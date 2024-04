La inflación en Alicante: ¿qué sube más que en España?

La Bolsa española gana el 0,26 % tras la apertura a la espera de la inflación de la eurozona

La publicación de los datos de inflación suele ser objeto de una gran atención. Al fin y al cabo, la evolución de los precios determina nuestro poder adquisitivo: si nuestros ingresos crecen, pero los bienes y servicios que compramos se encarecen aún más, nuestro nivel de vida puede acabar empeorando; si nuestra renta aumenta poco, pero los precios de los productos que adquirimos no suben, es posible que nuestro nivel de vida mejore (o al menos, dispondremos de la posibilidad comprar más bienes y servicios).

También es cierto que la evolución del nivel general de precios no tiene por qué ser el mejor indicador de nuestro poder adquisitivo. Si nuestra demanda se concentra en los productos que más suben (porque no tenemos más remedio, como es el caso de quienes necesitan mucho combustible para su día a día o, simplemente, porque nuestras preferencias están poco diversificadas, como les ocurre a quienes consumen una gama muy limitada de alimentos), nos podemos encontrar con pérdidas de bienestar en etapas de baja inflación (o con ganancias en fases de notable ascenso de los precios, si demandamos productos que no se encarecen). Así pues, tiene interés analizar tanto la evolución del nivel general de precios como el comportamiento de los mismos en las distintas categorías de bienes y servicios.

Tasa de inflación interanual de Alicante – tasa de inflación interanual de España. Datos en puntos porcentuales. / INFORMACIÓN

La tabla 1 muestra la diferencia entre la tasa de inflación de Alicante y la de España, tanto para el conjunto de bienes y servicios como para cada una de las distintas categorías (un valor positivo indica que los precios crecen más en Alicante; un dato negativo supone que aumentan más en España). Si nos fijamos en el índice general, se aprecian diferencias muy escasas entre las tasas de nuestra provincia y de las conjunto del país: el margen oscila entre -0,3 y 0,5. Predominan los saldos negativos (lo que significa inflación más baja en Alicante), aunque llaman la atención las cifras de 2021 y 2023, cuando en un contexto de ascenso generalizado de los precios, se alcanzaron los valores positivos más elevados (lo que significa que se incrementaron aún más en nuestra provincia). Con todo, el promedio anual de los veintidós años que figuran en la tabla 1 es muy reducido (-0,06), lo que significa que las diferencias tienden a compensarse en el muy largo plazo.

En la tabla 1 se ofrecen también las cifras de los diferentes grupos de bienes y servicios que integran la cesta de consumo. Como se puede apreciar, las pequeñas diferencias entre las tasas de variación de los índices generales ocultan disparidades bastante mayores en las distintas rúbricas. Así, por ejemplo, en un año como 2019, cuando las tasas de inflación globales sólo se distanciaron 1 décima, en las rúbricas 04 (vivienda, gas, electricidad) y 06 (sanidad) se observan diferencias negativas de 14 y 10 décimas, respectivamente (con menor aumento de los precios en Alicante), compensadas por datos positivos en casi todas las demás.

El análisis de las diferencias que arrojan los diversos grupos es un ejercicio complejo. Debemos tener en cuenta que las tasas de inflación únicamente recogen las variaciones interanuales de los precios, sin que el punto de partida de las mismas sea necesariamente el mismo. Así, su evolución año a año podría ser simplemente el resultado de la convergencia, al menos parcial, de los precios de Alicante hacia los del conjunto de España, a partir de distintos niveles. De hecho, si tomamos los datos de todo el período y calculamos el promedio anual de los mismos, tanto para el índice general como para cada una de las categorías, encontramos diferencias reducidas (véase la tabla 2). Como ya hemos dicho, la distancia que separa las tasas correspondientes al índice general no llega a una décima (-0,6), y sólo en dos casos la diferencia supera las dos décimas: 06 (sanidad), donde los precios han aumentado en Alicante menos que en el conjunto de España; y 03 (vestido y calzado), donde han crecido más que en el resto del país. Ello vendría a avalar, en principio, la hipótesis de una cierta convergencia a largo plazo de las tasas de inflación.

Promedio anual de las diferencias de precios (2002-2023) / INFORMACIÓN

Al mismo tiempo, es normal que existan diferencias, tanto estructurales como coyunturales, entre las pautas de consumo de quienes residen en Alicante y quienes viven en el conjunto de España, que ya justificarían, por sí solas, una cierta disparidad entre los datos de ambos territorios. La organización de los mercados, las infraestructuras de transporte o la disponibilidad de canales de aprovisionamiento contribuirían también a explicar que la convergencia nunca fuese plena. La propia configuración sectorial de la economía de nuestra provincia, más orientada hacia actividades como las turísticas o las hosteleras, podría influir igualmente. Junto a todos estos factores, más difusos, habría que tener en cuenta otros más específicos que pueden explicar abultadas diferencias entre las tasas de inflación de Alicante y España en algunas categorías para años concretos. Así, por ejemplo, la notable disparidad que se registra en 2016 en los datos correspondientes a la rúbrica 06 (sanidad), de -6,4 puntos porcentuales, obedeció a la eliminación del copago farmacéutico para algunos grupos de pacientes en la Comunitat Valenciana (en España, el subgrupo “productos, aparatos y equipos médicos” de la categoría 06 registró un descenso de tan sólo -0,9; mientras en Alicante se rebaja -14,5). Este tipo de impactos singulares son difíciles de detectar. A veces, los factores que los provocan, como las decisiones políticas, no tienen un efecto tan rápido como en este caso. En otras ocasiones, la acción conjunta de varios factores, que se compensan entre ellos, impide precisar el impacto de cada uno.