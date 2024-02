En la primavera de 2015, un partido en descomposición como consecuencia de los escándalos de corrupción que le golpeaban, día sí y al siguiente también, en todos los titulares, con más parlamentarios imputados que los que no tenían cuentas pendientes con la justicia, cometió los peores errores estratégicos que se puedan concebir. Se podrá pensar que esas decisiones equivocadas fueron fruto de la estresante situación en que el PP se encontraba. Pero no es del todo así. Fueron también consecuencia del empeño de algunos de sus dirigentes, sobre todo su presidente provincial y vicepresidente del Consell, José Císcar, por salvarse ellos a despecho de la organización a la que habían prometido lealtad. Císcar, un recién llegado que había escalado a las más altas responsabilidades por su habilidad entre pasillos y la torpeza de sus rivales en ese navajeo, liquidó de un plumazo al alcalde de Alicante, Miguel Valor, y a la presidenta de la Diputación, Luisa Pastor. ¿Para qué? Para colocarse él. El resultado es conocido: en el Ayuntamiento de Alicante, con una lista en la que él iba el segundo y a Miguel Valor le relegaron al cuarto, el PP perdió 10 de sus 18 concejales y pasó a la oposición, de donde no salió por méritos propios, sino porque los dirigentes de la izquierda se mostraron tan obtusos como los del gobierno que habían relevado. En la Diputación, Císcar no pudo entrar. Su gran jugada pasará a la historia local de la estulticia. Tanto estropicio para eso.

Fallece Miguel Valor, exalcalde de Alicante, a la edad de 79 años En la muerte de Miguel Valor (Alcoy, 1945), son muchos los que acertadamente están trazando en INFORMACIÓN, su periódico de toda la vida, el perfil del político moderado y dialogante que siempre fue. Perdónenme si yo he empezado por aquellos días amargos, que tanto sufrimiento le causaron. Pero alguien tiene que recordar aquella etapa, la última de su larga carrera. Para ser justos con su memoria. Nunca a un alcalde en ejercicio, aunque hubiera llegado al cargo como consecuencia de la dimisión de la titular del cargo, se le había tratado así. A Lassaletta, en el momento en que su partido decidió “jubilarlo”, se le ofrendaron algunos honores, por desgracia empañados por aquel suceso ocurrido en la última asamblea del PSOE antes de las elecciones, que tuvo más de enfrentamiento personal que político. A Miguel el PP lo humilló innecesariamente, con el aplauso militante (o simplemente idiota) de muchos de los que hoy, particularmente en algunos medios, plañen su muerte. Y que Miguel se lo tragara, no tanto por disciplina como porque ese era su talante, no quiere decir que todo aquello no le torturase. Él era plenamente consciente de sus carencias, puestas dramáticamente en evidencia en un desgraciado acto de su partido en Madrid, y sabía lo que era la política mucho mejor que aquellos que con tanta saña primero le dejaron desasistido y luego le quisieron apartar. Conocía perfectamente las reglas y la lógica de las maniobras contra él. Lo que le dolía era el desprecio. Y en eso tenía razón. No tiene nombre cómo le trataron, aunque en el pecado llevaron la penitencia: nadie duda hoy de que, con Miguel encabezando la lista, el PP hubiera perdido muchos concejales, pero no tantos como para no mantener el gobierno de la segunda ciudad de la Comunitat. Como todo político, y más con una vida tan larga, Miguel Valor tuvo luces y sombras a lo largo de su carrera. Pero por encima de todo siempre prevaleció su carácter conciliador, que es lo que hoy se está destacando. Nadie que no lo conociera puede hacerse idea cabal de hasta qué punto era un hombre moderado y de consensos, capaz de acordar las cuestiones más difíciles con sus rivales pero, mucho más meritorio aún, con sus compañeros de partido. Cualquiera puede entender que resultara enrevesado entenderse con Valenzuela. Pero quien conociera a todos los actores comprenderá que mucho más complicado era hacerlo con Manuel Ortuño y, sin embargo, con ambos tuvo complicidad y los dos le respetaron, como él les apreció a ellos. Yo le vi una noche negociar con un agente de Tráfico de la Guardia Civil y salir bien parado. Lo juro. Si el cielo existe, que San Pedro se prepare. No le quitará el puesto. Pero lo repartirá con otros. Por cierto, ¿alguien sabe algo de Císcar?