El subconscient masclista: Matildes 4.0

Investigadoras de Fisabio / INFORMACIÓN

Es coneix com l’efecte Matilda la discriminació i prejudici que es produeix en contra dels assoliments de les dones científiques les aportacions de les quals solen atribuir-se als homes. Per denunciar aquest efecte l’associació de dones investigadores i tecnòlogues va fer un magnífic vídeo l’any 2021 amb el lema #nomoreMatildas. El vídeo té un aire retro per parlar de tot el talent femení malbaratat al llarg de la història. Els científics, en primera persona, hem de ser conscients de la problemàtica, i més si la nostra recerca i la nostra docència està dins de les anomenades STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) on el percentatge de dones giran entorn el 20%. Per tant, hem de tindre cura del talent femení, perquè hi ha dones fent una gran recerca en aquest àmbit i en necessitem més. Així, tot l’equip de direcció del Departament Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal de la Universitat d’Alacant que tinc l’honor de dirigir treballem per equilibrar l’esmentada situació amb programes com “Vull ser enginyera”.

Per això, seguim amb deler tot el que es publica referent a la tasca de les persones que composen el departament i mirem amb orgull quan les fites aconseguides apareixen als mitjans de comunicació generalistes o a l’actualitat universitària. Així va ser quan vam veure “Un investigador de la UA publica en Nature l'anàlisi de les imatges preses en la missió DART de la NASA”. És d’agrair que els avanços que fem arriben a la societat en general. De seguida el Diari Información també es va fer ressò de la notícia amb el titular “Un investigador de la Universidad de Alicante desvela la inesperada forma del satélite Didymos”. Un fum de felicitacions per al nostre company Adriano Campo van aparèixer d’immediat a uns del grups de missatgeria que tenim al departament. Però quan entrem a l’article publicat detectem que hi ha dues companyes del departament, Paula Benavídez Lozano i Laura Martínez Parro, que també son co-autores de la publicació. A la notícia del butlletí Actualitat Universitària ixien de gaidó i a la que va publicar en aquest diari ni apareixen. Em vaig quedar gelat.

Soc conscient que la redactora de la notícia no ho va fer de manera conscient, i no és el meu propòsit des d’ací atacar ningú. Però amb els titulars, l’efecte Matilda se’m va tatuar a la ment amb el primer fotograma del vídeo. Potser com a societat tenim el vici o la necessitat de crear herois i dimonis. La ciència, ara més que mai, és un treball en equip, normalment multidisciplinari, no es pot ni es deu atribuir tot el mèrit a una persona. Però es una errada habitual i que nosaltres com a comunitat científica i acadèmica també fem de vegades, com es pot comprovar als primer sexennis de transferència que es van convocar pel Ministeri d’Universitats, on hi havia un classisme evident i només es tenia en compte el mèrit de la primera persona que el signava.

Als articles científics l’ordre de signatura en l’autoria pot ser significatiu o no. Però per norma s’entén que, qui signa en primer lloc, ha portat més iniciativa i l’última persona té un paper més com a coordinador. A les revistes del grup Nature al final de la publicació els autors expliciten que ha fet cadascú. En aquest cas el nostre company Adriano Campo és el primer autor, però no es pot obviar el paper de les companyes del seu grup d’investigació de la Universitat d’Alacant. L’errada en el títol i cos de la notícia invisibilitza la bona faena de les nostres companyes investigadores. A més a més, pot tindre conseqüències concretes per a aquestes professores. Actualment, en la sol·licitud de sexennis d’investigació, ja que es valora que una publicació científica tinga ressò als mitjans de comunicació per demostrar l’impacte en la societat; pel titular realitzar, les dues queden excloses.

Val a dir que la Universitat d’Alacant ha rectificat ràpidament el titular una vegada ho vam fer notar, perquè com he dit crec que no era la intenció de la redactora. Però ens hem educat en una societat profundament masclista, i encara que anem pel camí, lent, de corregir-ho i hi ha molts tics que floreixen com cards quan l’estrés apreta. I en aquesta societat hi anem de bòlid. #nomoreMatildas.