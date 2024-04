Eppur si move

Archivo - El Alvia de Renfe / RENFE - Archivo

Después de haber acaparado decenas de billetes de tren de Alicante a Valencia haciendo escala en Albacete para no llegar tarde a Huelva, como acaba de ofertar la Renfe de Sánchez y su ministro de Transportes, Óscar Puente, que sucedió en el puente de mando a Raquel Sánchez, quien a su vez había sucedido a José Luís Ábalos, y bajo cuyo mandato se diseñaron los trenes que no podían entrar por los túneles de Asturias y Cantabria, lo que fue premiado por Sánchez (el) regalándole a Sánchez (ella) la presidencia de los Paradores de España entonces en manos de Pedro Saura, que había sustituido a su vez a Óscar López, que pasó a ser Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (Sánchez) mientras Saura era nombrado presidente de Correos en sustitución de Juan Manuel Serrano, nombrado por Sánchez director general de la empresa pública de autopistas y antes exjefe de Gabinete de Sánchez (si alguna de ustedes dos necesita a estas alturas tomarse un tiempo para la comprensión del teorema de las puertas giratorias, puede aprovechar la escala en Albacete e ir tomado nota, o viajar en tren hasta Buenos Aires, con escala en Tokio, en busca de un psiquiatra); después de todo esto, digo, no se alcanza a entender si las tomaduras de pelo a los alicantinos tienen base genética o es que los alicantinos le importan una higa al Gobierno (y no empecemos con la matraca, ahora está el Gobierno que está). A modo de ejemplo, Alicante es la cuarta provincia en población, la 4/5 en PIB y la última en financiación. Pero podemos viajar en tren a Valencia haciendo escala en Albacete.

Esta nueva ocurrencia no tendría el más mínimo recorrido ferroviario si el jefe de estación, Óscar Puente, se dedicara a jugar en casa con los trenecitos pegándose broncas a sí mismo por descarriar constantemente y nos dejara en paz, porque, de lo contrario, le da por pensar y entonces se le ocurre que hay que pagar peaje por el uso de las carreteras, que no son gratis (las carreteras, dijo, no el uso). Olvida Puente que el puente que une las carreteras con los ciudadanos no nace de él, sino de los impuestos pagados por todos y de la ayuda que para esos fines otorga la Unión Europea. Muchas personas no usan el coche ni las carreteras y no por eso se quejan de que lo hagan otros, al final, miles de servicios de los que se benefician todos vienen por carretera. Pero de Puente solo podemos esperar bronca, veremos cómo lo trata Broncano en sus mal pagados programas con RTVE. Y ahí sigue (bronca, no Broncano), como flamante ministro de Transportes sin peaje. ¡Qué habremos hecho para merecer esto! (yo lo sé, pero no quiero broncas).

Y cuando las elecciones vascas y vascos se están celebrando en la idílica Vasconia, vienen a la memoria imágenes edificantes de una sociedad (la de vascos y vascas) sumida en la más completa de las amnesias por voluntad propia. Tan es así, que al inicio de la semana el candidato del PNV (sí, el secular y ultracatólico partido que se dedicaba a recoger nueces, como las del Pacto de Santoña en plena Guerra Civil), Imanol Pradales, de los Pradales de toda la vida, era atacado por un individuo (presuntamente vasco) con gas pimienta. ¿Cómo ha podido ocurrir -se autopreguntó retóricamente Ortúzar, presidente de las nueces- si Vascongadas es una región pacífica, tolerante y que ha combatido siempre la violencia y las nueces con absoluta determinación? «Ese no es nuestro camino», sentenció el vasco del interior ante más de 200.000 vascos y vascas que le escuchaban desde el exilio, muchos en Alicante. Un exilio forzoso que les impuso la sociedad vasca gracias a los asesinatos y las bombas de ETA, los gudaris del ejército del terror, y la somnolencia de gran parte de los vascos y las vascas que, entonces como ahora, merced a una milimétrica y calculadísima pedagogía del olvido, no quieren saber quién fue ETA, qué hizo y quiénes son sus líderes, ayer y hoy. Tantos años de mala educación, de mentiras y susurros al oído taponado, de escalofriantes silencios, de cobardía incalificable, de sangre limpiada con toda celeridad y de memoria prostituida, han dado paso a esta sociedad de vascos y vascas donde, en efecto, todo es lo que parece. Las víctimas de ETA, sus familiares y amigos, caminan con la cabeza agachada viendo pasar a su lado, altivos, a sus verdugos y a los benefactores apologetas de la barbarie.

Mientras paseo por nuestro camino, produce escalofrío moral contemplar la puesta en escena protagonizada por el PSOE de Sánchez con Bildu. Una performance en estado de oxímoron ético donde el mismo partido que se abraza con Bildu en Madrid escenifica un falso divorcio en Vascongadas. Y digo lo del escalofrío tras escuchar cómo el candidato de Bildu, un tal Ochandiano, se negaba a calificar de banda terrorista a ETA. Andueza, el candidato del PSE-PSOE, aturdido por la perforación de los tímpanos democráticos que producen esas declaraciones, decía que son una «bajeza moral y demuestran que es un cobarde». Pero entones, ¿cómo es posible ese matrimonio tan bien avenido que mantienen en Madrid? ¿Dónde está el Otegui «hombre de paz» que aplaudió Zapatero? ¿O el valor de ese compungido obituario que le dedicó Sánchez en el Congreso al etarra suicidado en la cárcel? ¿Y los encendidos elogios que les profirió el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Martín, cuando dijo refiriéndose a Bildu que «han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera juntos»? ¿No fueron todos ellos y ellas a la misma película, o es que estaba subtitulada y no sabían leer?

Aun siendo apócrifo el episodio, convienen al discurso las palabras que rechinó Galileo entre dientes ante el Tribunal de la Inquisición en Roma cuando tuvo que abjurar de la teoría heliocéntrica: Eppur si muove. Pues eso, Bildu es a ETA lo que ETA es a Bildu, aunque las nucas y las vidas de las más de 850 víctimas asesinadas por la banda terrorista no puedan levantarse para pedir un lugar en esa sociedad vasca, ni tampoco los más de 200.000 exiliados que, amenazados, acosados, expulsados de su propia tierra como unos extraños, nunca volverán. Mientras los malos y las malas pasean en paz por las calles de Vascongadas cogidos de la mano de sus hijos y sus nietos viendo cómo crecen, las manos de las víctimas, sus ojos, cerrados para siempre, duermen sin poder pasear con los suyos. ¿Libertad? A más ver.