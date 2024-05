Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, TV / EUROPA PRESS - Archivo

La emisión número 2.000+1 de No es un día cualquiera me suscita muchas reflexiones. Serias. Lo primero de todo, y vinculado al mundo mediático, me hace preguntarme por qué en la radio ha sido posible un programa de excelencia durante las matinales de los fines de semana de las últimas tres décadas mientras en la televisión esas mismas matinales se han dado por perdidas, degradándose hasta el punto de acoger redifusiones de programas ya emitidos o, sencillamente, conexiones con el Canal 24 Horas.

Los mayores nos acordamos de cómo era la televisión primitiva y la gracia que tenían las primeras matinales televisivas con las Cabalgatas de Marisol González y Bobby Deglané (cómo olvidarlos) y con Gente Joven, que fue el primer Operación Triunfo de la historia, donde intervinieron los de Mecano siendo menores de edad. Por no hablar del UHF: en Pista libre emitían una película y después Sandra Sutherland y Rafael Izuzquiza charlaban con la muchachada de cuestiones de actualidad con una madurez que ya desearíamos en la televisión de hoy. Por cierto, que pasados cuarenta años ella permanece igual de joven y serena. Bendito ADN.

No es un día cualquiera nació de la mano de Nuria Guitart y Magín Revillo en 1992. Yo alumbré a la vida con retraso a los treinta años. Fue entonces cuando salí del cascarón y me lancé a vivir como quería: instalado en los eventos culturales, saltando de uno a otro. Apeado de los ingresos (todo no se puede tener). Durante los fines de semana de mis trece semanas de verano en Santander de 1999 descubrí No es un día cualquiera. El personal de seguridad y yo nos quedábamos solos en la Magdalena, y en medio del silencio, las ocho horas con Pepa Fernández me abrieron al mundo que me concernía.