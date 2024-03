Un impulso necesario

Diana Morant, secretaria general del PSPV. / ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS

Comenzar nuevos proyectos siempre ilusiona. Y el PSPV-PSOE vive un emocionante momento de ilusión ante el liderazgo de Diana Morant, la primera mujer en toda la historia de nuestro partido en el plano autonómico valenciano en asumir la secretaría general. Una política progresista que, desde un profundo conocimiento de lo local, está dejando su huella en el seno del Gobierno de España con su brillante gestión al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El liderazgo de Morant va a tener unos pilares sólidos en los que asentarse y que todos y todas las socialistas en esta tierra heredamos; me refiero al importante legado de buena gestión, honradez y cercanía mostrado por Ximo Puig en estos años al frente del Consell y del PSPV-PSOE. Lo hecho en este tiempo ha resituado a la Comunitat Valenciana como un espacio de progreso, modernidad y justicia social. Esto, unido a la labor del Gobierno de España, el apoyo de la militancia y el trabajo permanente de quienes estamos en las diferentes instituciones, suponen un excelente punto de partida para avanzar, para fortalecer nuestro proyecto.

No obstante, el contexto político y social actual alberga ciertas amenazas para la convivencia y justicia social para la Comunitat Valenciana y cuyas puntas de lanza vienen afiladas por una radicalización de las posiciones de la ultraderecha, y por ósmosis, de la derecha que en esta tierra ejecuta el gobierno de PP y VOX. Estamos hablando de políticas regresivas que cuestionan sin complejo lo público y que hemos comenzado a ver desde el minuto uno en aquellos municipios que gobiernan, y en la propia Comunitat. ¿Sus primeras víctimas? La educación, la cultura, la sanidad, la igualdad o el derecho que tenemos a vivir en diversidad. Y la convivencia democrática.

Por lo tanto, hemos de tener claro que tenemos por delante un reto potente y vital para la ciudadanía. Un desafío que va a requerir del PSPV-PSOE una lucidez y un compromiso sincero de todas sus estructuras con la actualización estratégica, el fortalecimiento de la conexión con nuestros propósitos y valores socialdemócratas, y el convencimiento de que sólo desde una participación activa de la militancia podremos ampliar la confianza de la sociedad hacia nuestro partido. También va a requerir de grandes dosis de creatividad, empatía y generosidad.

Este proceso de cambio y fortalecimiento abierto en el seno del PSPV-PSOE que encabeza Diana Morant se consolidará en el Congreso que se celebra entre el 22 y 24 de marzo en Benicàssim. Lo hará, estoy segura, con una estructura dinámica y comprometida, y cargada de ideas, políticas e iniciativas que caminen hacia esa actualización estratégica, conexión con nuestros valores y cercanía con la sociedad. Esta ilusión, es una ilusión compartida.

Y para que esto sea posible, hay muchos y muchas militantes que queremos aportar desde lo individual y lo colectivo. Eso ocurre en las agrupaciones locales, y entre ellas, la agrupación socialista de Alicante, una agrupación en la que cada día se siente con más energía el anhelo de centenares de militantes que quieren formar parte de este cambio. Y, lo más importante, lo quieren hacer impulsando desde Alicante un proyecto actualizado, visible y transparente. Como hace poco me decía un compañero “si estamos en un tiempo de cambio, queremos sumar desde el cambio aquí también”.

Por ello, es necesario hacer realidad desde ya, y en paralelo al proceso de creación del nuevo proyecto del PSPV-PSOE, el sentir y el espíritu de un nuevo tiempo en el socialismo alicantino. De nuevas voces. De nuevas estrategias. Y este proceso de ilusiones renovadas en el seno del PSPV-PSOE nos permite, a través de las asambleas de elección de delegados y delegadas, fortalecer y visibilizar ese movimiento de cambio que quiere, desde aquí, sumar en el PSPV-PSOE.

Es por esto que somos muchos y muchas militantes de Alicante quienes estamos trabajando en la presentación en la asamblea socialista del próximo sábado de una opción que abogue por este “cambio que suma”. Y que a nadie le quepa duda: es una decisión legítima, democrática y, como se demuestra, totalmente constructiva. No solo es un derecho, es un compromiso con el presente y futuro del PSPV-PSOE. Y cuantos más seamos en este impulso de cambio, más fuerte será el PSPV y la agrupación de Alicante, y más oportunidades abriremos para recuperar, desde la unión y la cooperación, una ciudad para las personas, y no para los intereses de la derecha

Y no nos equivoquemos; de lo que hablamos no es de pulsos, sino de impulsos necesarios y vitales. No es enfrentamiento, es diversidad. Queremos que sea la constatación de que hay una opción en positivo que tiene derecho a trabajar por un cambio que sume en el PSPV y en la agrupación de Alicante. Ese es nuestro propósito, al que queremos sumar más y más personas cada día.

Diana Morant ya es secretaria general y va a construir el mejor proyecto. No tengo la menor duda. Y desde Alicante queremos aportar cambio, trabajo, renovación en estrategias y más participación real. Con humildad, y a la vez, con total determinación, nos queremos sumar a este nuevo proceso de ilusión que comienza en el PSPV-PSOE y que, con ilusión también, se abre en la agrupación socialista de Alicante.