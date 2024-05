Un poco de miramiento

Joselu (Real Madrid) celebra un gol en el Santiago Bernabéu. / Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Mi cuñado Bernardo fue el martes al médico no porque al día siguiente se la jugara el Madrid puesto que dada la antimadriditis que padece podría haber sido, pero no. Hace mucho tiempo que se automedica al respecto. Si su Atleti coge una racha tomatosa aguarda a que el partido concluya para verlo solo si se entera que ha ganado y, a los de Chamartín, ni en diferido. Tiene asumido que lo suyo es incurable.

Recuerdo que cuando el equipo del régimen estricto de mi cuñado dejó a Pep con una cara que para qué desplegó toda una tesis a la vista de lo que había ido llegándole en torno a cómo transcurrió la contienda y sentenció: «Si nosotros llegamos a clasificarnos jugando así la inmensa mayoría de cronistas habría coincidido en la vergüenza del planteamiento exhibido y en la suerte increíble de lograr el pase encerrado en el área. Lo de ellos, en cambio, fue una heroicidad». Disculpen los ronceros, jabois y demás baluartes actuales de una leyenda como la levantada desde mediados del XX dado que siempre resulta enriquecedor el contraste con aquellos que no lo ven como tu, incluidos los que no quieren ni verlo pero que, eso sí, los tiros que llevan dados los facultan.

De modo que en esta ocasión esperé para llamarlo doce horas tras producirse el desenlace y, al notar que andaba carente de análisis, comprendí que debía ser prudente porque lo ocurrido contaba con más subterfugios y además fue emigrante en los setenta por la cercanías muniquesas y el Bayern le hace tilín. Lo único que le había llegado es que el portero falló, a lo que alegué: «Pues fue el mejor». Le dije con tacto que el doblete lo hizo Joselu y ni se me ocurrió mencionarle el broche con el banderín subido a toda mecha y el pitido ultra rápido del colegiado polaco no fuera a ser que invadiese Plock, su ciudad natal. Creo que es hora de exigirle al súper campeón que, en casos como este, sentencie en el primer tiempo con la superioridad exhibida y no haga lo que hace que tiene a la legión de disidentes en las últimas. Naciones Unidas debería intervenir.