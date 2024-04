La extrema derecha sube, Europa aguanta

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. / Europa Press/Contacto/LaPresse / Roberto Monaldo

El reciente sondeo de Ipsos para Euronews, a 25.000 ciudadanos de 18 países europeos, confirma el fuerte ascenso de la extrema derecha que hará que esta corriente, dividida en dos grupos, tenga más fuerza en el nuevo parlamento europeo. Por primera vez llegarán a los 157 escaños, 30 más que ahora. Un 22% de los 720 diputados, cuando en el actual solo tienen el 18% y antes no llegaban al 10%.

No es algo generalizado pues, por ejemplo, bajan en Polonia frente a los populares de Donald Tusk, pero la extrema derecha de Identidad Nacional (ID) ganará en Francia (Marine Le Pen), Austria, Bélgica y Holanda y los Conservadores y Reformistas Europeos del CRE (Meloni) lo harán en Italia y en Letonia. Y el nacionalismo extremo sube, pero no gana, en Alemania, donde la AfD será la tercera fuerza, trás el CDU y el SPD, y en Rumania. Y la extrema derecha está partida en dos grupos. Uno, la ID liderada por Marine Le Pen y donde está la alemana AfD, es algo cercana a Putin, mientras que el CRE (Meloni y los polacos del PIS) se ha opuesto con fuerza a la invasión de Ucrania. Por eso están menos satanizados y algunas veces han unido sus votos al PPE.

¿Por qué este ascenso del nacionalismo radical? Europa se ha salido mejor de lo temido de la pandemia y de los efectos de la guerra de Ucrania, pero la alta inflación, que llegó al 10% anual, ha castigado el poder de compra de la población y el crecimiento de la UE fue en 2023 de solo el 0,5% (el 2,5% en España). Y a este malestar económico se une el temor a la dislocación nacional y social por la amenaza de la guerra y la factura de la lucha contra el cambio climático. Se ha visto en las recientes protestas de los agricultores. Pero la causa principal de este miedo al futuro es la fuerte inmigración, absolutamente necesaria, pero que es percibida como una amenaza por gran parte de la población. Así el 51% de los encuestados, contra el 16%, condena la política de inmigración de la UE.

¿Quién pagará la subida de la extrema derecha? Poco según la encuesta el PPE y la socialdemocracia, que bajan solo uno y cuatro diputados y seguirán siendo los dos primeros grupos, con 177 y 136 escaños. Las mayores caídas son las de los liberales, como Macron, que pierden 17 escaños y se quedan en 85 y la de los verdes, que bajan lo mismo y solo conservan 55. Y los populares serán los primeros, entre otros países, en Alemania, Polonia, España y Portugal y los socialistas en Suecia, Dinamarca, Eslovaquia y Lituania.

La extrema derecha pesará más, pero no podrá desplazar a la tradicional gran coalición de centro (populares, socialistas y liberales) que siempre pacta en Bruselas. Los tres juntos tendrán 389 escaños, el 55% del parlamento. Y si les unimos los verdes llegan al 63%. Así, la presidenta de la Comisión Europea seguirá siendo casi seguro Ursula von der Leyen. Y la idea de sustituir a la coalición centrista por otra de la derecha y la extrema derecha parece casi imposible. No solo porque los alemanes del CDU no quieren nada con la racista AfD, sino porque no sumarían.

Una coalición del PPE con los liberales y el CRE (Meloni) se quedaría en 334 diputados cuando la mayoría absoluta es de 361 (el 46,9%). Y otra, todavía más complicada y sin los liberales, del PPE, CRE e ID (Le Pen) no pasaría el 46,4%.

Pero la mayoría será ajustada. Y habrá 68 diputados, hoy no inscritos, que podrían alterar algo las cosas. Por ejemplo, si el Fidesz de Viktor Orbán se sumara a la derecha, pero su relación con Putin les hace hoy inasumibles por el PPE e incluso por Meloni. Y luego están los italianos de Cinco Estrellas, que votarían contra la derecha. Pero estamos analizando solo un macro-sondeo y de aquí al 9 de junio pasarán cosas.

¿Y España? Según la encuesta, el PP ganaría con comodidad (25 escaños contra 19 del PSOE), pero la suma de la derecha (31 escaños) será casi igual a la de toda la izquierda (30). Las europeas serán en España importantes a efectos internos, pero no a nivel europeo, pues tanto del PP como el PSOE estarán juntos en el pacto de centro. Contra Vox y contra Sumar. Aunque no sea coherente con lo que pasa aquí, Sánchez y Feijóo votarán por Ursula para presidir la Comisión. ¿Quién de los dos lo hará con mayor fervor?