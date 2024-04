Y los maestros... Otra vez de vacaciones

Imagen de un aula vacía. / EUROPA PRESS - Archivo

Que la crítica está instalada en nuestra sociedad como una pandemia es indiscutible. De eso los españoles sabemos bastante. Criticamos todo lo que se menea: la situación económica, al presidente, a los ministros, a la oposición, a la Sanidad, al vecino, a los jóvenes, a los mayores, a otros países, a la paella, a tertulianos televisivos, al portero, al cuñado, a los grupos sexistas, a los homófobos, a los incluyentes, a los excluyentes, a los que critican, … Vamos, que no se libra ni el “apuntaor”.

Pero con los parones educativos, ya saben Navidad, Semana Santa y verano, hay un sector de la sociedad que acapara buena parte de estas críticas; los docentes. Esta Semana Santa otra vez hemos oído en la cola del supermercado, en el bar o esperando que procesione tu santo devoto lo de: “¡Y los maestros qué, otra vez de vacaciones! ¡Y seguro que querrán cobrar a final de mes! ¡Luego dicen que viven mal! ¡Hacen cuatro “horicas” por la mañana y ya nada hasta el día siguiente! ¡Pero a final de mes, hayan hecho algo o nada, dinero a la buchaca! ¡Magantos, más que magantos!” ... La crítica, sobre todo si el criticador tiene audiencia, suele derivar en frases con improperios y faltas de respeto que me niego a reproducir. Un consejo, si eres de los criticados, ¡ni hables! Convencer a estas personas de lo contrario, y más si están en éxtasis, es como tratar de pellizcar un cristal. Mejor, con la cabecita bien alta, hacéis “mutis por el foro” sin olvidar lo que ya nos dijo la biblia: “No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen”.

Lo que me genera inquietud y mala uva es que las críticas que recibe un maestro por parte de un padre las realizan, sin pudor alguno, delante de sus hijos; nuestros alumnos. A quién le extraña entonces que al volver de vacaciones haya alumnos que nos miren con desconfianza, con desprecio. Y que conforme el docente se pone más en su sitio y necesita tomar medidas más drásticas, tenga que escuchar cómo un menor dice: “si tienes huevos, me pones un parte”. Cuando las faltas de los alumnos son graves acaban en expulsiones. Siempre me he preguntado si un padre se siente de alguna manera responsable de la “brillante” actuación de su hijo que acaba en la expulsión. Yo contestaré, no. Más del noventa por ciento de los padres piensa que toda la culpa es del maestro. Y claro, cargan a sus hijos de falsas razones, mentiras y desacreditaciones de forma que un malentendido de comunicación entre alumno-profesor se convierte en un verdadero problemón para ambos.

Cuando se habla de maltrato a un profesor, muchas veces solo se nos viene a la mente la violencia física, un empujón, un golpe o tocamientos. Pero, aunque pueda ser dolorosas y humillantes para el docente, son las menos habituales y las más noticiables. Sin embargo, hay otras acciones no tan llamativas, pero que suelen ser como “una gota malaya” que ocurren a diario y que dañan, agotan y entristecen al docente igual o más que una agresión física. Presiones de cualquier índole, maltratos, insultos, agresiones verbales, intimidaciones, amenazas físicas, robos, coacciones, el uso de apodos, imitaciones grotescas, la desobediencia, la actitud indiferente en clase, la descalificación, la difamación, la contestación con tono de voz despectivo, la burla, …. Sin lugar a duda esta lucha por hacerse respetar que maestros y profesores llevan a cabo en el aula “todos los santos días” dificulta el poder impartir una enseñanza de calidad. Un ingrediente más para que el fracaso escolar en España esté en números desorbitados.

A mediados del siglo pasado, en los años 50´, cuatro eran las figuras de los pueblos que merecían el tratamiento de Don o de Doña; y eran: El alcalde, el cura, el médico y el maestro. Yo nunca he sido partidario, cómo profesor que soy, de este tratamiento, pero tampoco estoy dispuesto a que mi trabajo sea menospreciado y vejado por cualquiera que en ese momento pase por ahí. De nuestra labor docente “todo el mundo sabe”, y algunos creen que más que el propio maestro. A mí no se me pasa por la cabeza criticar delante del carnicero, del fontanero o del camarero lo mal que está realizando su labor, y además lo ridiculizo. En apenas setenta años en nuestra sociedad, los docentes, hemos perdido el tratamiento de Don para ser poco más que unos Don Nadie. Menos mal que los que estamos dentro de las aulas también recibimos, a veces, el cariño, la complicidad, el respeto y atención necesaria para poder seguir al frente de un aula otro día más.

Quizás sea para intentar reforzar la figura del docente o simplemente para camuflar las escandalosas cifras de nuestro fracaso escolar, pero el conseller de educación valenciano José Antonio Rovira ha dado luz verde al borrador de resolución en el que se establece el protocolo de apoyo, asesoramiento y acompañamiento ante las agresiones producidas en el ejercicio de sus funciones docentes. Estaremos expectantes, a ver cuál es el nuevo protocolo que se está hilvanando, en el cual, yo ya echo de menos una mayor participación de los verdaderos protagonistas de esta historia, los maestros y profesores.

Otros artículos de Antonio Ortuño Escarabajal La enfermedad de la democracia Cambalache

A ver si también, sindicatos, pedagogos, psicólogos y responsables políticos de educación son capaces de incluir que hacer cuando son los propios equipos directivos de escuelas e institutos los que maltratan, humillan y menosprecian a sus propios compañeros. Indudablemente el acoso laboral que puede sufrir un docente por parte de sus compañeros directivos también produce miedo, terror, desconfianza y desánimo en el profesor. Como diría mi amigo gallego, el acoso laboral en centros educativos, “haberlos haylos”. Aunque siempre sea un tema que se lleva a escondidas, que avergüenza al propio sistema educativo, se sigue escondiendo bajo las alfombras, como la basura que no se sabe muy bien qué hacer con ella.