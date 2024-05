¿BBVA por Sabadell? No, gracias

Sede de Banco Sabadell y BBVA. / Agencias

Me consta que el BBVA es poderoso, así como que la escala, ranking, tamaño, o posiciones que pudiese alcanzar, y, en paralelo, las altísimas remuneraciones a los altos directivos del banco, no significarían para los alicantinos mayor comodidad y seguridad si prosperase su opa hostil. También se bien de la fortaleza que poseo y pongo en juego para defender mis firmes convicciones e intereses en casos como éste.

Desafortunadamente perdimos nuestra añorada Caja de Ahorros del Mediterráneo y su ejemplar Obra Social y Cultural. Nos queda el servicio del Banco de Sabadell, menos cercano y residual al que, en mayor o menor medida, nos hemos acostumbrado; el banco catalán no es la CAM con su extensión y servicios, por supuesto que no, pero en el Sabadell encontramos su huella y una buena parte de su sede principal está arraigada en Alicante, lo que no es poco. Si la situación actual se alterase de nuevo por ser fagocitado el Sabadell, Alicante y muchos de sus trabajadores arraigados aquí perderían sus empleos. ¿Hostil?, si, esa es la palabra idónea para definir la propuesta del BBVA, perjudicial para muchos de los alicantinos.

No seré yo quien por una discreta mejora de cotización de acciones que no influyen en mi economía permute las que poseo del Sabadell. Traicionaría a mí a tierra y a mis convicciones.