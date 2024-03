¿Por qué la peña entra en política?

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. / EP

Como buen boomer, adoro la música de los 80s. Específicamente el megaéxito de Tears for fears: "everybody wants to rule the world" (todos quieren gobernar el mundo). La canción habla sobre la ambición por el poder como parte de la naturaleza humana. Amigo lector, ¿crees que la peña entra en política porque quiere "gobernar el mundo"? Tal vez Putin, Donald Trump, o incluso el Doctor Maligno de las películas de Austin Powers (genial doblaje de Florentino Fernández, por cierto), pero me temo que, en nuestro país, no es el caso.

Hace poco os hablé, en tono de humor, de Koldo. El problema es que en España "Koldos" siempre existieron. En "Memorias de un cortesano de 1815", Benito Pérez Galdós nos presenta a Juan Bragas de Pipaón, un arribista con don de gentes, cobijado en la política, según la conveniencia del momento, pasando de defender el absolutismo de Fernando VII a inclinarse por el liberalismo, rodeándose de personalidades políticas y religiosas, haciendo trapicheos y negocios turbios. Alguien que actúa "conforme a la justicia, al bien del Estado y a su propio y sagrado interés", obsesionado por conseguir un Marquesado. Nada nuevo, y, sin embargo, se escribió hace 150 años.

Que un patán sobrealimentado obtuviese puestos de responsabilidad nos da una idea de cómo funcionan las cosas aquí.¿Quién quiere estudiar una carrera, cuando, siendo amigo de alguien del partido, prosperará mucho más? Algunos pensamos, aún así, que el trabajo, mérito y esfuerzo dan buenos resultados, en esta vida.....o en otra, como diría Máximo Décimo Meridio. Gladiator, para los amigos.

Un secretario de Estado ingresa como un ministro, teniendo menos responsabilidad. Por tanto, la ganga de hacerse político no está en el sueldo, sino en los contactos, en la capacidad de sacar dinero de la teta del Estado para ti y tus allegados, consiguiendo concesiones y contratos. En sentido estricto, no tienen un sueldo desproporcionado. Probablemente un buen médico o arquitecto, en la privada, gane mucho más. Como leí a Fernando Ull Barbat, "debería de ser obligatorio, para ejercer determinados cargos políticos, haber cotizado mínimo doce años a la Seguridad Social, y así tener una mínima experiencia laboral". Muchos nunca tuvieron un empleo fuera de la política, como Pepe Álvarez, de UGT, con un patrimonio inmobiliario de 1.500.000 € y sin intolerancias alimentarias, o el socialista ilicitano Alejandro Soler. Si apareciese algún día el genio de la lámpara, y pudiera pedirle varios deseos, uno de ellos sería……. que hiciera autónomos a todos los políticos.

¿Por qué salen tan pocos casos de corrupción? Creo que los propios partidos no quieren desvelar la corrupción del vecino, porque piensan que, si ellos tiran de la alfombra, el otro lo hará también. Me llama también la atención que Fiscalía únicamente se moviliza cuando le da la instrucción algún político. Por ejemplo, ahora con el noviete de Ayuso. Aquella entrevista de Pedro Sánchez diciendo: "la Fiscalía ,¿de quién depende?".... debe ser la única verdad que ha dicho nuestro Amado Líder.

Habréis escuchado que “las mentiras tienen las piernas cortas”. Actualmente, no es así. Hoy llegan lejos, porque viajan en magníficos coches oficiales. ¿Alguien piensa que toman decisiones por convicción política? Nooooo, es porque necesitan un cómodo sillón. Con tal de gobernar, les darían las llaves del Instituto Anatómico Forense a los traficantes de órganos, y, si necesitasen el voto de los ladrones, prohibirían las cerraduras. ¿No es lo que ha hecho el PSOE con los independentistas? Indultarse entre políticos, es como si tus padres te castigan, pero viene tu tía de Novelda y te perdona. El problema es que, como dijo Voltaire: "la política es el camino para que los hombres sin principios dirijan a otros hombres sin memoria".

Recordemos al Premio Nobel de Literatura Bernard Shaw: "los políticos son como los pañales, deben cambiarse frecuentemente, y por la misma razón". Ningún político debería de perpetuarse en el poder, ya que acaban con innumerables relaciones y compromisos que ponen en duda la claridad de su gestión. Montesquieu ya nos explicó que "todo hombre que tiene poder, tiende a abusar de él hasta que encuentra límites".

Acabaré con una pregunta: ¿qué llevó a dos letrados, a los que conocí el siglo pasado, con apellidos casi idénticos (Barc*l*), de importantes entidades bancarias, a dejar el ejercicio profesional de la abogacía, para entrar en política? Dudo que fuera por dinero. ¿Tirarse el moco? ¿Ayudar a la ciudadanía? Lo ignoro. A mi tocayo apenas le traté, pero colaboré con Ana, y os aseguro que es muy curranta. Tal vez el balcón del Ayuntamiento de la terreta sea un incentivo demasiado poderoso, y, paseando debajo, escucharon una vocecita cavernosa que les dijo “veeeeen a mí”, y le contestaron, cantando : "si tú me dices ven, lo dejo todo".