La conjura Judeo- Mazónica

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, este jueves en las Cortes Valencianas / José Cuéllar/Corts Valencianes

Les voy a contar algo que me sucedió siendo conseller de la Generalitat Valenciana. Un día descubrí mi nombre en el titular de un tradicional periódico de la derecha, por defender los «Països Catalans». Si me hubieran acusado de asesinato hubieran sido más bondadosos. Como no recordaba haber hecho declaraciones al respecto, llamé a la periodista, que me había entrevistado anteriormente y de la que tenía buen concepto profesional. Bastante azorada me dijo que lo había copiado de un libro. Así que me puse a hacer algo de autoarqueología y descubrí que el texto en cuestión pertenecía a «Cuestión nacional y autonomía valenciana», una síntesis de mi tesina de fin de carrera, en la que analizaba diversas ideas acerca de la identidad valenciana y su reflejo en el proceso estatutario. Lo que yo había «dicho», lo había escrito en 1984, o sea, 30 años antes. Pero es que tampoco lo había dicho: la frase que se me atribuía era de un autor al que yo citaba, entrecomillando el texto y con nota a pie de página sobre su procedencia. Es más, el apartado en el que estaba esto se titulaba «¿Países Catalanes?» –el libro estaba en castellano-, así, con interrogantes, porque tras examinar diversas opiniones se traslucía mi escepticismo por la idea. Todos esos «matices» habían desaparecido. Lo importante no era lo que hubiera escrito sino aportar basura pseudointelectual contra un conseller de izquierdas. Hablé con ella y le afeé su acción, y tuvo la elegancia de admitirlo y pedir disculpas. Por supuesto el PP preguntó en les Corts, muy airadamente, por mi actitud catalanista y di sobradas explicaciones. De nada sirvió: a lo largo de la legislatura la acusación sobre esta base se repitió en varias ocasiones.

Por eso cuando el Molt Honorable Mazón ha sacado esta semana lo dels Països he dado en pensar que es tan mentiroso y endeble intelectualmente como aquella antigua fake. La derecha valenciana lleva toda una democracia mintiendo con esta estupidez. Porque me gustaría que cualquier lector me dijera cuándo un político valenciano competente le ha susurrado algo sobre esta cuestión. Ni en mi fértil imaginación alcanzo a suponer que existe un proyecto de catalanización ni he visto acción alguna en ese sentido. Y mira que he visto cosas. Por supuesto que debe haber quien baile sardanas en la intimidad y que es posible que en las sedes del PP se enseñe a hablar catalán con acent del Majèstic o de Puigdemont, por si llegara el caso. Pero la verdad es que me parece que eso no debe contar como realidad, sino como telúrico sueño de la razón.

Pero alegrémonos, que cuando el PP saca a pasear el anticatalanismo –ahora con el impulso soberanista de Vox- es que alguna cuenta no le sale. Y el caso es que las cosas parecen irle bien a Mazón, sin mayores sobresaltos. Pero lo cierto es que el discurso de lo mal que lo hicimos los de antes va mostrando señales de fatiga. Porque no lo hicimos tan mal, y porque pudimos cometer errores, pero quizá no los que le interesan a Mazón. En todo caso del recorte de leyes democráticas e igualitarias no se vive demasiado tiempo: convencen a los electores de Vox, pero no ganan ni un voto. El desparpajo dura lo que dura. La segunda razón es que el mundo es algo más que los mandatos de Hosbec, de AVE y de los compositores de música melódica, que parece el sustento intelectual de Mazón. O sea: que la pregonada conjura judeo-mazónica hacia la noble historia de lo Regne de Valencia puede estar volviéndose contra los honorables pobres en imaginación y ricos en redundancias. Porque, por un lado, los intentos de quedar bien con toda su clientela les empujan a algunos memorables ridículos; por otro lado, porque el empeño de barnizar las políticas abruptas contra los vulnerables precisa de batallitas culturales que les van conduciendo a la contradicción. La soberana apostura de los hidalgos PPVox se vuelve risible.

Que un costalero, desatado por el fervor, hiciera lo que hizo o lo que todos creen que pudo hacer, en Elx, no sería más que un chascarrillo que incorporar a la vetusta historia de los desfiles pasionales. Que sea un concejal del PP en Elx, la Nueva Jerusalén, la que, con 100 años de atraso, soporta que su alcalde decida sobre chaqués y mantillas para las procesiones -¡eso es fervor sinodal!-, es otra cosa, más turbia. Mazón ha dicho que el PP no puede hacer nada porque esa situación no está prevista en los Estatutos del partido…¡Hombre, ya lo suponemos! Imagínese: «Aquel militante que con abuso de bebidas espirituosas o alcohólicas en general se introduzca bajo un paso preparado para realizar estación de penitencia, con intenciones no suficientemente pastorales, será separado de sus cargos durante una cuaresma». Yo no sé lo que hizo, porque si no hizo lo que dijeron que había hecho no sé para qué se metió bajo los faldones. Pero, en fin, la Iglesia tiene muchos Misterios y, por supuesto, no ha abierto la boca. ¿Se imaginan los ladridos de Mazón y del señor obispo si el costalerillo hubiera sido de un partido de izquierdas? Lo que aclara todo es lo que el costalero acostalado dijo que le había ordenado Ruz, mitad monje-mitad alcalde: «Vete a hablar con Don Damián», párroco del templo. Que, supongo, le habrá impuesto una moderada contrición y lavarse las manos, porque espero que no le mandaría a hacer gárgaras. ¿Anécdota? Sea. Pero de las que VoxPP, que llaman concordia a nuevas formas de odio, no puede permitirse.

Es como lo del amigo de la infancia de Zaplana. ¡Cómo!, ¿Zaplana tenía un testaferro?, ¡increíble! Como diría el personaje de «Casablanca»: «¡Qué escándalo. He descubierto que aquí se juega!». Yo no sé si Zaplana sigue siendo militante del PP, aunque estaría bien saberlo. En todo caso a Don Eduardo le fallan hasta esos amigos de la infancia. Pero más de uno se acuerda que Mazón era un infante cuando empezó a ser amigo de Zaplana. Si así no hubiera sido no estaría donde está. Es lo que tiene ser de la Santa Infancia en tiempos de crápulas radicalizados y corrupciones al por mayor. Siempre puede decir que ha aceptado ser president para evitar que el PP vuelva a las corrupciones de mayor cuantía. Pero es un argumento algo débil.

Y así podría seguir. Se le amontonan los conjurados a este Cicerón festivo. ¿Hasta cuándo abusarán de su paciencia? Ahí están separatistas, catalanistas, amiguitos varios, costaleros, alcaldes litúrgicos. Meapilas de diversa consideración y machistas descomunales. Son sus palancas para ampliar el poder.

Si se les vuelven en contra la cosa se va a poner abrupta. En especial si PSPV y Compromís lo entienden. Menos mal que, al fin, han promovido algo serio, consistente y digno de gloria: la Academia Valenciana del Tango. Está bien en épocas en que estas gentes prometen eliminar chiringuitos. (Supongo que la Academia Valenciana de Saetas y Costales se ubicará en Elx y la de Exaltación de la Amistad y Ciencias en Testaferría en Benidorm).

Y si antes quisieron ser Camps, Zaplana y sus amiguitos de la infancia, los promotores de la California y la Florida europea, ahora venderemos ser la Pampa Mediterránea, con los líderes del PP y Vox vestidos de gauchos o toreros o con chaqués y glamur.

Por lo menos en las milongas porteñas no se habla catalán, que es de lo que se trata. Ni en los tribunales de Madrid. Ni en los sótanos del pecado. Todo se dice en español: vade retro.