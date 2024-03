A medias no se consigue nada, y la igualdad menos

Como cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se nos invita a reflexionar sobre todo lo conseguido. Sí, pero también es necesario pensar en todo el camino que queda por recorrer, que no es poco.

Es un día de celebración, de mirada a la historia reciente y sentirse orgulloso como sociedad de todo lo que se ha conquistado, de pararse en el presente y ver a dónde hemos llegado… pero también de tener visos de futuro para seguir exigiendo cambios concretos que nos arrimen cada vez más a esa sociedad igualitaria y real a la que todavía no hemos llegado. Si no ponemos todo nuestro empeño como sociedad, no llegaremos nunca, porque a medias no conseguiremos nada, y en cuestión de igualdad, menos.

Es indudable que España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres situándonos a la cabeza en el Índice Europeo de Igualdad de Género. Se han logrado avances considerables en esta materia. Se ha avanzado en igualdad en áreas como educación, trabajo, política…se han promulgado leyes para proteger derechos y, sobretodo, estamos combatiendo prácticas discriminatorias.

No obstante, seguimos teniendo desafíos, a pesar de todos los avances, que nos auguran un gran camino por recorrer y que, como no puede ser de otra forma, empieza por la conciencia de cada uno, de cada una. Las mujeres siguen sufriendo discriminación en muchos ámbitos y el mayor crimen estructural, la violencia de género, sigue sacando vidas de nuestras vidas por el mero hecho de ser mujer.

Nuestro compromiso ha de ser firme y total, y para avanzar en políticas públicas de igualdad se han de intensificar esfuerzos que fomenten acciones y herramientas para acabar con la discriminación, y la base de todo ello radica en la educación.

Y, en este logro, que ha de ser un logro de todos y todas, no caben las medias tintas, no cabe el sí, pero no. No cabe la política de escaparate. No cabe decir qué se hace y no se hace. No cabe decir que se pone y en verdad se quita…en el trabajo por la IGUALDAD real y efectiva solo cabe el convencimiento de que tenemos que seguir trabajando para educar e informar, para denunciar la discriminación y la violencia de género, para seguir apoyando a las organizaciones que trabajan cada día por los derechos de las mujeres, que sigamos participando en todas las movilizaciones a las que estamos llamados por el 8M…

Porque el futuro de la igualdad de género sigue pasando por nuestras manos, las tuyas y las mías. En lo que me concierne como político del Ayuntamiento de Elche, es necesario seguir reivindicando y desarrollando acciones en las que se construya un mundo más justo e igualitario para todas las personas. Y en un hecho como este, el Ayuntamiento de Elche no ha sido capaz de encontrar consenso para pactar un texto que, como administración, se comprometa a este trabajo. El gobierno municipal de Elche no puede decir qué hacer y no hacer lo que está en su mano para trabajar por la Igualdad. El gobierno de Elche no puede consentir que se eliminen medidas que protegen a las víctimas de la violencia de género y que el trabajo por la igualdad se quede en mero escaparate. Las medidas que están en nuestra mano se llevan a cabo con acciones y las acciones que hasta ahora hemos podido ver son de esconder, de recortar o de eliminar y así no se trabaja la igualdad. A medias no se consigue nada. Decir sí, pero no, no es política y en igualdad menos.