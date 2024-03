Ay, Ayuso, Ayuso

Isabel Díaz Ayuso / EP

La vida política española se está enfangando con casos diversos de corrupción y, por otra parte, el clima político se está enrareciendo y encanallando a través del intercambio de insultos, descalificaciones y agresiones verbales de grueso calibre. No me gusta este clima de enfrentamiento barriobajero.

Existen cinco exigencias básicas sobre la corrupción en el comportamiento de los políticos y de los partidos en los que militan.

La primera es la ejemplaridad. El ruido de lo que son los políticos llega a los oídos de los ciudadanos con tanta fuerza que les impide oír lo que dicen. La corrupción es especialmente dañina en la democracia ya que la ciudadanía entregasu confianza a aquellos a quienes elige para ejercer la responsabilidad de velar por el bien común. La corrupción es un abuso miserable de esa confianza.

La segunda es la intervención rápida y determinada del partido con quienes realizan actividades vinculadas a cualquier tipo de corrupción. Hace falta rigor en el análisis y contundencia en la intervención. No es de recibo el ensañamiento con el adversario exigiendo dimisiones inmediatas y la tolerancia con los casos de corrupción en el propio partido.

La tercera es la transparencia de los comportamientos. La opacidad impide conocer lo que sucede y la ciudadanía tiene derecho a saber lo que pasa. Las paredes de la política deben ser de cristal.

La cuarta tiene que ver con el respeto que merecen quienes se dedican a esta noble tarea de gobernar en una democracia. Merecen el respeto las personas, aunque a veces no lo merezcan sus acciones y sus opiniones. Las sesiones parlamentarias no ofrecen imágenes respetuosas. Hay demasiados insultos, demasiadas agresiones verbales, demasiadas descalificaciones, demasiado odio. No se dan cuenta muchas veces los más beligerantes de que, cuando se comportan con inusitada violencia y falta de respeto al adversario, están arrojando piedras sobre el propio tejado.

La quinta se refiere a la necesidad de autocrítica dentro de los partidos. Sería de agradecer que pusieran no digo el mismo empeño sino mucho mayor en erradicar la corrupción en el propio partido que en el de los adversarios.

Los ciudadanos y las ciudadanas tenemos también exigencias respecto a la corrupción política. No es de recibo una descalificación genérica. No es muy democrático decir que todos los políticos son iguales y que todos son corruptos. Porque no es verdad. Tenemos el deber de discernir, de analizar, de discriminar. Y tenemos que condenar la corrupción con más rigor en los partidos a los que votamos porque nos ha de doler más, nos ha de indignar con más intensidad.

Hay una persona en la política española, extraordinariamente agresiva con los adversarios y demasiado indulgente con la actuación de los suyos. Me refiero a la señora Ayuso. La presidenta de la comunidad de Madrid es un personaje singular. Lo tiene todo: algunas cosas buenas pero innumerables cosas horribles. La primera de estas últimas es creer que no tiene ningún defecto. Se pasa la vida repartiendo descalificaciones, con una agresividad inusitada. Toda la maldad está en los otros. Y toda la corrupción está en otros partidos. Toda la basura es de la izquierda.

Porque la propia izquierda es para ella basura. Ahí está su error fundamental.

Voy a referirme a diez formas perversas de proceder de esta adalid de la derecha. Algunas tienen que ver con los problemas surgidos con su actual pareja Alberto González Amador.

Exhibe inusitadas reacciones de victimación que la hacen sentirse perseguida por todas las instituciones del Estado: el gobierno, la fiscalía, la Agencia Tributaria… El caso de su novio es fruto de una conspiración que pretende acabar con ella. La situación de su novio es producto de una “inspección salvaje” de la Agencia Tributaria. ¿Qué quiere decir salvaje? ¿Es un sinónimo de justa? “Todo el gobierno, todo el aparato del Estado contra un particular”, dice la Presidenta. Pobrecita. Qué horror. Qué perversos los perseguidores. Le están haciendo la vida imposible. Quieren acabar con ella. Otra curiosa actitud suya es descalificar al adversario venga o no a cuento. Si se trata de dar explicaciones sobre unos delitos fiscales que el abogado de su pareja reconoce en un mensaje, acabará diciendo que la ley de amnistía es la mayor corrupción de la historia. Si se critica la compra de un piso hipotecado, dirá que los socialistas pagan con fajos de billetes. (Luego se descubre que el ático que está en el mismo edificio, encima del que habitan, y que es propiedad camuflada de su novio fue comprado a tocateja). La vieja y conocida estrategia de utilizar el ataque para defenderse, le lleva a situaciones casi cómicas. Los 350.591 euros que ha defraudado su novio a la Hacienda Pública se convierten para ella en 600.000 euros que Hacienda le debe a su pareja “a causa de los intereses”. ¿Qué es eso de los intereses? ¿Qué deuda es esa? Es obsesiva con el Presidente del gobierno. Le ha sacado su rédito a esta fijación. Ella se ha convertido en la oposición frontal al Presidente, que parece ser la encarnación del mal. Venga o no a cuento tiene que desacreditarlo, insultarlo y calumniarlo. Llamar hijo de puta al Presidente del gobierno en sesión parlamentaria por recordar este el pelotazo de su hermano con el negocio de las mascarillas es una indecencia. La señora Ayuso utiliza el estúpido argumento de que el escándalo suscitado por los comportamientos fiscales de su novio es una estrategia que utiliza el Presidente del gobierno justo en ese momento para desviar la atención sobre la corrupción de su esposa y la de su partido o para que no se hable de la ley de amnistía. Esta estrategia de las cortinas de humo que pretende desviar la atención de un asunto a otro es utilizada con frecuencia para atacar al adversario. No se preocupe, señora Ayuso, hay tiempo para hablar de todo. También hablaremos hasta la saciedad del caso Koldo. Y del caso Begoña Gómez y de la ley de amnistía. Lo que pasa es que cuando el dedo señala la luna, el necio mira la mano. Le gusta hacer gracias que convierte en desprecios. Su expresión de “me gusta la fruta” ha sido celebrada por sus fans (porque ella no tiene votantes, tiene fans) exhibiendo pancartas y vistiendo camisetas con el insulto camuflado. Y como hay gente que le ríe las gracias, pues utilizan esa forma para ellos divertida de hacer daño. Es llamativa la furia que muestra contra la corrupción del adversario y la facilidad con la que se sacude las acusaciones de enriquecimiento de sus familiares. Decir que no se pueden formular críticas contra los casos de enriquecimiento de su difunto padre, de su madre, de su hermano, de su exmarido y de su actual pareja es utilizar con descaro la ley del embudo. Los otros son los malos. La corrupción es patrimonio de la izquierda. La falta de autocrítica es escandalosa. Las explicaciones que ha dado sobre los llamados “protocolos de la vergüenza” en las Residencias de ancianos durante la pandemia han sido vergonzosas e irritantes. No se puede mirar hacia otro lado ante la muerte de más de siete mil ancianos. Decir que hubieran muerto igual si hubieran sido trasladados a un Hospital es una burla. Ocultar los informes de la policía sobre la situación de las residencias es una falta de transparencia inadmisible. Todo lo que hay de bueno en la comunidad de Madrid se debe a su gestión y todo lo que hay de malo es consecuencia de la política del gobierno central. Las consecuencias de las políticas privatizadoras de la sanidad y de la educación en su comunidad, por ejemplo, no merecen para ella la menor crítica. Lo mismo digo sobre su política de impuestos o sobre sus concepciones simplistas de lo que es libertad. Decir que tiene que haber un Día del Hombre como existe un Día de la Mujer es de una frivolidad y una torpeza impropias de una mujer que ostenta una responsabilidad tan grande como la suya. ¿No sabe lo que es el sexismo? ¿No ha oído hablar del patriarcado?

Qué bien le vendría a la señora Ayuso un poco más de humildad. Y un poco más de respeto al adversario político. Qué bien nos vendría todos que rebajase el desprecio y el odio a quienes no piensan como ella. Creo que “el éxito” conseguido en su pulso con Pablo Casado, su fácil acceso a la presidencia del partido en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, las elecciones ganadas por mayoría absoluta se le han subido a la cabeza. Todo eso no le da patente de corso para opinar y para actuar. ¿Por que no se le suben al corazón el respeto, la tolerancia y la solidaridad?