Zahera y Gutiérrez

El director Pau Durà, nacido en Alcoy, fue cocinero antes que fraile, y desarrolló una amplia carrera como actor, tanto sobre las tablas como en el cine y en la televisión. Lo conocemos desde muy joven, cuando su cabellera ahora blanca era intensamente morena. Tantas décadas curtiéndose en la profesión le convirtieron en un sibarita que a la hora de dirigir no se iba a conformar con cualquier cosa: deseaba que sus personajes fuesen interpretados por los mejores. Por eso en su opera prima quiso contar con don José Sacristán, asistido por Nora Navas. De ahí que este nuevo envite se salde con un tour de force entre Luis Zahera y Javier Gutiérrez. Tanto Formentera Lady como Pájaros son películas de actores que, lógicamente, tienen el riesgo de que quienes se apoderan de los personajes se adueñen hasta tal punto de ellos que no quede claro dónde acaba el guion y la dirección y en qué punto comienza la creación personal. Tanto da. Luis Zahera, ganador en Málaga de la Biznaga al mejor actor, seguramente porque el jurado valoró el cambio de registro al que estamos acostumbrados a verle, es uno de los dos perdedores que protagonizan, casi siempre retratados en primer plano, una road movie que partiendo de Valencia y atravesando tres países finaliza en Rumanía. Se escuchan varias lenguas a lo largo de la película, todas sin subtítulos, y es un acierto, porque ello aporta naturalidad y realismo al relato. Javier Gutiérrez abusa un tanto del recurso de esa risa nerviosa que posee, que se manifiesta cuando está al límite. La metáfora sobre este par de pájaros a los que la vida ha maltratado contrasta con el avistamiento de grullas a través de los prismáticos de uno de los protagonistas, que regala bellas imágenes. No considero que Toscana sea cine. Más bien fue algo parecido a una tv movie, una práctica de aprendizaje para su director. Por eso la omito. Me apena que el cine valenciano tenga que echar mano de un actor gallego y otro asturiano para lograr visibilidad.