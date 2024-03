¿Cuánto durarán los res-koldos?

Tras un incendio, quedan siempre brasas resguardadas por la ceniza, usease, los rescoldos. Y estos últimos días, el fuego con el tema de Ábalos y Koldo ha sido tremendamente virulento. Este asunto me alucina tanto, que la cabeza me da más vueltas que a la niña del exorcista, es lo más delirante que hemos vivido en los últimos años. ¿Quién quiere ver una serie de Netflix, cuándo la realidad supera la ficción? Que un portero de prostíbulo acabase como consejero de RENFE, o de Transportes, suena a auténtico pitorreo. Me pregunto: cuando los de la división de mercancías le dijeron: "señor García Izaguirre, ¿nos puede enviar su currículum, por favor, para ponerlo en la web?"...... ¿qué les contestó?. Yo me imagino este texto: "además de custodiar a prostitutas, también custodié los votos de Pedro Sánchez (Antonio, para los amigos) y hasta dormí con ellos. Incluso amenacé, como un matón de barrio, al alcalde de León". A ver si resulta que, cuando hablaban del Comité de Expertos, era esta clase de gente quien lo integraba. ¿No hay filtros para discernir, dentro de un organismo oficial, quién vale y quién no, como consejero?

Ahora se entiende que el Gobierno nos obligase a llevar mascarilla hasta buceando en la isla de Benidorm, y, además, nos decía que cada cuatro horas había que cambiársela porque, si no, perdía efectividad. Y, esperad, que en breve aparecerá esta noticia: "se descubren chanchullos para que la peña se vacunase contra el covid". Según leí, las mascarillas que trajo la empresa de Koldo eran "más carillas" que otras, y la mitad, además, inservibles. ¿Alguien puede creerse que este hombre fuera un artista, que hurdió él solo una trama millonaria? Tal vez consiguió sus grandes contactos cuando era portero de puticlub, ¿quién sabe?

Otra cosa que me alucina es que en Hacienda no saltasen las alarmas, por muchísimo menos te tratan como un narcotraficante. Algo que yo ignoraba: la Guardia Civil no puede interceptar las llamadas hechas por whatsapp. Esas conversaciones valdrían oro. ¿Quién les filtró que les estaban investigando? ¿Un ministro que jamás se iría con meretrices?

¿Koldo salvó muchas vidas trayendo material sanitario, y no se lo estamos reconociendo? Jesucristo convirtió el agua en vino, pero convertir mascarillas en siete casas en la Marina Baixa…… es otro nivel.¿Lo nombrarán hijo adoptivo de Benidorm? Porque, señores, mucho alabar a Amancio Ortega, como alguien que empezó de recadero en una camisería, y terminó de dueño de Inditex, pero, si lo comparamos con un portero de discoteca, que acabó de consejero de Puertos del Estado, y hombre de confianza del ministro.....Ehhhhhh, menos lobos, Amancio. Por cierto, mucho gobierno "más feminista de la historia", pero otorgarle cargos de confianza al portero del lupanar no es precisamente ejemplarizante. Como el colectivo de porteros de burdel haga piña con Koldo, los diputados de todos los partidos políticos tendrán que andarse con cuidadito.

Y, chavales, aprended. Con treinta años debería avergonzaros seguir viviendo con vuestros padres. Ahí tenéis a la hija de Koldo, que, con dos añitos, se compró un piso en Benidorm. Los mayorcitos, preparaos para cualquier mandanga, tipo caso Rubiales, para que la peña se olvide de todo, y volvamos a la "anormalidad" habitual. Después de aquello de Rajoy a Bárcenas: "Luis, sé fuerte", ¿vendrá la secuela? Al fin y al cabo, Koldo es Luis en euskera, y el otro se llama José Luis. Mecachis en la mar, ¡si yo también!

Para acabar de arreglar la fiesta, va el amigo Ábalos y se pira al Grupo Mixto. ¿Escribirá una novela explicando esta historia? ¿La llamará El silencio de los kolderos? La “sombra negra” que sentía en su conferencia de prensa, ¿sería del negro del whatsapp?¿Hará Spielberg una película de su vida? Si deja la política, yo le veo en Torrente VII, como hermano de Santiago Segura. ¿Tendrá problemas para mantener a sus ahijadas veinteañeras, ahora que, en vez de 10.000 euros mensuales, sólo cobrará 5.000? ¿Debería hacerle un bizum? ¿Necesitará un aval Ábalos? No es el mejor juego de palabras, lo sé.

Para terminar, a los que pensáis de Ayuso que, como cantaba The Police, every little thing she does is magic, recordad que su partido es el del caso Erial, Brugal, Gurtel, Taula, Emarsa, Imelsa. Los mismos que borraron 35 veces los discos duros (esa historia de que los rompieron a martillazos es una leyenda urbana, más falsa que Pedro Sánchez: “No pactaré con Bildu/ la amnistía es claramente inconstitucional/ no dormiría si fuera presidente con Podemos”), y además tenían ministros llamados Rodrigo Rato, Zaplana, o Jaume Matas. A nivel de la terreta, Alperi o Ripoll. Y es que muchas veces hablan los que tienen más que callar. Imprescindible artículo de Marc Llorente: “Los reyes del escándalo”.