La inteligencia inexistente

Como en la trilogía de Italo Calvino: el barón rampante, el conde demediado y el caballero inexistente, hay inteligencia natural, inteligencia artificial e inteligencia inexistente. Determinados individuos pertenecen al último grupo. Me gustaría pensar que no son muchos, pero desgraciadamente no es así. Si hay algo a lo que la naturaleza no prestó atención cuando se empeñó en la evolución, es que no hace falta mucha inteligencia para sobrevivir, sustituida a menudo y con éxito por la fuerza bruta. Es verdad que a la evolución le da igual quien gane el Nobel de Literatura porque no es relevante para transmitir genes ganadores. A mí también me da igual a quién le den el medallón. De hecho, si me preguntan los últimos diez galardonados, no sabría decir ni uno. Verdad es que no les conocen ni sus progenitores, porque la Academia Sueca se empeña en dar su Premio a escritores y escritoras que no ha leído nadie y, lo que es peor, nadie leerá.

Pero, evitemos la digresión: los bípedos de inteligencia inexistente serán muchos o pocos, pero se hacen notar. Tienen la manía de, en vez de sufrir en silencio su mal y quedarse en casa a culturizarse, empeñarse en gritar a los cuatro vientos lo tontos que son. Obviamente la culpa es de todos los demás, con inteligencia adecuada pero con una educación demasiado exquisita. Si se les echara en cara la tontería que arrastran, alguno a lo mejor se arrepentía y trataba de conseguir el graduado escolar. Mucho esfuerzo, lo sé, pero siempre cabe esa posibilidad.

Tontos hay en todas partes, no es exclusivo de la política o las instituciones, aunque como son, junto al periodismo, los ámbitos que más conozco, tengo en ellos un puñado de referentes. Entre los tontos los hay poco avispados, la mayoría, e incluso dan un poco de ternura porque no hay maldad en su tontuna. Hay otros que sí son tontos de baba y encima desconocen que lo son, se creen listísimos y son más malos que los Hermanos Malasombra, eternos enemigos de Valentina, Locomotoro y el Capitán Tan. Alguno de ustedes sabrá de qué hablo. Espero. Si no, me echaré a llorar.

Se supone que para adiestrar la inteligencia artificial los científicos recurren a clonar el funcionamiento cerebral de mentes preclaras. No se dejarán guiar por cargos o estatus se supone, porque si, por poner un ejemplo, recurrieran al presidente de una institución que conozco bien, las consecuencias para las máquinas serían desastrosas. Lo que dadas las predicciones catastrofistas de algunos contrarios a la IA no sería tan malo, al menos los robots no dominarían el mundo dentro de cuarenta años como augura algún malaje. Todo esto me recuerda al Jovencito Frankenstein cuando Aigor, no Igor, va en busca de un cerebro que instalar a la criatura y no se da cuenta que ha pillado el de A-Normal.

Entre los tontos muy tontos y las máquinas listas muy listas, el panorama no es para contratar la criogenización y despertar de la congelación en un siglo o dos. Tiene pinta esto de que los humanos estándar han perdido la partida y seres de otra galaxia, como Trump o Milei, tienen por delante un futuro prometedor. Para volver a meterse en la nevera.

¿Qué quieren que les diga? Da mucha pereza. Aunque es verdad que se dice que a los tontos de Carabaña se les engaña con una caña, me malicio que el truco quedara circunscrito a la localidad madrileña. O tal vez no, porque he visto que a algunos de aquí al lado les engañaron diciendo que mandaban, mientras los y las que mueven los hilos se parten de risa. También es cierto de que si quieres ver cómo es Fulanito dale un carguito, que los egos hinchados nublan la visión y que los globos explotan si se los infla más de la cuenta.

No debe ser tan complicado conducir por la senda adecuada a un tonto, lo llevan haciendo muchos años los pastores con las ovejas y el animal lanudo va solamente un peldaño por encima en cociente intelectual de algunos tipos que conozco. Preguntaré a Ventura, un amigo pastor que es, con cabras y ovejas, el equivalente al sargento mayor de “Platoon” con el recluta patoso.

Terminaré al estilo de las sentencias. Considerando que la inteligencia natural no sirve de nada en estos tiempos convulsos. Considerando que la inteligencia inexistente es demasiado atrevida para sus ínfimos méritos. Considerando que la inteligencia artificial es un peligro para los humanos. Debemos fallar, y fallamos, que, por favor, vuelvan los dinosaurios a dominar la Tierra.