La ciudad y sus nombres

“Nuestra casa está hecha de nosotros, de lo que somos y de lo que fueron nuestros antepasados”, dice Miquel Milá en su libro Lo esencial. Si entendemos la ciudad como nuestra casa, como una construcción espacial que a lo largo del tiempo genera identidad, conciencia de pertenecer a una colectividad a partir de compartir unos rasgos propios, las palabras de Milá adquieren sentido urbano.

La toponimia y, en particular, el nombre de las calles es un retrato de la sociedad en la que vivimos, un reflejo de sus oficios, valores culturales y sociales. Y también, de su voluntad de expresión colectiva. Además, la misión de las calles no es solo canalizar los flujos, también es establecer una estructura ordenada y jerarquizada en la que los ciudadanos se reconocen y se identifican dentro del conjunto de la ciudad. La composición urbana parte de la definición de unas vías estructurantes que ordenan y dan coherencia a toda la ciudad. Incluso en ciudades tan geométricas como Barcelona, existen esas vías estructurantes que ordenan la posición de cada persona en el conjunto urbano, las vías trascendentales que definió Cerdá en su Ensanche del XIX. Esas vías, con nombres tan elocuentes como la Gran Vía, la Diagonal, el Paralelo o la Meridiana, mantienen su nombre en toda su longitud y llegan a superar los 13 kilómetros, con más de 1.000 números de policía, en alguna de ellas. Eso permite saber si se está arriba o abajo de la Gran Vía, a la derecha o a la izquierda de la Diagonal. Y, a su vez, también configura identidad en la ciudad y en sus barrios.

Sin embargo, desde esa perspectiva es difícil entender algunas cosas que pasan desde hace tiempo en la ciudad de Alicante. Tenemos dos grandes ejes estructurantes, nuestra Gran Vía y la Vía Parque. Si nos fijamos con atención descubrimos que todos sabemos cuáles son, pero no cómo se llaman. La Gran Vía tiene hasta ocho nombres diferentes en su longitud y la Vía Parque tiene más de 15 nombres, con la paradoja de que, en algún tramo, un lado de la vía tiene un nombre y, el otro lado, tiene un nombre diferente. Además, la misma Vía Parque tiene tramos con nombres tan sugerentes, y es ironía, como la calle de las Fiestas Populares y Patronales. ¿Cómo es posible que estas dos vías estructurantes no ayuden con su nombre a configurar la ciudad, a definir la estructura urbana de primer orden, a modelar la imagen real de la ciudad, a asumir el papel urbano como anillos perimetrales de la ciudad?

En paralelo está el nombre de los barrios. El Plan General de Alicante de 1987 definió unos ámbitos de suelo para su desarrollo, se trataba de suelos urbanizables no programados que requerían de la elaboración técnica de un documento de programación denominado Programa de Actuación Urbanística, PAU. No por culpa del plan, sino por desidia de las diferentes administraciones, nunca se les dio nombre a esos nuevos barrios que configuran una parte importante de lo que hoy es Alicante. Así tenemos desde el PAU 1 al PAU5, que se han consolidado como ciudad sin nombre. Una figura de desarrollo del planeamiento se ha convertido en la seña de identidad de muchos alicantinos que viven en el PAU X, como el que vive en La Florida, San Blas, el Ravall Roig, Benalúa, San Gabriel o el centro histórico, entre otros barrios, pero coincidiremos en que no es lo mismo. Estos ciudadanos de los PAU no son de ningún barrio, ni participan en fiestas tradicionales de barrio. Se vinculan a un documento de desarrollo de planeamiento, lo que supone un difícil punto de partida para aglutinar a los vecinos e identificarse con su lugar.

Lo primero que hacemos cuando tenemos un hijo o una hija es ponerles un nombre y, a partir de ese momento, estos adquieren su propia identidad, a pesar de que en las páginas de los libros de familia pone Hijo/a 1, Hijo/a 2. La ciudad se hace con nombres, los nombres de las calles y de los barrios construyen la ciudad y la identidad de sus ciudadanos.