Mónica Oltra tenía razón, ¿y ahora qué?

Concentración en apoyo a Oltra, el martes. / GERMÁN CABALLERO

El Juzgado de Instrucción número 15 de València, que instruía la causa contra Mónica Oltra, ha decidido archivar el expediente que, sobre ella y quince personas más, se venía tramitando, desde 2021, por el posible delito de encubrimiento de los abusos cometidos por un educador sobre una menor, que estaba ingresada en un centro concertado con la Generalitat. Este educador había sido marido de Mónica Oltra y estaban separados.

En aquellas fechas la señora Oltra era vicepresidenta de la Generalitat y responsable de Políticas de Igualdad en el Consell. Únase a ello que, por entonces, era la máxima representante pública de Compromís, habiendo sido candidata a la Generalitat, con un notable éxito electoral que permitió, junto con PSOE y Podemos, sacar al PP del Consell después de 20 años seguidos dirigiendo la Generalitat, teniendo al frente de la misma a personajes tan ilustres como Eduardo Zaplana o Francisco Camps, entre otros.

Cualquier situación de abuso a cualquier persona, y más tratándose de una menor, debe ser rechazada de inmediato y perseguida penalmente. Es lo que se hizo una vez la afectada denunció los hechos. Y hay que recordar que este abusador fue condenado y se encuentra cumpliendo pena en prisión. Como debería ser siempre. Lamentablemente, algunos sectores de la derecha y extrema derecha valenciana vieron la oportunidad de politizar el tema para atacar a Mónica Oltra y, con ello, al conjunto del Botànic que les había arrebatado el poder. Se empezó una campaña de acoso y derribo alegando que se había dado una situación de posible encubrimiento, de querer «tapar» el asunto, etc.

La cacería política había empezado, la pieza a cobrarse era importante, los medios afines se centraron en ella, hubo escraches, todo valía para acabar con alguien que, políticamente, les molestaba, se le condenó con antelación. En junio de 2022 Oltra acabó dimitiendo. La presión mediática, judicial, política (se llevó el tema incluso al debate nacional y europeo), la falta de suficiente apoyo en socios del Consell e, incluso, dentro de su propia coalición consiguió su retirada, aunque ella proclamaba su inocencia, como así se acaba de demostrar, y que lo suyo era un ejemplo de guerra sucia judicial muy evidente.

La lentitud crónica de los trámites y los tiempos selectivos en la justicia añaden más perjuicios en estos casos, que es de lo que se trata. Y aquí hay que señalar una gran diferencia con casos que puedan afectar a responsables políticos de la derecha. Esos mismos que exigen dimisiones a otros mientras callan cuando les afecta a ellos. El mal ejemplo de Isabel Díaz Ayuso es evidente aquí. No asumió ninguna responsabilidad política por el desastre de muertes por covid en Madrid, ni las asume ahora que se conoce lo que su pareja ha sacado, y que ella disfruta, y cómo lo ha sacado, en el tema de mascarillas, con más que dudosa ejemplaridad fiscal y no pasa nada. De dimitir ella nada de nada. Y pobre del que se lo pida. Ahí está Pablo Casado para comprobarlo, a Feijóo ni se le ocurre. Exigir exigen, pero siempre a los otros. Les encanta la ley del embudo.

¿Y qué pasa ahora? Si el juzgado, más de dos años después, no ha visto ni siquiera indicios suficientes para seguir encausando a Mónica Oltra y archiva el expediente, ¿alguien la compensará por estos años perdidos y falsamente acusada de encubridora? ¿Alguien dimitirá o pedirá perdón por ello? Se impidió que alguien a quien la ciudadanía había votado para representarla pudiera seguir con su tarea, acusándola falsamente. El objetivo de la derecha fue conseguido, y sin coste alguno para ellos. Otro triunfo para los manipuladores. Y no es el primero, que se lo digan a Podemos, ni será el último y habría que evitarlo. La Justicia no debe manipularse. Enhorabuena, Mónica. Aunque tarde, se ha demostrado que tenías razón. Tu lucha debe seguir para evitar que se repitan situaciones como éstas.