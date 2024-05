El cumpleaños de la Unión Europea

Una bandera de la Unión Europea- / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Esta semana ha sido el aniversario de Europa, donde se juega entrar en plena madurez es en las elecciones del 9 de junio. La extrema derecha gana terreno, y amenaza con poner en riesg o el consenso que hizo posible la construcción europea o cuando menos frenar radicalmente el crecimiento de la Unión Europea hacia una federación, en muchos aspectos.

En los años noventa del siglo XX terminó el comunismo soviético y la guerra fría. En la primera década del siglo XXI se firmó el Tratado de Lisboa que da a la Eurocámara una capacidad de decisión similar al Consejo Europeo en la mayor parte de las políticas europeas. Hoy, buena parte de la legislación son trasposiciones nacionales desde las directrices de la Unión que aprueban el Consejo y el Parlamento Europeo. Durante la presidencia de Úrsula von der Leyen, a partir de, y durante, la pandemia del COVID-19, la Comisión ha jugado un papel fundamental: Impulsando el Pacto Verde Europeo y la ley del Clima con las políticas medioambientales y de restauración de la naturaleza; en el aspecto social se han incluido nuevos derechos como el salario mínimo y la protección de los trabajadores; aparece, por primera vez aunque menos que en España, la lucha contra la violencia que sufren las mujeres; la creación de los famosos ERTES es de la Unión Europea; así como las inversiones del fondo de recuperación Next Generation, que solo en España han supuesto decenas de miles de millones de euros. Y, por primera vez, con la correspondiente emisión de deuda comunitaria, lo que es un auténtico hito. La regulación de la agricultura y la pesca ha obligado a trabajadores y empresarios de esos sectores a dirigir sus reivindicaciones a Bruselas que es también quien aporta las subvenciones- Política Agraria Común- y normas que les permiten seguir existiendo. El último acuerdo de la Unión Europea ha sido regular las normas de inmigración y asilo, lo que ayuda a que el esfuerzo no recaiga solamente sobre los países fronterizos; sino que se reparta- de momento solo económicamente, entre los Veintisiete. Es insuficiente, pero no es poco si se tienen en cuenta las resistencias que levanta la inmigración entre la derecha y derecha extrema. Por último, aunque no menos importante, la Unión Europea desarrolla una estrategia de defensa común autónoma iniciada por Borrell ( “Europa entre Putin y Trump“ INFORMACIÓN. 10 Marzo 2024) que, debe garantizar: un planteamiento estratégico propio europeo, funcionar de forma más ágil en el momento adecuado, y que aprenda a utilizar eficientemente sus ventajas estratégicas.

La EUIPO, antes OAMI- Oficina Internacional de Patentes y Marcas de la Unión Europea- para nuestra ciudad es la levadura que impregna toda la vida económica de Alicante. Cuando se aprobó su instalación, muchos “ilustres” no se enteraron hasta pasada la confirmación, de lo contrario la sede quizá estaría hoy en Madrid o más cerca; pero no en Alicante. La EUIPO es la mayor empresa de nuestra ciudad por número de trabajadores, por cualificación, por nómina, por facturación, por clientes, y por la difusión mundial que da a nuestra ciudad. Aunque en su día, hace tres décadas, no se supiera apreciar, pero ahí está.

El gran avance en la Unión Europea en este último mandato presidido por Úrsula von der Leyen ha sido posible gracias al pacto de gobierno democristianos socialdemócratas y demócratas liberales. La alternativa es el acuerdo de los cristianos demócratas con los partidos más a la derecha y nacionalista de la Unión. Es la estrategia que defienden los cristianos demócratas bávaros- el ala derecha del partido democristiano alemán- encabezados por el presidente europeo Manfred Weber. El que tropezó en sus aspiraciones con la oposición del presidente francés Macron y del español Sánchez que apoyaron a Van der Leyen. La derecha europea cuenta ahora con un sector nacionalista y de extrema derecha más fuerte que en la anterior legislatura: sigue Orbán, en Hungría, ahora en Italia está Meloni, en España Vox, y en Francia, con más peso si cabe, Le Pen; aunque han perdido Polonia. Esta elección es la alternativa el 9 de junio.

No me resisto, en el cumpleaños de la UE, a recoger las palabras del expresidente uruguayo José Múgica en su despedida a los jóvenes, también a los europeos. “El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Luchen por el amor", ¡Feliz aniversario!