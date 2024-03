España a garrotazos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra - Europa Press

“Estoy más que convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Siglo tras siglo tratando de destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido”. Frase atribuida al Canciller Otto von Bismarck. Citado por Michael Reid en “España” (2023). ediciones Espasa. Así preludia el que fuera corresponsal de The Economist desde 2016 sus reflexiones sobre la España contemporánea. La última bronca parlamentaria me ha pillado leyendo como nos ven los extranjeros, en este caso un periodista conservador británico, a los españoles. Aún sigue el “Duelo a garrotazos” de las pinturas negras de Goya y las instituciones apenas reflejadas en el espejo del fondo de Las Meninas, de ahí parte el británico en su panorámica española.

Las sesiones parlamentarias de estos días en Senado y Congreso han bajado a los ataques personales y familiares de la presidenta Ayuso, del presidente Sánchez o del presidente del PP, Feijoo. Nos queda la esperanza de que somos el país “mas fuerte del mundo” por mucho que tratemos de destruirnos. “Muchos de los problemas de España- como por ejemplo, el aumento de la desigualdad, la elevada deuda pública, la insostenibilidad de las pensiones y la fragmentación política– son los mismos que los de otras democracias europeas. la verdadera singularidad española es lo que en la propia España se conoce como el problema territorial, es decir, sus nacionalismos periféricos”. Así nos ve Michael Reid.

La polarización política puede ser un legado del 15-M, al igual que la crispación, pero seguramente esta comenzó en los años noventa con José María Aznar y sus mentiras sobre el atentado de Atocha, que se exacerbó durante los años de gobierno de Zapatero. Pero la crispación no era solo de los dos principales partidos; sino que la polarización y la denigración del oponente forman parte también del repertorio tanto de Podemos-Sumar, como de Vox. “La división izquierda derecha es más pronunciada en España que en muchos otros países”. “Los sondeos muestran que la mayoría de los españoles opinan que la confrontación ha ido demasiado lejos y que la calidad de sus líderes políticos se encuentra en franco declive”. Así se refiere el periodista británico a la “casta” política.

Resulta paradójico que los españoles estén más apegados que nunca a su terruño, o terreta que diríamos por aquí, todos los observadores extranjeros “se han sentido impresionados por este localismo como ingrediente importante del carácter ibérico” (Manual para viajeros por España y lectores en casa. Turner. 2008).” Ese localismo perdura aún hoy y, si acaso, es más fuerte que cuarenta años atrás. Se expresa en forma de fervor por las tradiciones culturales, desde las fiestas mayores hasta la comida y el vino locales. Es una de las características que más atraen de España y que más cohesión social le aportan, Es posible que estas fuertes identidades locales hayan contribuido a que los cambios traídos por la globalización hayan sido más fáciles de soportar”.

Esas identidades locales no se limitan ya a las regiones históricas, sino que las identidades regionales han evolucionado hasta convertirse en nacionalismos que rivalizan con el del Estado y con las nacionalidades históricas. La Transición dejó embrionario el Estado federal, plasmó un estado autonómico, abrumado por una innecesaria proliferación de leyes y una confusa asignación de competencias entre el Gobierno central y los regionales. La entrada en Europa nos proporcionó un proyecto nacional compartido desde la Transición. La Unión Europea ha ayudado mucho a España, desde los fondos estructurales, hasta reforzar la democracia y ser un freno a las tentaciones involucionistas, incluso mediando en temas que no son de su competencia. Europa no es la solución a todas las dificultades de España.

El desarrollo de un Estado federal- nación de naciones- implica partir de una autonomía financiera como la reivindicada en Cataluña, y otras comunidades. “El Concierto puede ser una referencia para el sistema de financiación de las comunidades” propuso hace tiempo el lehendakari, Íñigo Urkullu (El Pais. Riesgo unilateral y solidaridad. 4-XII-2017). Estamos en época preelectoral en Cataluña y el País Vasco, en campaña y a garrotazos es difícil llegar a un consenso, al menos entre los dos partidos mayoritarios, imprescindible para una reforma financiera. La división en bloques entre izquierda y derecha tampoco ayuda a la hora de resolver el problema regional. Tendrán que pasar las elecciones, y la amnistía, para empezar a pensar en un acuerdo sobre la reforma constitucional. Y, no hay que confiar tanto en que seamos “el país más fuerte del mundo”.