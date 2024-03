Las recetas de Einstein / Belmar Atworks

─¿Pa? ¿Podemos pasar?

─Claro, claro. Pasad.

─Es que estoy con este amigo, que te quería saludar…

─Sí… yo conozco a este señor…

─Albert Einstein, a su disposición, Pa.

─¡Don Albert! Yo soy un gran admirador suyo. Sobre todo de la Relatividad Especial, que seguí con mucho interés, y de la Constante Cosmológica, que aunque usted la despreció, el tiempo la está poniendo en su sitio.

─Me halaga usted, Pa.

─Nada de eso, amigo mío. Usted fue un gran físico, pero además tuvo una actividad muy notable a favor del pacifismo y un meritorio recorrido antirracista, lo que no era habitual en aquellos años.

─Bueno, yo modestamente intenté mejorar el mundo en el que me tocó vivir.

─Lo sé, lo sé… sus consejos aún me son de utilidad.

─¿Perdón, señores? Me estoy perdiendo. ¿Consejos?

─Sí, JC. Don Albert emitió unas sencillas reglas para mejorar la vida, que hoy en día siguen siendo muy útiles.

─No tenía idea. Si me pudierais ilustrar...

─Desde luego, JC. Si don Albert quisiera refrescárnoslas…

─Será un honor. Verán ustedes: En mis tiempos se llegó a hablar del “uniforme Einstein”: un traje gris con una cazadora de cuero en lugar de americana y unos zapatos siempre sin calcetines. La ventaja de vestir así era la eficiencia. Reducir la carga mental que supone tomar muchas pequeñas decisiones a lo largo del día —como elegir la ropa— degrada la capacidad humana de tomar buenas decisiones en otros campos que pueden ser más importantes. Como conclusión yo extraje aquello de “Dedica tus esfuerzos a las cosas que importan”.

─Esa regla la han seguido después personas como Steve Jobs, Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg, que siempre llevan la misma vestimenta. Economizar esfuerzos en asuntos sin importancia sirve para poner más energía donde más se necesita.

─A mí me gustaba mucho el mar, allí encontraba calma y una perspectiva diferente para la reflexión. Sin embargo, yo no tenía idea de navegar, y tuve mil y un problemas con otros barcos, incluso me remolcaron en varias ocasiones a tierra firme. Por eso yo insistía: “Haz cosas que te gusten, aunque se te den fatal”.

─Una de sus citas más famosas es que la imaginación es más importante que el conocimiento.

─Sí. No significa que el conocimiento no sea importante, sino que en lugar de ver los problemas como una crisis hay que enfrentarlos con la curiosidad de un niño pequeño, lo que equivale a tener una visión del mundo flexible que nos ayude a superar barreras que a otros pueden parecer infranqueables. Eso me ayudó a resolver el problema de los objetos que se mueven cerca de la velocidad de la luz y que a otros les parecía irresoluble.

─Esa línea de pensamiento ha sido adoptada desde entonces por muchos científicos que desean evitar lo que se conoce como atrincheramiento cognitivo.

─En 1946, recibí una carta donde alguien me preguntaba qué debía hacer con su vida, y mi respuesta fue: "Si has dado con una cuestión que te interesa profundamente, dedícate a ella durante años y nunca trates de contentarte con la solución de problemas superficiales que prometen un éxito relativamente fácil." Yo lo comprobé, al no conseguir resolver problemas: si la solución no llega no hay que desistir.

─Hay un aspecto que ahora sigue tan vigente como cuando usted vivía.

─Así es. Soportar la desesperante crispación política o la opinión desinformada de un amigo puede llevarnos a perder los nervios y provocar incidentes desagradables. En mi opinión, en ocasiones hay que intervenir e ir a por todas, pero en otras, la mejor respuesta es sentarse, observar, pensar y esperar el momento oportuno y estratégico para actuar más adelante, lo que yo llamaba “erizar las plumas”.

─Buena receta, amigo mío. Pero también habló de la obediencia ciega.

─Sí. Cuando abandonamos el pensamiento crítico porque creemos que conocemos todas las respuestas entramos en un pensamiento único en el que pasamos a estar de acuerdo con los que están de acuerdo con nosotros y llamamos enemigos a los que defienden algo diferente. Esto representa la muerte de la mente racional que a menudo está impulsada por una figura dominante que se parapeta en la demagogia para que su mensaje cale más hondo. Yo viví el nacimiento del nazismo y sé de lo que hablo. Por eso me entristece mucho el ver comportamientos tan impropios en pleno siglo XXI.

─Usted fue un gran científico y una persona especial, don Albert. Luchó contra el racismo y por la educación para todos. Ojalá hubiera más Einsteins en el mundo… Mire, vamos a pensar si enviamos otro a la Tierra…