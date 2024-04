Lo de Europa

Archivo - Banderas de la UE / Europa Press/Contacto/Valeria Mongelli - Archivo

Vivimos malos tiempos los europeos, en una pinza maligna entre quienes, desde dentro, quieren hacernos implosionar y los mercados y el ultra capitalismo que arrasan nuestras normas de fe desde fuera. Europa es una isla idílica en cuanto a lo social, con nuestras peguillas, pero que se vuelve lenta y perezosa en lo económico frente a los mercados salvajes. Lógico, por otra parte. El CEO de Renault, Luca de Meo, lo ponía negro sobre blanco recientemente: «EEUU estimula y China planifica, mientras Europa sólo regula».

De repente la culpa de todo la tiene la regulación excesiva, es decir, fijar normas, lo más prolijas posible, para favorecer a la población y las reglas del juego económicas. Evidentemente es mucho más fácil hacer negocios en la China comunista, donde todo vale, o en Estados Unidos que el negocio está por encima de cualquier consideración, incluida la salud de los ciudadanos. En Europa hemos tratado de crear un colchón sanitario y laboral que ahora está herido de muerte, porque evidentemente el discurso oportunista señala la regulación como una cortapisa a la productividad. Y seguramente así lo sea y, quizá, deba seguirlo siendo por nuestro propio beneficio.

Seguro que muchas veces la Unión se pasa de frenada a la hora de reglamentar. Ser pioneros en derechos sociales y en ecologismo supone costes que otros no tienen y eso lo estamos viendo en las movidas de los agricultores que rechazan la agenda verde. O, más bien, están en contra de que sólo se les aplique a ellos, cuando otros productos de lejanos países, les dicen, se salvan de las normas, otra de las mentiras de la ultraderecha en ese afán xenófobo y buscador de aplausos fáciles. Como lo de decir que a los emigrantes y a las minorías les regalan pagas por no hacer nada, robando los caudales a los honrados trabajadores autóctonos.

Va a ser difícil que Europa no rebaje su listón de exigencias, especialmente si los que quieren dinamitarla acceden a la institución y tocan poder tras las próximas elecciones. Esas urnas europeas no interesan a la mayoría, pero nos jugamos el futuro, a poco que lo pensemos. ¿Queremos rebajar el estado de bienestar a cambio de pagar menos impuestos? ¿Pretendemos dar a nuestros hijos contratos basura por los siglos de los siglos o trabajo a cambio de un plato de arroz al día? ¿Vamos a consentir que nuestras conquistas sociales se queden en papel mojado, con lo que costó implantarlas?

Puede que el fin de Europa esté cercano, porque vamos a contracorriente, pero también porque no hemos conseguido encontrar nuestro lugar en el Mundo, más allá de ser la tierra de asilo para los infelices del Planeta. Esos que trabajan en lo que los europeos no quieren, que cotizan y pagan impuestos como campeones, que, en realidad, están salvando economías como la española, aunque no nos lo creamos. Es preferible pensar que nos roban, que pervierten nuestras sacrosantas tradiciones y que hablan y comen raro.

Con lo que hay ahí fuera, ser europeo es todavía un honor y un privilegio, veremos por cuánto tiempo. Probablemente somos lo suficientemente pequeños como para reinventarnos y coger el tren del crecimiento sin renunciar a parte de nuestros principios. Hay tranvías que no tiene sentido ya coger porque no van en nuestra dirección, como la industria más pesada o contaminante. Posiblemente hará falta enfrentarse a costes elevados para la formación de los millones de empleados afectados por la transición digital y medioambiental, especialmente para los sectores menos favorecidos como los agrícolas o ganaderos. Y es imprescindible apostar por tecnologías digitales o de inteligencia artificial, antes que China se coma todo el pastel y no deje ni las migajas. Todo ello en un entorno de desigualdad competitiva, en costes laborales y energéticos o legislación, frente a nuestros competidores.

La paradoja es que muchos millones de europeos no son conscientes de lo que tienen o, lo que es peor, anteponen sus fobias a sus intereses. La historia ha demostrado que los humanos son maestros en tragar con ruedas de molino y hacer lo contrario de lo que les beneficia. Es por ello que prende ahora como la yesca el discurso de los populistas de derechas, igual que en otro tiempo arrastró masas el paraíso obrero de las ultra izquierdas. Europa, o es moderación, diálogo y consenso o no es, porque sólo desde convicciones muy firmes se avanza en la senda del crecimiento más o menos igualitario.

Lo tenemos crudo y muchos no son conscientes de que, siendo importante nuestro ayuntamiento, que es la administración más cercana, Europa, la más lejana, es a la vez la más decisiva. Todo será que, igual que los británicos se fueron, otros países opten por tomar las de Villadiego y se acabe el pastel. Y no me digan que, tal y como está nuestro país, no sería una lata volver a ser solamente españoles y mucho españoles.