La nueva ley del Palmeral está en peligro

Palmerar d´Elx. / JoanAntoniOltraSoler

Hace poco más de dos años que se aprobó la nueva Ley del Palmeral y ya la quieren empeorar. Con lo que costó hacerla, y las esperanzas que había despertado, y el PP ya se ha hartado de ella. Más rápido es casi imposible. Cuando quieren algo, demuestran agilidad. Ya veremos en otros temas importantes, que también están pendientes, si son igual de rápidos en moverse.

Al poco de iniciar su mandato, en coalición con Vox, el alcalde, Pablo Ruz, ya manifestó sus dudas sobre la ley. En el pleno celebrado el pasado noviembre planteó, incluso, que se deberían modificar los criterios proteccionistas en la zona de amortiguamiento, o zona buffer, por considerarlos demasiado estrictos. Y, la semana pasada, en declaraciones públicas ha llegado a calificar la ley como «absurda», por los requisitos que se han de cumplir en dichos espacios ante cualquier tramitación de aprovechamiento urbanístico en ellos.

Llama la atención tal contundencia contra ese aspecto de la ley, mientras pasan los meses sin que se observen avances en otros temas tan importantes de la misma como la presentación del Plan Director del Palmeral que debe incluir, entre otros, el Plan Especial de Protección, el Plan de Uso y Gestión, etc., por no hablar de la creación del Registro del Palmeral, que son dos de los temas pendientes y que, según la disposición transitoria cuarta de la ley, deberían estar hechos a los dos años de la entrada en vigor de la misma, plazo que ya se ha incumplido de sobra.

Es cierto que gran parte de esa despreocupación corresponde al período en el que PSOE y Compromís gobernaban, y parece que se olvidaron de la ley, pero también lo es que el actual Ayuntamiento ya lleva casi nueve meses de gestión y, de estos temas, poco se ha visto. No ha tenido mucha suerte esta ley con los que la tienen que gestionar en cada momento. Una lástima.

Y, en cuanto a la queja sobre las prescripciones limitativas en la zona de amortiguamiento del Palmeral, hay que recordar que están establecidas para proteger, precisamente, los huertos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que la ley reconoce y premia al declararlos, expresamente, Bien de Interés Cultural (BIC) valenciano, algo de lo que Elx debe sentirse muy orgulloso.

Al ser BIC se encuentran amparados por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, de 1998, que establece, al igual que para el resto de BIC, medidas de protección, tanto del propio bien como de su entorno o zona de amortiguamiento. No es un capricho de la Ley del Palmeral. Es lo normal en temas de patrimonio. La propia ley establece qué puede ir y qué no en dichos espacios, (art. 8). Y la Conselleria de Cultura debe intervenir en el tema, no porque se trate de Elx ni porque no se fíe, es que es su obligación. Y, además, al tratarse de bienes Patrimonio de la Humanidad y para evitar posibles afecciones, debe informarse a Icomos.

Es lo que tiene tener estas distinciones. Cuesta conseguirlas y lucen muy bonitas, pero establecen unas medidas y unas limitaciones que antes no existían, y a las que hay que adaptarse, y no siempre se hace (el caso del PGOU, que no recoge la declaración de la Unesco ni la nueva ley, entre otras, es escandaloso). Se obliga a las instituciones a ser respetuosos con los compromisos adquiridos. Poner en peligro la continuidad de estos reconocimientos, (ya pasó con el Misteri por el Mercado) por facilitar determinados usos no previstos sobre el Palmeral no se lo merece esta ciudad. Las administraciones públicas deberían ser las primeras, no en combatir los criterios proteccionistas, sino en aplicarlos lo mejor posible para conservar bien estos reconocimientos para siempre.

Y, recordemos, el Palmeral sigue teniendo graves problemas y éstos sí deberían ser prioritarios por su verdadera urgencia: falta de personal, plagas, riego escaso, envejecimiento, etc. Ahí sí hace falta más preocupación del Ayuntamiento y de la conselleria.