El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una charla de la agencia EFE. / EFE

Anda media tribu de tertulianos revolucionada y dando caña a las izquierdas por haber pasado al ataque y negarse a poner la otra mejilla cuando les abofetean. Parece que las virtudes evangélicas deben ser cumplidas por algunos y por otros no, como no criticar a los árbitros si eres un equipo «señor», aunque todos los domingos el VAR te masacre y el trencilla de turno se ría en tu cara.

Hombre, me hace gracia que se ataque sin mesura al ministro de Transportes, Óscar Puente, azote de las derechas ya como alcalde de Valladolid y que ascendió al estrellato cuando Sanxe delegó en él para replicar a Feijóo en la fallida investidura del gallego. Les pone muy nerviosos y nerviosas, la verdad, y muchos opinantes preferirían un PSOE sin perros de presa, educados en forma y fondo y de esos que cuando les tira por la espalda el compañero de Altos Hornos una colada de metal fundido protestan con un «Jolines, esto quema, deberías ser más cuidadoso», en vez de un racial exabrupto acordándose de los parientes más cercanos.

Cierto es que deberían tratar entre todos de destensionar la política, que está metida en el barro hasta las rodillas, pero no parece que ni Abascal, ni Tellado ni Ayuso vayan a rebajar el tono, con lo que no entiendo muy bien que se le pida a Puente que no muerda, mientras se deja la correa suelta a los otros perros. Para tú que yo, ya, si eso.

El PSOE no ha tenido históricamente un modelo de dóberman a lo Puente. Guerra tenía mala sombra por arrobas pero sus formas eran habitualmente impecables. De Felipe se recuerda eso de Aznar y Anguita la misma mierda es, pero son pecadillos veniales y el malvado Rubalcaba «si te vuelves, te la clava”, hacia de la ironía su bandera y era demasiado inteligente para pellizquitos de monja en las redes. En cambio no hay más que recordar a Cascos o Rafael Hernando para saber de qué va esto.

No me gusta nada la política de insultos, ni el ventilador, ni el y tú más, pero lo de la otra mejilla, tan cristiana, me resulta farisaica para aburrir. En este tema les seré sincero: si me sacan un tirachinas tiro de lanzallamas. No tengo ningún interés en aplicar la caridad evangélica a quien me amenaza y el miedo guarda la viña o las olivas. Odio el buenismo y el bambismo, de hecho casi todo lo que acaba en -ismo, incluido fascismo y comunismo. Y comprendo que al PSOE se le hayan hinchado las narices de soportar zurriagazos y hayan decidido pasar a la acción y buscar un perro realmente malo, de esos que sacan los dientes y gruñen en voz bajita pero se te echan a la yugular en cuanto te descuidas.

Es verdad que sorprende y que no hay tradición, pero el mundo ha cambiado y los populismos no se andan con chiquitas a la hora de tensar la cuerda. ¿Se puede combatir a Trump con cortesía y finezza pensando que te responderán de igual modo? Creo que no. Incluso que, a grandes remedios, grandes males, y no me cambien el orden de la frase porque la he escrito así. ¿Podremos volver alguna vez a eso de no estoy de acuerdo con usted, pero daría mi vida porque pudiera defender su opinión? Ojalá, pero no sé si estaré ya entre los vivos. Me temo que esto va para largo.

Puente es un síntoma de una política enferma que venía de lejos, quizá desde el sindicato del crimen para cargarse a Felipe o las teorías de la conspiración para deslegitimar a Zapatero. Como la táctica dio resultados positivos y sobre todo polarizó a la población, tanto las derechas como las izquierdas supusieron que el truco reforzaba a sus huestes y debilitaba a los enemigos. Es un círculo vicioso y un juego de suma cero, porque nadie de los contendientes gana y ninguno puede perder, pero otros se aprovechan, léanse nacionalistas, radicales o mediopensionistas. Así nos va, por otra parte.

Está claro que cuando Jesús hablaba de poner la otra mejilla, debía pensar que era para casos puntuales. Si te abofetean una y otra vez difícilmente solucionarás el asunto con la no violencia, por mucho que a Gandhi le funcionara.

En esta sociedad movida por tuits y redes sociales, donde el mensaje debe ser breve y contundente como un puñetazo porque a nadie le da la gana de pensar un ratín, la ironía no llega a la masa. Este cuadro no lo pinta un miniaturista de la escuela flamenca, sino un pintor de brocha gorda. Puente tendrá sus defectos, pero la sutileza no está entre ellos, a cambio es ingenioso y les ha tomado la medida: cuanto más me ataquen más nos vamos a divertir y de paso dejan en paz al chico del piso de arriba. Y además le odian y no son conscientes que, como decía el Padrino, «nunca odies a tus enemigos, no te permite juzgarles».