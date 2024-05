Tan grande, tan lejos

Con tan poca soltura me muevo en eso de la microeconomía (lo de la macro mejor ni les cuento), que cuando hace unas décadas me dispuse a contratar una hipoteca, tanto exasperé con mis preguntas al operario del Santander que me tocó en suerte, que no tuvo otra ocurrencia que plantearme la posibilidad de que, en vez contármelo a mí, se acercara mi marido para decírselo a él. Una sugerencia imposible de satisfacer por la inexistencia del «elemento marido» pero a la que le respondí como se merecía: «¿Y por qué no viene tu mujer y me lo cuenta ella?», recuerdo que le dije antes de dar media vuelta y marcharme con mi dignidad intacta pero sin hipoteca.

Tras aquella salida de pata de banco, el ídem perdió a una clienta de por vida al tiempo que me espoleó en la búsqueda de entidades en las que, por encima del euribor, de los intereses fijos y variables y del TAE prevaleciera el trato humano y, ya de paso, la comprensión con los que no hemos nacido con una mente especialmente dotada para las finanzas, por muy micro que sean.

Fue así como después de no pocas visitas a sucursales de toda clase y condición (en aquellos momentos, por suerte, había dónde elegir), me topé con el Banco Mapfre. O mejor dicho, con Juan Aurelio y Mari Carmen, con los que no solo firmé la hipoteca sino que, de algún modo, se incorporaron a mi vida.

Del primero sabía de su pasión por los Moros de Biar y hasta de sus aficiones pictóricas. De la segunda conozco hasta a parte de su familia. En los años que duró esa unión indisoluble que solo es capaz de propiciar una hipoteca, creo que no hubo un momento en que dejara de recibir por parte de ellos la atención y el trato que precisaba.

El salto

De ahí salté a Caja Madrid, no por voluntad propia sino por obra y gracia de una de esas fusiones/absorciones cuyo alcance se me escapa aunque tenga que sufrir sus consecuencias. No era la calidez de su antecesor pero, aun así, no me costó mucho establecer unas relaciones profesionales humanamente aceptables. De aquella etapa todavía conservo los móviles personales de algunos de los empleados. Currantes a los que, sin exagerar y al menos en lo que a mi experiencia respecta, se les podría calificar de ejemplares. Pero a los que, no por eso, se dudó en poner de patitas en la calle cuando de nuevo se produjo otra trashumancia, en esta ocasión a Bankia.

Aquello eran ya palabras mayores, o a eso apuntaba aunque luego la historia acabara como acabó, y empezaba gustarme un poco menos. Me ayudó agarrarme como a un clavo ardiendo a trabajadores de la extinta caja que se salvaron de la quema con los que logré mantener una relación que, sin ser la de antaño por la nueva realidad, conservaba aún el latido.

Y en eso llegó CaixaBank, donde tengo la cuenta que abrí en Mapfre el siglo pasado sin que yo haya movido un dedo para tanto cambio ni nadie me haya preguntado si estoy o no de acuerdo. Ahora acudo a una sucursal que no parece tal en la que no conozco a nadie y donde, supuestamente, tengo a mi disposición un gestor personal que me inunda a mensajes diciéndome que está para ayudarme en lo que necesite pero al que nunca encuentro cuando lo preciso.

A ver si va a ser que hemos pasado de la micro a la macro y yo sin saberlo.

