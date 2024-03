Los ladrones somos gente honrada

El rastro de Koldo por Asturias: la sombra de Ábalos en cada viaje a la región. / LNE

Tomo ingenuamente prestado para este artículo el título de una de las obras de teatro del incomprendido Jardiel Poncela (nunca lo quisieron los unos, y lo abandonaron los otros de las dos Españas de Machado), para centrarme en la España de hoy, la de estos meses, semanas y días. Y lo hago como sombrío epítome simbólico de esta España tan sorprendentemente convulsa e irredenta tras la más que razonable, larga, fructífera y balsámica Transición. Una Transición que, desde la llegada de Zapatero, y ahora más con Sánchez, ha sido despiadada y miserablemente atacada, odiada y descalificada por la extrema izquierda, el insolidario separatismo y buena parte de la cansina gauche divine. Parece que la experiencia vivida durante más de 40 años no satisfaga el secular desprecio que en España sienten algunos porque acabemos pareciéndonos a lo mejor de los países de nuestro entorno, de ahí que alcance a entender, con Jardiel Poncela, que "la experiencia es una enfermedad que no se contagia", con lo bien que vendría cronificar esa afección llamada democracia. Pero va a ser difícil. Desde que se leyeron las urnas del pasado 23 de julio estamos viviendo un bochornoso disparate democrático, institucional, legal y de convivencia, acrecentado tras las elecciones autonómicas gallegas. Y nos esperan días y semanas peores, mucho peores.

Mientras el guardián entre el centeno de esta bizarra interpretación de la democracia sigue sin conseguir atar a su yugo las caprichosas voluntades de un personaje huido de la justicia en el maletero de un coche e instalado a cuerpo de rey (¿quién paga todo eso?; ¿nos lo aclarará el Tribunal de Cuentas?) en un país de vitriólico odio a España, el extravagante, pero astuto Puigdemont (ahora el Supremo lo investiga por terrorismo como autor intelectual del Tsunami) deja pasar los días erosionado hasta la inanidad la descarnada fragilidad de un perdedor en las urnas como Pedro Sánchez. Y con él, arrastrando a las simas del olvido y la insignificancia al PSOE. No es solo que se haya mentido con desvergonzada y chulesca fruición sobre temas de absoluta transcendencia; ni que se cambie de opinión al paso y al peso de personalísimas ambiciones (y de la casta amiga) sin el más mínimo freno moral; ni tampoco que hayamos perdido para siempre (si alguna vez la hubo) aquella luminosa ventana, esa linterna de "transparencia" que como faro del buen camino nos vendió Sánchez como antídoto de la ética contra la corrupción; no. Es que ahora, con el marchito y pútrido olor que desprenden las flores de réquiem conforme van pasando los días, comienzan a reventar los purulentos abscesos de la enfermedad. (Entre las misas de difuntos de que pueden valerse para el trance, huyan de las más conocidas y acérquense a la del renacentista flamenco Johannes Ockeghem, un Réquiem de la Ensemble Organum dirigido por Marcel Pérès).

Un Ábalos presuntamente salpicado por el empalagoso sonido que emiten las sirenas amigas (Josep Pla), conocidas y saludadas de la corrupción

Como capas de cebolla que van desgajándose indefectiblemente, escondidas unas detrás de otras (mucho más español que las rusas matrioshkas), empezamos a conocer los presuntos e incipientes escándalos de corrupción por la compra de mascarillas que se llevaron a cabo cuando el covid chino, prácticamente descontrolado, estaba causando efectos mortales. Ha pasado cierto tiempo de ese inmenso dolor, de esa estupefacción, de ese miedo que tan hábilmente se inoculó a la población como otro virus; han pasado hasta sentencias del Tribunal Constitucional declarando ilegal el cierre del Congreso y el Senado durante las primeras semanas del confinamiento, así como los dos estados de alarma decretados por Sánchez y sus ministros (no, aunque no lo recuerden, Fernando Simón no estaba en el Gobierno, pero sí en TV); han pasado reproches, imágenes de ataúdes apilados que no nos dejaron ver, silencios, cifras manipuladas de muertos y afectados; han pasado tantas cosas con tan poco coste para quienes tenían la obligación de protegernos contra la pandemia, que hoy, al revivirlo en forma de escándalo y presunta corrupción, se hace más insoportable.

Es muy turbador e inquietante que un todopoderoso exministro de Sánchez y exsecretario general de Organización del PSOE, Ábalos –implacable azote de la corrupción de la derecha, ponente oral de la defenestración de Rajoy en la moción de censura que acabó en un bolso sin dueño y un Gobierno sin presidente–, se vea ahora arrojado al Grupo Mixto del Congreso porque los dirigentes del que creía ser su partido, el PSOE, con Sánchez a la cabeza, le han negado el saludo exigiéndole la entrega del acta y su inmediato ingreso en el infierno del ostracismo y la vergüenza, para recluirlo en un confinamiento –qué paradoja– como en tiempos del covid. Un Ábalos presuntamente salpicado por el empalagoso sonido que emiten las sirenas amigas, conocidas y saludadas (Josep Pla) de la corrupción. Que ese episodio esté ocurriendo en tiempo presente, habida cuenta de que hasta el presente Sánchez no ha cerrado la amnistía y otras canonjías exigidas por sus filibusteros socios, pone de relieve que don Pedro no solo es cautivo de éstos, sino demasiado vulnerable a las muchas bombas de racimo que a partir de ahora le pueden estallar. ¿Armengol, Salvador Illa, Grande Marlasca, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres…? Tic, tac; tic, tac; tic, tac.

Béla Bartók, al igual que Beethoven, solo compuso una ópera, "El castillo de Barbazul" (al respecto, recuerdo la anécdota de un esnob emérito que un día me confesó, con afectada solemnidad, que había ido a ver "Fidelio", "la ópera de Beethoven que más me gusta", dijo). En la composición lírica de Bartók (una sinfonía escénica, como la definió el compositor y director Zoltán Kodály) la protagonista pide a su esposo que le deje ver lo que hay tras las siete puertas que permanecen cerradas dentro del castillo. El duque acepta y, en su presencia, Judith va abriendo las puertas una a una hasta llegar a la última. Ahora, en España, empiezan a chirriar las cerraduras de algunas puertas que guardan muchos secretos. ¿Qué habrá tras la séptima puerta? Seguro que no será la representación de "Los ladrones somos gente honrada", de Jardiel, seguro. A más ver.