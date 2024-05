Expresión o hecho contrario a la lógica

Trabajadoras de la limpieaza en huelga en Elche. / Áxel Álvarez

El viernes me llamó mucho la atención el siguiente titular en un periódico de tirada nacional: "La paradoja vasca: el territorio más rico acumula casi la mitad de las huelgas en España". A los 32 comienzo a enfrentarme a una pregunta que desearía que se me dejase de hacer porque además de muy atrevida también me resulta extremadamente cansina, la inquisición constante del "¿Y tú no te animas?" o "¿Y tú para cuándo?". Me la tiran a la cara cuando juego con mis sobrinos, cuando cojo en brazos al bebé de alguna amiga o cuando, por el motivo que sea, alguien decide que necesita saber esa información sobre mí. No te lo pienses tanto, el tiempo corre. Acaso el tiempo solo corre para unas y no para otros. Mándate a mudar. Cuando pienso en tener hijos mi principal reparo es la idea de tener que explicarle a ese hipotético-futuro ser humano por qué, a pesar de tener muy claro que este mundo en el que vivimos es atroz, decidí traerle aquí. No da tregua el mundo, y una mitad vive a costa de la otra con tanta, tanta impunidad. Para que mamá y papá, o mamá y mamá, o papá y papá tengan un iPhone 19 Pro Max Deluxe sin gluten un número indeterminado de niños morirán asfixiados en una mina de cobalto en el Congo. Tú tuviste suerte, hijo mío, tú naciste en la mitad buena; pero incluso en esta mitad descubrirás que perteneces a la base de una escalera que lleva a lugares a los que nunca vas a poder llegar. Lo siento tanto, en realidad tú solo estás aquí porque hay gente muy pesada que me atosiga con frecuencia sobre tu paradero.

Me crucé con una antigua compañera de clase que me preguntó por qué mis textos eran a menudo tan pesimistas. Al parecer yo no era así, o al menos no era así el recuerdo que tenía ella de mí. No me dio tiempo todavía a señalar si el vaso está medio lleno o medio vacío, lo cierto es que no me interesa mucho su contenido. A mí lo que me importa es que el vaso está rajado y se va a romper. En esto en lo que estoy centrada. Aun así le di muchas vueltas al tema, a lo del pesimismo, y concluí que su manera de mirar las cosas era diferente a la mía, y eso estaba bien, son nuestras diferencias las que nos enriquecen. Para mí la belleza no radica en la estética sino en el sacrificio, el tipo que se juega uno cuando pone el cuerpo frente a todo aquello que le importa, el compromiso con la verdad. Qué hermoso es ser consecuente con nuestros principios, cuestionar, desafiar, exigir respuestas: ahora mismo hay un grupo de personas en huelga de hambre en La Laguna para exigir una moratoria turística, la paralización de Cuna del Alma y el hotel de la Tejita, y ¿acaso existe algo tan magnífico como la decisión que toma una persona para sacrificarse por la tierra que le vio nacer y crecer? Un grupo de individuos anónimos que clama: amo mis islas y a mi gente y por esto salgo a la calle y arriesgo la salud o el bolsillo o mi lugar en el mundo, casi. Otra flor hermosa: el baile del cangrejo de don Ángel Víctor Torres estos días, como si muchos no recordáramos cómo hace un año negaba que hubiese problema alguno en Canarias. Hoy le recomienda a Clavijo que preste atención al 20 A. Esa niña que no existe me mira con los ojos como platos y me pregunta "Pero mamá, ¿por qué venden tan baratas las vidas y el futuro de sus prójimos?". Cómo se lo explico a la criatura, no lo sé. Si no te protege ni la gente que se supone que te ha de proteger, ¿acaso lo hará el silencio?

Me llamó la atención ese titular que comentaba al principio porque creo que la persona que escribió ese artículo no tiene del todo claro qué es una paradoja. Una paradoja es una expresión o un hecho que es contrario a la lógica. Por ejemplo, aunque a Canarias llegaron unos dieciséis millones de turistas en 2023 y nos den la matraca cada día con que sin esos dieciséis millones de turistas entrando a las islas estamos abocados a la ruina, en ese mismo año lideramos el top tres de comunidades autónomas más pobres de España. Quiero decir, la ruina ya está aquí. Lo que no es una paradoja es que el territorio más rico del país sea el que más huelgas acumula. Se me acumulan las cosas que explicarles a los fetos que jamás existieron, como el no usar palabras cuyo significado no controlamos, no vayamos a hacer el ridículo.