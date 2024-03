¿Zumo de oliva natural? Solo el AOVE

El subdelegado de Defensa, Juan Bosco con María Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro y senadora.

Muchos expertos, productores y catadores, pero también muchos aficionados al «oro líquido», el aceite de oliva virgen extra (AOVE), acudieron al castillo de Santa Bárbara a la inauguración del II Congreso de ADAOVE (Asociación en Defensa del Aceite de Oliva Virgen Extra), acto en el que se entregaron también los segundos premios de esta asociación, cuyo vicepresidente ejecutivo es Joaquín Selma.

María López, Joaquín Selma, Juan Riera, David Martín Civera y Rafa Civantos.

Rafael Civantos, experto en Derecho Agrícola y María Victoria Selma, científica-titular del Laboratorio de Alimentación y Salud del CEBAS-CSIC, miembros de la junta directiva de ADAOVE, fueron los encargados de presentar a los premiados. Salud (el experto en nutrición, Francisco Lorenzo Tapia), Gastronomía (el chef, Andrés Torres), Promoción y Marketing (Fran Lozano, diputado de promoción y turismo en la Diputación de Jaén), Empresario del año (la CEO de «Oli oli» María Dolores Ferrando) y Mención especial para la comunidad autónoma que consume más AOVE (David Martín Civera, director general de Desarrollo Rural de La Rioja) fueron los cinco galardones que se entregaron esta edición.

José Juan Gaforio, Francisco Lorenzo y María Dolores Jaén.

Tras la entrega, hubo una cata de casi cuarenta AOVEs procedentes de Castellón, Valencia, Alicante y Jaén, y de variedades como la arbequina, grossal, picual, pico limón, hojiblanca, acebuchina, alfafarenca, frantoio, royal, genovesa, manzanilla Villalonga, changlot real, blanqueta, borriolenca, oliana o farga; una docena de ellos ecológicos. Sorprendidos por la cantidad de aceitunas diferentes y que producen aceites tan distintos encontramos a la alcaldesa de Bigastro, María Teresa Belmonte; Manuel Nieto y Dimas Jerez, (Cajamar); Ángel Angulo (INFORMACIÓN), Asunción Sánchez Zaplana (Fundación EON), Javier Olivares (Agrocolor) o Natalia García Martínez (Fundación Transformación Humana) probando unos y otros.

Manuel Nieto (Cajamar) y María López (Fundación Alió).

Atentos a las explicaciones de los expertos catadores de AOVEs José Ramón Romero Molina, Hugo Quintanilla Ripoll, Keiko Tagawa, y María Dolores Jaén Cañadas pudimos ver al subdelegado de Defensa, Juan Bosco; José Hernández Mosquera (coronel de la Guardia Civil), a la abogada Cristina Gilabert, Montse Cárceles (APHA), Ana Isabel Martínez (AEPA), la arquitecta Elena Argilés o la empresaria Wei Wang.

Asistentes al congreso catando AOVEs.

Oído aquí y allá. A Miguel Rodríguez de la Rubia Sánchez, presidente de Agrocolor, empresa dedicada a la certificación, inspección, control y ensayos agroalimentarios, primera certificadora Global G.A.P. en España y segunda a nivel mundial, le pidieron que respondiera a la pregunta del millón. ¿Cuándo va a bajar el precio del AOVE? Pendientes de sus palabras estaban María López (Fundación Alió), Mayte Antón (AEFA) y el empresario Juan Riera. Y respondió con una frase que él oía decir a su abuelo. «Las gotas de lluvia son billetes de mil pesetas que caen a los olivos». Traducido a día de hoy, Rodríguez explicó que las lluvias de la semana pasada han hecho que, en el mercado global de compra de aceite, haya bajado un euro el precio del kilo de un día para otro. Vamos, que las expectativas de una buena cosecha son suficientes para que disminuya el precio. Cosas del mercado…

Los chefs Daniel Peinado y Andrés Torres, junto a José Ramón Romero.

David Martín Civera, director de Desarrollo Rural de La Rioja charlaba con Ricardo Gimeno (Spend In) sobre el cultivo de la vid y la necesidad de diversificar ante los cambios en el mercado del vino, que ha reducido notablemente la demanda.

¿Zumo de oliva natural? Solo el AOVE

Los doctores José Juan Gaforio y Francisco Lorenzo hablaron de las virtudes del AOVE para la salud: una alimentación con este tipo de aceite, frutos secos y dieta mediterránea reduce un 30 % la posibilidad de enfermedad cardiovascular. Que freír con AOVE es más barato que hacerlo con aceite de semillas. Que no se valora lo que no se conoce (hay muchos jóvenes que no han probado nunca un aceite de oliva virgen extra) y que el AOVE es el único zumo de oliva al 100 %, lo demás, un sucedáneo. Es como si comparamos un zumo de naranja natural con una Fanta. Así de claro.