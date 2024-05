"Cómo ser un cincuentón y no morir en el intento", un artículo de Luis Beltrán Gámir / INFORMACIÓN

He adaptado el título de una divertidísima novela de Carmen Rico Godoy, para contaros que los cincuentones somos esa generación, que, en palabras de Jorge Fauró “llamamos la Guerra de las Galaxias a lo que nuestros hijos llaman Star Wars”. En esta etapa, normalmente, tenemos que equilibrar la crianza de nuestros hijos con el cuidado de nuestros padres. Sin olvidar nuestro desarrollo profesional y personal y cuidando nuestra propia salud. Es como conducir una moto con tres ruedas, que reconozco me llaman mucho la atención. Tus hijos, tus padres..... y tú mismo. Y siendo conscientes que ya no estamos en el camino de ida, sino más bien en el de vuelta.

La primera rueda serían nuestros progenitores. Como buenos hijos, tenemos que cuidar a nuestros padres. Amigo lector, bríndales afecto durante la etapa final de su existencia, llámales con frecuencia si no viven en Alicante, y visítales al menos un día por semana. Personalmente, soy un afortunado, por tener un padre que, con 91 años, tiene una salud física y mental que ya desearían muchos que aún no han cumplido los 80.

La segunda rueda son nuestros hijos. Y aquí me vuelvo a felicitar, porque he tenido mucha suerte, toda vez que pocos problemas y muchas alegrías me han dado. Supongo que los que tienen hijos adolescentes, que pasan el día viendo chorradas en el móvil, o jugando a la Playstation, "gracias" a lo cual tienen, en palabras de la pediatra alicantina Isabel Rubio “retraso en el lenguaje, falta de atención y dificultades para relacionarse”, lo están pasando bastante más crudo. Usan el móvil cinco horas al día, pero, si les llamas o preguntas algo, no te contestan. A la anterior generación (la de los veintiañeros) le dieron la última letra, la Z, porque pensaron que la humanidad se acababa aquí.....pero la pifiaron. Sus referentes no son jamás sus padres, sino un rapero, un tiktoker, o incluso su primo Johnny, que conduce una motaka espectacular. El último grito en la terreta es ser Ilia Topuria. INFORMACIÓN publicó que trescientos alumnos seguían los pasos del excepcional luchador alicantino, en el gimnasio donde entrenaba. Chavales, recordad que campeón mundial, como Los inmortales, sólo puede quedar uno.

Y ahora nos centraremos en la rueda de atrás. Si alguna de las ruedas de delante tiene poca presión, la de al lado la puede equilibrar, pero la trasera está sola. Lo primero es tu salud, física y mental. Según mi modesto criterio, lo único realmente importante, es tener una relación de pareja estable y feliz. Me reconozco un privilegiado. Como cantaba el alicantino Carlos Goñi, no hay droga más dura que el amor sin medida. Que ganes mucho dinero y vivas en una gran mansión con coches de lujo, de poco o nada sirve, si estás más solo que un nadador en la Sierra de Aitana ¿Los amigos? Algunos estarán contigo en una etapa del trayecto, otros compartirán contigo gran parte del viaje, y, por último, tenemos a los que los japoneses llaman nakama: los que son tan cercanos, que los consideras casi familia, y que probablemente vivan en un hogar feliz, alegre, y dicharachero.

Luego está tu trabajo. Probablemente haya un jovencito repeinado en recursos humanos, que considere que eres un carcamal muy caro, y prefiera poner a un chavalín que cobre la mitad que tú en tu puesto. Amigo cincuentón, es crucial que sigas capacitándote constantemente para no quedarte rezagado. Esto te lo dice el campeón de los inútiles informáticos. Nunca te desanimes: si hay que tirar la toalla, que sea en la playa de San Juan viendo el atardecer.

Has llegado a esa edad donde tener un buen día significa que nadie te ha tocado los huevos. Porque, de repente, conoces a una persona...y descubres que quieres pasar el resto de tu vida sin ella. Me juego dinero a que, cuando Sócrates dijo: “sólo sé que no sé nada”, salió un repelente resabiado por detrás, y le comentó: “escúchame, Socri, el que domina esto soy yo”. Y, aunque te calles, a veces te salen los subtítulos por tu rostro.

Cerraré este artículo diciéndote que unos creen que la vida empieza a los cuarenta, otros hablan de los cincuenta, pero la mía empieza cada mañana cuando me levanto. No tengo una fórmula para resolver esta etapa de tu vida. Pon “aire” frecuentemente a las “ruedas” de tu “moto”, para evitar “pinchazos”. Y, cuando la primera rueda se reviente definitivamente, rememora siempre con añoranza los buenos momentos que te dio. Como escribió Álvaro Perea González: “no se lloran las muertes, sino las ausencias”. En vez de sollozar por su desaparición, cuida a tus seres queridos cuando están vivos. Yo perdí a mi madre hace diez años, y no hay día que no la recuerde. Como cantaba Pink Floyd: "How I wish you were here" (ojalá estuvieras aquí).