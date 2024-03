De políticos y jueces

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Resulta fácil acusar a los jueces del Tribunal Supremo, e incluso a alguien que ha hecho tantos méritos en la Audiencia Nacional, como el magistrado García Castellón; pero “el problema de la peculiaridad española en materia de terrorismo es que después de la nefasta reforma del 2015- promovida por el PP y asumida de forma entusiasta por el PSOE; “ya saben sentido de Estado”- la lamentable definición de nuestro código- un engendro jurídico construido con materiales de derribo fusilados de aquí y de allá- puede permitir que un juez imaginativo investigue por terrorismo hasta un grupo de ecologistas al que le dé por liberar al bou embolat”.

La cita no es mía, aunque la comparto plenamente- como confesé, aquí mismo hace tiempo, soy un aprendiz en materia de derecho penal- sino del penalista Javier Melero (La Vanguardia. 6/2/2024) asustado por “el montón de necedades que llevamos oídas dándole vueltas a un original concepto de terrorismo sin terror, sin armas ni atentados, sin asesinatos ni mutilaciones”. Probablemente los hechos de que se acusan a “Tsunami Democrátic” sean delictivos como alteraciones más o menos graves del orden público pero una legislación fantasiosa ha dejado en las manos de un magistrado meritorio como García Castellón un capítulo VII “De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo” del Código Penal del que difícilmente puede librarse cualquier activista político, aunque fuera pacifista confeso. Una sentencia sustentada en ese capítulo VII, de 2015, difícilmente pasaría la criba del Tribunal Europeo; pero el acusado llevaría la penitencia plurianual de llegar hasta allí cargado de acusaciones y recursos.

“No hay ninguna cuestión política en Estados Unidos que no se acabe convirtiendo en un asunto judicial”, escribió Alexis de Tocqueville, magistrado liberal francés que dimitió, ejemplarmente, para dedicarse a la política. Se refería hace unos dos siglos a la joven república norteamericana, pero podría aplicarse perfectamente a España hoy. Lo que repetidamente estamos planteando a los jueces no es si un derecho existe o no; sino si debe existir, cuando este asunto quién debe dilucidarlo son los legisladores, no los jueces; son asuntos políticos, no jurídicos. No hay ningún sustituto para la política. Incluso el PP pretende sacudirse su responsabilidad política y encomendar a los jueces la elección de su propio gobierno- el CGPJ- al margen de la soberanía del pueblo español.

Las costumbres, las tradiciones y las posiciones de las comunidades humanas son las raíces de las leyes, las democracias exigen un nivel mínimo de implicación de la sociedad en el proceso político y que se tengan en cuenta esos cimientos de las leyes. El descenso de la afiliación en los partidos políticos; el desprecio hacia los políticos profesionales; la caída de la participación en las elecciones, el ascenso de los nacionalismos potentes que ofrecen una fuente de legitimidad más inmediata, son síntomas del rechazo creciente, no solo de los políticos sino también del propio proceso político democrático. Un sistema político consiste en conciliar las diferencias de intereses, de opinión entre los ciudadanos. La resolución de estas diferencias a través de decisiones judiciales no contribuyen en absoluto a lograrlo; al contrario, las decisiones judiciales no son un sustituto para la política. “Si las cuestiones que afectan a todo un pueblo han de ser fijadas por decisiones del Tribunal Supremo, el pueblo habrá dejado de gobernarse a sí mismo al abandonar en la práctica su gobierno en manos de ese eminente tribunal” (Abraham Lincoln. 1861). Las acusaciones mutuas y la puesta en marcha del “...y tú mas”, aumentan la desconexión progresiva entre el proceso político y la ciudadanía. Entre los ciudadanos y sus representantes electos.

“El que esté libre de culpa que tire la primera piedra” era el desafío de Jesús de Nazareth. Los humanos que seguramente somos más pragmáticos, sí lanzamos la primera piedra y la segunda y las sucesivas. Incluso tenemos profesionales que se dedican a lanzar las piedras que hagan falta siguiendo el correspondiente código penal que los políticos ponen a su disposición. Después la conveniencia, la misericordia, o lo que haga falta, dejan abierta la posibilidad de los indultos, incluso de las amnistías. Es verdad que a los profesionales de lanzar las piedras y dar en el sitio donde duele, no les gusta que se menosprecie su oficio de juez o magistrado, que tanto les cuesta.

Las únicas limitaciones eficaces para evitar el abuso del poder democrático son políticas y esta dependen de una ciudadanía participativa no de delegar en la judicatura.