PLD, Elche por las nubes

Un gran número de personas visitaron el Miura 1 la pasada semana. / EFE

Decididamente, esto ya no es lo que era. Algo ha cambiado. Y lo ha hecho desde la base.

El fin de semana pasado la empresa PLD expuso en el Paseo de la Estación de Elche uno de sus productos. El Miura 1. Un ingenio capaz de surcar el espacio. Un auténtico hito en la industria aeroespacial europea. Una cima insospechada en la estructura económica ilicitana. Esta osadía, producto de una ensoñación juvenil y del abrigo del Parque Científico de la UMH, va a continuar con la fabricación en serie de los Miura 5, con una altura similar a un edificio de doce plantas. Un singular modelo de negocio que podría definirse, en el lenguaje familiar del poble, como una furgoneta de reparto en el espacio, a novecientos kilómetros de altura, que cuenta ya con pedidos a varios años por valor de quinientos millones de euros y que encabeza la carrera europea por el predominio del negocio aeroespacial.

Miles de ilicitanos desfilaron para contemplar esta atípica criatura de la economía del lugar. Para comprobar cuán lejos puede llegar el indiscutido emprendedurismo ilicitano. Para rendirse homenaje a sí mismos por disponer de un talento capaz de llegar a través de PLD… tan alto.

Y este hito merece, realmente, una reflexión. La economía ilicitana ha desarrollado una clara especialización en el sector secundario desde que en 1875 entró la primera máquina de coser Singer para mecanizar el proceso de fabricación de la alpargata. Desde entonces ha recorrido un largo sendero en el sector industrial hasta el punto de considerarse, no sé con qué acierto, la capital industrial de la Comunidad Valenciana. Y ha ido evolucionando dentro de uno de los sectores más artesanales y de menor nivel de tecnificación, compensándolo con un indudable dinamismo empresarial que le empujó a reinventarse en los años sesenta consiguiendo una tupida red de empresas, no siempre adecuadamente capitalizadas y gestionadas, y al arrojo en la apertura de mercados. En las últimas décadas el sector zapatero se ha depurado extraordinariamente a sí mismo. Ha producido una auténtica introspección que ha reducido el número de empresas zapateras, pero las ha hecho más fuertes, mejor capitalizadas y mejor gestionadas. Se pasó del encargado, el contable y el viajante, al CEO, el director financiero y el director de marketing.

Hoy la estructura económica ilicitana se ha diversificado. Fruto de la excelencia de esa diversificación es PLD. Significa un salto cualitativo. Es capaz de producir desarrollos que la sitúan en el nivel más alto del sector secundario, la tecnología. Y hay más ejemplos que trascienden, incluso, a la tecnología digital como soporte de los procesos productivos tradicionales. Tal es el caso de Simplicity Works, nacida para sofisticar los procesos productivos en el sector del calzado.

Esta realidad marca un nuevo horizonte. Podría decirse que el tejido económico ilicitano empieza a jugar en otra liga. El desarrollo de PLD va a acarrear, más allá de sus trescientos empleos de primer nivel en este año, un fuerte incremento de empleo indirecto en proveedores, actividades a subcontratar, formación de profesionales. Impulsos como el de Simplicity generará actividades de mayor valor añadido. Contratos mejor pagados.

Hay que señalar que, como ha sido rasgo histórico en Elche, esta evolución se ha producido sobre los lomos del propio tejido empresarial. Un colectivo que siempre se las ventiló solo. Acostumbrado a no recibir ayudas ni subvenciones. A menudo con cierta mala conciencia por los métodos a que les llevó la necesidad de sobrevivir. Pero con decisión y tenacidad. Diríase que ha habido trabajo y riesgo, no impulso de la Administración.

Hoy alguien debe detectar esta mutación que se está produciendo en el tejido productivo. Y, en primer lugar, ese alguien ha de ser la administración local. Desde la creación de Elche Parque Empresarial el Ayuntamiento ilicitano no ha añadido un solo activo que desencadene desarrollo productivo. Aquella actuación supuso una propuesta desde la oferta. Una oferta de suelo de calidad desencadenó una potente demanda en forma de instalación de empresas de muy diversos sectores.

Es llegado el momento de reaccionar. El Ayuntamiento debe pasar de ser el simple administrador del dinamismo exuberante de las fuerzas productivas de la ciudad a convertirse en impulsor del desarrollo. Y cabe hacerlo desde el planeamiento y desde las políticas activas.

Desde el planeamiento ofreciendo soluciones a la ausencia de suelo industrial en la llamada capital industrial. Y suelo capaz de albergar el nuevo grado al que escala el sector industrial: la tecnología. Y debe hacerlo con la celeridad que no permite una revisión del PGOU que requiere décadas. No existe ese tiempo hoy. El mercado no es de las empresas grandes, es de las empresas rápidas. Existen fórmulas como la aprobación de una estrategia urbanística del municipio, de acuerdo con la Estrategia Territorial Valenciana, que permite actuar con celeridad mediante modificaciones puntuales de acuerdo con ella.

Y debe hacerlo desarrollando políticas activas como acogerse a programas de formación de talento y profesionales altamente cualificados, y programas de atracción de inversiones a ese enorme activo de que dispone llamado término municipal.

Si no lo hace, otros municipios se aprovecharán de los impulsos de la economía ilicitana. Ahí está Alicante proponiendo suelo industrial apuntando a Elche.

Si lo hace, esta ciudad tendrá un brillante futuro por delante superando aquella etapa en que fuera la capital de las actividades sudorosas.