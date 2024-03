Lladre Forever!

El guionista y dibujante de cómic alicantino Ladrón. / XES VILÀ

En su carnet ponía Joaquín Ladrón. Firmaba los cómics con su apellido. Mi padre aún recuerda cuando llamó al fijo de casa, antes de tener yo mi primer móvil, y le pidió muy educadamente que me dejara un recado de parte de Ladrón "Pero de apellido ¿Eh? No de profesión, no se vaya usted a pensar" seguido de esa risa tan peculiar suya. Pero mucho le llamábamos cariñosamente "Lladre" cuando nos lo encontrábamos en algún bar alicantino de rock.

Corrían los años 90. Un movimiento nuevo se abría paso en el cómic underground español. En contraposición a la limpia "línea clara" del cómic francobelga, aquellos jóvenes de trazo grueso y deliberadamente sucio, tocando temáticas gore con mucha sangre salpicando y de una sexualidad explícita que no se había visto antes impresa, se agruparon con la etiqueta de la "Línea Tremenda". Muchos adolescentes comiqueros conocimos su obra antes de saber que aquello había sido producido desde una mesa de dibujo en Sant Vicent del Raspeig. Luego alucinábamos cuando nos decían que ese tío delgado, sosias de Joey Ramone, con gafas redondas y melena prominente que estaba en la barra del bar era el autor de ese fanzine que comprabas ahí mismo. En aquellos tiempos, Subterfuge no era ni siquiera el sello discográfico insignia del indie español que es hoy, sino que empezó con un fanzine en Madrid (impulsado por otro alicantino inmigrado, Carlos Galán). Allí la obra de Ladrón empezó a circular a nivel nacional y se convirtió en un nombre conocido dentro del circuito underground, ajeno a las grandes editoriales, pero que gracias a esa relación especial con la música consiguió labrarse una carrera.

Ladrón ha sido una persona importante en el Alicante cultural a cuya generación pertenezco. Ahí van algunos de mis recuerdos suyos en esta hora triste:

Cuando un puñado de lechuguinos iniciamos Unicómic , el hoy congreso de cómic de la Univesidad de Alicante, él ya era un profesional que nos ayudó en todo lo que pudo, incluida la cesión de originales para exposiciones y contacto con autores. Alguna autoridad universitaria aún debe recordar ver en una vitrina del aulario 2 una ilustración de Batman y Robin yaciendo en procaz actitud.

Ese puñado de lechuguinos se volcó con Ladrón cuando la derecha atacó políticamente el fanzine que editaron él y el alumnado de un curso de cómic para jóvenes que impartía porque su contenido iba contra la moral y las buenas costumbres según las entendía cierta gente. Por cierto, que de ese curso salieron artistas alicantinos hoy profesionales publicando internacionalmente como David Antón.

Era una enciclopedia de música andante. Si le llamabas, le podías pillar en casa "seleccionando los vinilos que se iba a poner para ponerse a dibujar esa tarde". Ha ilustrado gran cantidad de portadas de discos. En lo personal, de su colaboración con varias revistas musicales salió mi única colaboración hasta la fecha con un artista de cómic profesional, ya que Ladrón sabía que mi músico favorito era Brian Wilson y me pidió que le ayudara a planificar la ilustración de este artista que apareció recopilada en su "Songbook".

Por cierto, que cuando se fue a vivir a Barcelona se fue a un concierto de Brian Wilson al que no pude ir. Me llamó a mitad de concierto para que pudiera escuchar parte del mismo por el móvil sin yo habérselo pedido. Un detalle que define la persona que era y no creo haber sido el único con el que se portó así.

Acabamos trabajando juntos en la Fnac. Cómo no, él trabajaba en la sección de discos como experto que era en el tema.

Cuando le contrataron de la editorial que editaba los cómics de la productora Troma, famosa por sus películas underground de culto, a nadie nos extrañó. Ladrón era nuestro héroe underground de culto.

Después de su etapa en Barna, había vuelto a vivir a Alicante recientemente. Nos lo volvíamos a encontrar en bares y lugares culturales habituales. De nuevo había conciertos en Alicante cuyo cartel ilustraba Ladrón. Sentíamos que le habíamos recuperado. Por eso que se haya ido ahora de pronto nos ha impactado un poco más.

Ladrón merecía más. Haber elegido unos géneros minoritarios para expresarse no debería tapar su valía como artista. Algún homenaje de la cultura alicantina y sanvicentera merece.

Lladre Forever!