¿Por qué a la política le molesta la Ética?

Cuando se habla de la educación de nuestros jóvenes se habla también de formar ciudadanos responsables y respetuosos con los valores elementales de la vida en común. Ellos son el futuro y la esperanza de salvar una democracia que, sabemos, no atraviesa sus mejores momentos en toda Europa, tampoco en nuestro país. De su capacidad de comprender y valorar el mundo del mañana con todos sus retos políticos, económicos, medioambientales y sociales dependerán sus vidas en un mundo hiperconectado que muchos de nosotros no alcanzamos del todo a comprender. Han de ser ellos. Porque son capaces y se lo merecen. Pero hemos de dejarles usar las herramientas necesarias. No podemos permitir que nuestra mezquindad política se las quite.

No somos quienes para decirles lo que tienen que hacer o pensar. Menudo mundo les dejamos. No es el peor de los mundos posible, (pobre Leibniz, cuánta razón tenía Voltaire con su Cándido), pero está muy lejos de ser bueno. Ya se lo hemos estropeado bastante. Nuestros jóvenes viven en un mundo de eslóganes y frases hechas, de frívolos likes y posverdades, de bullshits y realidades líquidas. Frente a las opiniones desordenadas de tanto terraplanista y visionario al menos cuentan con la objetividad de la ciencia pero, ¿qué hay de los valores? No se construye una sociedad democrática únicamente con la ciencia natural, de hecho es material de intensas distopías, sino desde la libertad y la responsabilidad de un sujeto bien informado, y ello requiere de la reflexión ética que, no nos equivoquemos, no es una disciplina subjetiva, sino que cuenta con una historia y unos contenidos complejos, objetivos y muy serios. Decía Ortega que cualquiera no es filósofo, pues la filosofía requiere de conocimientos técnicos concretos que necesitan de un aprendizaje serio, y su ignorancia por parte de las masas es parte fundamental del “problema de nuestro tiempo”.

No entiendo entonces el empeño de las administraciones en vincular la formación ético cívica con la transversalidad. ¿Significa que cualquier profesor puede comunicar sus propios prejuicios valorativos sin filtro alguno al alumnado? ¿es así como se pretende evitar el tan temido adoctrinamiento? No señores políticos, seamos serios. En la asignatura de Ética no les damos los valores hechos, tratamos de proporcionarles las herramientas con las que nuestro alumnado pueda construir los suyos en lugar de tener que comprarlos junto con el paquete de conexión a internet. Lo que me parece preocupante es que ustedes, precisamente las personas que tienen el deber de gobernarnos, ignoren lo necesaria que es la formación y reflexión Ética en democracia. Da que pensar.

La situación en la que queda la asignatura de Ética en el cuarto curso de la ESO es lamentable. Se recorta una hora de las únicas dos que tenía porque, al parecer, a un partido no le interesa una asignatura que da poco rédito electoral y al otro le huele a politización de una Educación para la Ciudadanía de otro tiempo. El argumento de unos y otros es el mismo. Ya reciben valores del resto del profesorado. ¿Qué valores? ¿los de quienes? Es un sinsentido. Y mientras tanto pierden ellas y ellos, nuestros jóvenes y su capacidad de resolver sus problemas de forma racional. Se les recorta la reflexión sobre la felicidad aristotélica a cambio de un maquiavélico fin político que parece justificar cualquier medio. Lamentable. Desde la asamblea del profesorado de filosofía del PV reclamamos que nos dejen hacer nuestro trabajo y no contaminen con sus miserias políticas la formación de nuestro joven alumnado. No puede haber democracia sin ciudadanos democráticos y estos son imposibles sin la formación que les permita parar, reflexionar con elementos de juicio, y decidir por si mismos como ciudadanos de pleno derecho, y no como rehenes del capricho político de sus mayores.