Si a un homosexual le molestan los insultos de un musulmán, ¿es racista?

Vivimos en un mundo woke dónde hay colectivos muy protegidos, contra los que no cabe hacer ninguna clase de humor, ya que caso contrario te cancelan salvajemente. Cómo escribió Jorge Fauró: "el humor de un país va tan ligado a una época, que acaba siendo anacrónico". Si alguien piensa que hoy en día somos más libres a la hora de expresarnos, que se lo haga mirar. Hay tanto miedo a decir lo que piensas, que el “censor" vive ya en la cabeza de todos nosotros.

Aparece un brasileño con un peluco de 100.000 euros (pobrecito, está muy oprimido) en rueda de prensa, diciendo que España es racista, y todo el mundo se solidariza con él. A nadie se le ocurre pensar que no le “funan” aleatoriamente, sino porque es un piscinero maleducado provocador, y por eso es al único futbolista negro al que insultan en nuestro país. Por cierto en un ranking de países racistas, Brasil está muy por encima de España, según la ONU. Por supuesto, no se te ocurra hacer algún comentario homófobo, porque te embadurnan de grasa y te meten en el horno a fuego lento.

Lo curioso del asunto es que tengo un sobrino gay que comenta: "esto es una mariconada", y no pasa nada, pero, amigo lector, ni se te ocurra decirlo a ti. Alucino cuando observo a homosexuales manifestándose con una camiseta del arcoiris con el careto del Che Guevara, que les internaba en campos de trabajo. O cuando ondean la bandera palestina. En Cisjordania les decapitan, y en Gaza está prohibida la homosexualidad. ¿Os imagináis a judíos con la bandera nazi? ¿Negros con el capirucho del Kukluxklan? ¡Cuánta incultura!

Os hago esta introducción porque vi el otro día un vídeo de un treintañero gay, Juan Carlos, que, en Barcelona, por el Raval, pidió un bocadillo para llevar en un bar halal regentado por musulmanes. Mientras esperaba a que se lo prepararan, abrazó a su pareja, recibiendo insultos homófobos por parte de personal del establecimiento, gritándoles y tirándoles del local, diciendo que "les estaban faltando al respeto". ¿Será que pidió un bocata de jamón? ¿Serían musulmanes de Vox? ¿Se puede ser LGTBIfriendly e Islamfriendly? Porque me da a mí que este local no tenía la pegatina de Gayfriendly. Entiendo que habrá musulmanes gays, aunque probablemente, como cantaba Raffaella Carrá, dentro del armario. Desde luego, si el propietario del bar hubiera sido un españolito que disfruta poniéndose cara al sol en el Postiguet, con bigotito recortado, la noticia abriría el telediario.

Está claro que el local es propiedad privada ¿Pueden imponer sus propias normas de acceso? ¿En el bar del excoletas (de asaltar los cielos, pasó a servir patatas bravas) dejarán entrar a falangistas? Al fin y al cabo, un local privado es como una casa, y todos hemos visto esas discotecas dónde, según la pinta que tengas, accedes o no. ¿Deben los musulmanes adaptarse a las normas españolas? O en otro caso, si aparece un transexual por allí, ¿le lapidan, porque es su costumbre y hay que respetarla, ya que en España somos abiertos y tolerantes con el extranjero? Juan Carlos, hijo de inmigrantes, al que habrá algún zumbado que diga que, si no le pegaron, tampoco pasó nada, ya que debería de haber tenido en cuenta que los musulmanes tienen otra cultura, y le califique de facha racista que fue allí a provocar, llamó a los Mossos d'Esquadra en varias ocasiones. Pese a tener una comisaría enfrente, no tuvieron tiempo de cruzar la calle. ¿Estarían muy ocupados multando a locales que no estaban rotulados en catalán? ¿Los intolerantes lo excomulgarán por hipócrita xenófobo, por retrógrado que promueve el supremacismo blanco? Salvo error por mi parte, que seas gay no significa necesariamente que votes a la izquierda. Lo digo por si algún listillo dice que es un progre que está probando de su propia medicina. Y, en cualquier caso, por lo que he visto, este chico es bastante apolítico.

Mi modesta opinión es que, si vives en España, te adaptas y chimpún. No puedes exigir comportamientos cavernícolas y absurdos cuando, como acertadamente dice Juan Carlos: "yo no estoy en tu país, tú estás en mi país, y aquí tenemos unas leyes que tienes que aceptar. Si tú no quieres sufrir racismo, yo no quiero sufrir homofobia". Salvo error por mi parte, no hay ninguna ley española que impida a dos personas abrazarse, ni tampoco que permita echarles de sitios por su orientación sexual. El artículo 14 de la Constitución es bastante claro: no se puede discriminar a nadie por razón de raza, sexo, religión. Aquí tenemos dos colectivos vulnerables, y uno insulta al otro. Amigo lector, ¿tienes dudas acerca de en qué lado debes posicionarte?