estancias de investigación, sin perder la vinculación funcionarial y académica con la Universidad de la que son funcionarios. Así, el último proyecto ERC obtenido por el Prof. Maestre quedará de momento en suspenso, tal y como ha autorizado la UE, y como ocurre en estos casos, serán otros colegas de su grupo de investigación que permanecerán en Alicante, los que continuarán monitorizando sus proyectos.

La Universidad de Alicante no va a entrar a valorar los motivos personales ni científicos que han animado al Prof. Maestre a emprender esta etapa pero, ante las cuestiones que aparecen en prensa y, sobre todo, ante el malentendido que pueda provocar en la sociedad alicantina y en el mundo académico la impresión de que se va a paralizar en la UA la investigación en desertificación, tal y como aparecía en el titular del Diario Información de 10 de febrero, nos vemos en la obligación de reflexionar y recordar algunas cuestiones.

La Universidad de Alicante, desde sus inicios, ha tenido como bandera y línea prioritaria de investigación, el medio ambiente, la utilización del agua, el cambio climático, la desertificación, y la relación de todo esto con el turismo, la agricultura, la biología y la salud. No es casual que, en estos inicios, los dos primeros Rectores de la Universidad de Alicante, Antonio Gil Olcina (Fundador en 1982 del Instituto de geografía y premio del Agua Lorenzo Pardo) y Ramón Martín Mateo (impulsor en España de los estudios de Derecho Medioambiental y premio Jaume I de Medio ambiente), hayan sido unos referentes en Medio ambiente y uso sostenible del recurso hídrico.

Alrededor de estos inicios se crearon en la UA el Instituto Universitario del Agua y Ciencias Ambientales, el Instituto interuniversitario de Geografía, el Laboratorio de Climatología y el Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM), que agrupan a biólogos, juristas, economistas, geógrafos, ingenieros, químicos, físicos y matemáticos de primer nivel, que han dedicado sus vidas académicas a estos estudios. No es casual por ello que el Prof. Maestre, que estudió en la Universidad de Alicante y se doctoró en ella, dedicara su línea de investigación a la desertificación en el Departamento de Ecología dirigido por el recordado Antonio Escarré. Precisamente por las fortalezas de la UA en este campo, y tras el periplo internacional de cualquier investigador, el Prof. Maestre retornó a su Universidad con la ayuda del programa GenT de la Generalitat valenciana y se estabilizó como Catedrático de nuestra Universidad. El hecho de realizar una estancia fuera de nuestras fronteras para profundizar en el propio desierto sus estudios sobre zonas áridas y la escasez de agua tampoco parece un motivo descabellado para alguien que estudia ese tema.

Que los organismos financiadores deben hacer un esfuerzo por reducir la burocracia que lleva consigo la obtención y gestión de proyectos es evidente, no hay ninguna duda, sobre todo en el ecosistema investigador europeo. Sin embargo, no se nos puede olvidar que, a pesar de la continua lucha de todos los investigadores, gestores y Rectores por obtener una financiación basal para la investigación y por la simplificación de los procedimientos, los proyectos se obtienen en concurrencia competitiva y, como tal, el uso de esos fondos públicos debe quedar plenamente justificado. Seguiremos luchando por esa financiación y por la simplificación de las exigencias procedimentales. Es evidente que, en otros países no europeos, la financiación de las universidades y el uso transparente del dinero no funciona así, como otras muchas cosas.

Pero insistimos, sin entrar en esas valoraciones, lo que queremos destacar es que en la Universidad de Alicante existen un buen número de grupos de excelencia que trabajan con absoluta entrega para que la UA siga liderando la investigación en Cambio Climático. Entre ellos y sin ánimo de ser exhaustivos: el grupo de investigación de Ecología Experimental de Zonas Áridas, dirigido por la Profa. Susana Bautista y donde se incluye el Profesor Santiago Soliveres y su grupo; el grupo Gestión de Ecosistemas y de la Biodiversidad, dirigido por el profesor Jordi Cortina; el propio Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global, del fundado por Prof. Fernando Maestre y que se mantendrá con investigadores del IMEM; el grupo Biodiversidad y Biotecnología aplicada a la Biología de la Conservación, dirigido por la Profa. Mari Ángeles Marcos, del CIBIO; el grupo Geodesia por Satélites para la observación de la tierra y el cambio Climático, dirigido por la Profa. Isabel Vigo; el grupo Agua y Territorio del Prof. Antonio Rico; el grupo Clima y Ordenación del territorio, del Prof. Jorge Olcina; el grupo de investigación en Historia y Clima, del Prof. Armando Alberola; el grupo Recursos hídricos y desarrollo sostenible, del Prof. Joaquín Melgarejo; el grupo de Ingeniería hidráulica y medio ambiental, del Prof. Javier Valdés; y el grupo de Derecho ambiental dirigido por el Prof. Germán Valencia. En su seno y en el de otros muchos grupos de biología, química, economía, turismo etc., se vinculan investigadores e investigadoras que participan en proyectos nacionales e internacionales y cátedras institucionales dedicadas al cambio climático como la que dirige el profesor Jorge Olcina, que generan una media anual superior a 200 publicaciones de alto impacto y ponencias y comunicaciones en los más prestigiosos congresos nacionales e internacionales. Y pido disculpas si por cuestiones de extensión no los cito a todos.

Por todo ello, no cabe ninguna duda: en la Universidad de Alicante no se paraliza nada. Continuamos investigando y colaborando a nivel internacional para luchar y afrontar los retos que como sociedad nos plantea el Cambio Climático. Pero además, seguiremos trabajando por obtener los recursos que nos permitan formar, como ya hicimos en el pasado, a los investigadores e investigadoras que trabajan por preservar el Medio ambiente y por el enorme reto que supone el cambio climático y sus consecuencias para la humanidad.