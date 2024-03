Sobre el conflicto de las renovables

Aumenta el interés de inversión en energías renovables. / Pixabay

Hace unos pocos días, celebramos en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante una mesa debate sobre el desarrollo de proyectos de energías renovables en nuestra provincia. Los participantes insistieron en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la urgencia de un cambio en la matriz energética para luchar contra el cambio climático y una más equilibrada distribución de los impactos que las nuevas instalaciones de renovables ocasionan a escala local -lo que se conoce como justicia redistributiva.

Un proyecto de renovables es algo más que la instalación de una infraestructura y su funcionamiento. Su puesta en marcha ocasiona una densa red de impactos socioambientales. El posicionamiento social frente a la nueva instalación no solo depende de su morfología tecnológica sino de su gobernanza social; es decir de cómo se distribuyen los impactos sociales y cómo se articula el proceso de toma de decisiones del proyecto -lo que se ha denominado justicia procedimental. Cuando la sociedad local percibe que no se alcanzan los adecuados niveles de justicia redistributiva y procedimental se eleva el grado de conflicto. Este proceso se ha hecho especialmente notorio en las comarcas del Vinalopó.

Toda intervención en el territorio genera cambio social que se transforma en impactos sociales cuando son experimentados física o cognitivamente por las personas afectadas. Estos impactos pueden ser positivos (aumento de las rentas o mejoras en los servicios e infraestructuras colectivas) o negativos (sobre la salud o sobre el paisaje tradicional que afecta a las identidades locales). Los impactos se distribuyen de forma desigual entre la población -porque la sociedad es desigual- y una parte de estos efectos son invisibilizados, en cuanto que al ser de difícil cuantificación no corresponden a la lógica del mercado. Por último, los impactos sociales se caracterizan por sus altos niveles de incertidumbre. Ante esta problemática, se ha desarrollado la Evaluación de Impacto Social. Esta herramienta permite prever e identificar una serie amplia de impactos sociales e introducir durante la fase de diseño de los proyectos medidas correctivas para eliminarlo, minimizarlos y compensarlos.

La errónea gestión de los impactos sociales como consecuencia de su invisibilización por parte del mercado ocasiona dos tipos de riesgos: 1) Riesgos para la comunidad cuando los efectos locales negativos no son debidamente gestionados y cuando los impactos positivos son, en gran medida, monopolizados por las empresas promotoras. 2) Estos riesgos para la comunidad, por efecto rebote, se transforman en riesgos para el proyecto; las poblaciones locales se sienten injustamente tratadas, emerge, entonces, un conflictos social, que salta a la esfera política y judicial. Los proyectos se paralizan o se anulan, postergando, por tanto, la imprescindible transición energética que necesita imperiosamente la Comunidad Valenciana.

Esta urgencia de transitar hacia una matriz energética más sostenible está chocando con varios escollos. Citemos los que a nuestro entender son los más importantes. Primero, la falta de voluntad política para impulsar la transición. Necesitamos unas directrices más claras para el desarrollo territorial de las renovables que tengan en cuenta no solo las exigencias de los proyectos sino también las de la sociedad valenciana. La localización de las plantas no puede estar guiada exclusivamente por la racionalidad económica de maximizar el beneficio económico. Segundo, la falta de sensibilidad social de las empresas. Los principios de justicia redistributiva y procedimental exigen una gestión más participativa y una redistribución más justa de los impactos para que los costes y beneficios sean compartidos de forma equitativa. Tercero, los discursos conservacionistas que se vuelven extremadamente conservadores. El paisaje es entendido de una forma esencializada, como algo fijo y no un producto histórico y contingente resultado de la interacción entre sociedad y naturaleza. Cuarto, el negacionismo climático que se aprovecha del malestar local y que estimula fenómenos de los denominados NIMBY.

Es imprescindible un impulso a las renovables en la provincia de Alicante para conseguir una mayor autonomía energética y participar en la lucha contra el cambio climático. Hace falta un mayor consenso entre todos los actores que participan en el conflicto y, sin duda, una mayor sensibilidad social por parte de las empresas promotoras. El impacto de las renovables no es solo económico y ambiental, sino muy especialmente social.